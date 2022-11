Klingnau: Hightechfirma SwissNeutronics will Lagerhalle bauen

Klingnau Hightechfirma will ausbauen und Arbeitsplätze schaffen: SwissNeutronics braucht eine weitere Halle Mehr Lagerraum und Platz für Montage und Prüfung der Anlagen: Das PSI-Spin-off SwissNeutronics möchte in Klingnau rund drei Millionen Franken investieren. Das Baugesuch für eine Montagehalle liegt bis 25. November auf. Louis Probst Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Anstelle des Einfamilienhauses (links) will SwissNeutronics eine Lagerhalle bauen. Stefanie Garcia Lainez

«Unser Geschäft läuft sehr gut», sagt Albert Furrer, Mitbegründer und Verwaltungsrat der SwissNeutronics AG in Klingnau. «Wir brauchen mehr Platz für die Montage und die Prüfung der Anlagen, die wir bauen, bevor sie ausgeliefert werden. Und wir brauchen, angesichts der Lieferfristen für das Material, das wir benötigen, mehr Lagerraum.» Nach längerer Vorbereitungszeit liegt bis 25. November ein Baugesuch der Hightechfirma für eine Montagehalle auf.

Die Halle wird gegenüber dem bestehenden Gebäude der SwissNeutronics AG ins Dreieck zwischen Brühlstrasse, Brühlweg und Binnenkanal zu stehen kommen. Das jetzt auf diesem rund 900 Quadratmeter grossen Grundstück, das in der Wohn- und Arbeitszone 3 liegt, stehende ältere Einfamilienhaus wird abgebrochen. Die Halle mit einer Grundfläche von rund 220 Quadratmetern wird rund sieben Meter hoch. Auf dem leicht geneigten Pultdach und an der Westfassade ist eine Fotovoltaikanlage vorgesehen.

Auf der Ostseite, gegen den Binnenkanal zu, wird die Halle einen zweigeschossigen Anbau erhalten, in dem neben sanitären Anlagen auch Technik sowie Büroräume untergebracht sind. Die Anlagekosten werden gemäss Baugesuch mit 2,28 Millionen Franken beziffert. «Die Innenausstattung der Halle müssen wir uns noch überlegen», so Albert Furrer. «Alles in allem gehen wir von einer Investition von rund drei Millionen Franken aus.»

PSI ist noch immer ein enger Partner

Entstanden ist die SwissNeutronics AG vor bald 25 Jahren aus einem Spin-off des Paul Scherrer Instituts (PSI). Das PSI ist auch nach wie vor ein enger Partner. «Erst waren wir im oberen Zelgli in Klingnau und an der Austrasse in Döttingen eingemietet», so Albert Furrer zur Firmengeschichte. «2004 konnte das Gebäude an der Brühlstrasse in Klingnau übernommen werden. Weil wir schon bald zu wenig Platz hatten, musste dieses Gebäude 2010 erweitert werden.»

Heute produziert das Unternehmen, das mit seinen 21 Mitarbeitenden – weitere Stellen sollen geschaffen werden, so Albert Furrer – einen Jahresumsatz von rund acht Millionen Franken erzielt, vor allem neutronenoptische Komponenten und Neutronenstrahlführungssysteme. Diese Systeme kommen in der Materialforschung und auch für medizinische Bestrahlungen zum Einsatz.

Dabei schaffen sie die Voraussetzung dafür, dass der Neutronenstrahl genau fokussiert und gleichzeitig, durch die räumliche Trennung von Neutronenquelle und Anwendungsort, die Strahlenbelastung möglichst geringgehalten werden kann. Spezialisten von SwissNeutronics installieren Neutronenoptiken für Strahlführungssysteme an allen Neutronen-Grossforschungseinrichtungen auf der ganzen Welt unter Verwendung modernster 3D-Koordinatenmesstechnik.

SwissNeutronics bietet zudem ihre speziellen Kompetenzen in den Gebieten der Präzisionsbearbeitung verschiedener Materialien und der Beschichtung von Glas- und Metallteilen sowie in der Messtechnik im Mikro- bis Nanometerbereich Kunden in der Industrie an. «Unsere Kunden kommen aber hauptsächlich aus Forschungsinstituten weltweit», erklärt Albert Furrer.

