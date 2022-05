Klingnau: Künstler zeigt seine Bilder im Schloss

Klingnau Hände, Vogelskelette, Gitternetze aus Tusch: Was entsteht, wenn ein Künstler täglich ein Bild malt Stefan Wick stellt seine 365 Werke auf Schloss Klingnau aus. Der 70-Jährige beweist mit seinen Bildern grosses Talent und viel Originalität. Ursula Burgherr 12.05.2022, 17.41 Uhr

Stefan Wick zeigt in seinem Atelier einige seiner Zeichnungen, die er im Jahr 2021 täglich anfertigte. Ursula Burgherr

«Fingerübungen» nennt Stefan Wick seine 365 Bilder liebevoll, die er ab heute bis Sonntag im Rittersaal des Schloss Klingnau präsentiert. An Kartonstelen aneinandergereiht ergeben die 21 auf 17,5 Zentimeter grossen Exponate immerhin 70 Laufmeter. «Man denkt immer, die Zeit rast vorbei. Aber ein Jahr kann lang sein. Vor allem, wenn man sich vornimmt, jeden Tag ein Bild zu malen», sagt er und lacht.

Am Anfang sei ihm die kreative Arbeit noch leicht von der Hand gegangen. «Aber mit der Zeit gingen mir öfters die Ideen aus.» Das sieht man den Erzeugnissen nicht an. Studien von Händen, Vogelskelette, ein Stuhl mit menschlichen Beinen, feine Gitternetze aus Tusch. Die Fantasie des Künstlers ist grenzenlos.

Zuerst veröffentlichte er seine Zeichnungen auf Instagram. Das positive Feedback ermutigte ihn, eine Ausstellung zu machen. «Bevor sie ungesehen bei mir in der Schublade verschwinden.» Und das wäre wirklich schade. Wick beweist mit seinen 365 Bildern grosses Talent und viel Originalität.

Er gründete Werbeagentur in Baden

Nach seiner Lehre als Dekorateur bildete sich Wick an Kunstakademien in Italien und Holland weiter und tingelte bei verschiedenen Agenturen herum. «Aber das Geld reichte nicht zum Überleben», erinnert er sich. Er riss sich am Riemen und arbeitete härter. «Ich nahm alle Aufträge an, die irgendetwas mit Zeichen, Grafik und Illustration zu tun hatten.»

Daraus entstand die Firma Wick Grafik, der er zwölf Jahre vorstand. Kundschaft und Aufträge wurden anspruchsvoller. So entstand unter seiner Ägide die BDW Werbeagentur im Merker-Areal Baden. «Mit 50 hatte ich genug vom Business, verkaufte meine Anteile an der Agentur und erwarb ein Segelschiff», erzählt Wick. Was bei ihm so leichtfüssig klingt, war ein längerer Prozess, der ihm viel Mut abforderte.

Sein Schiff liegt in Holland vor Anker

15 Jahre schipperte er über die Weltmeere. Patagonien, Kap Hoorn, Grönland – bei jedem Wind und Wetter war er unterwegs. Die meiste Zeit allein. «Meine Frau besuchte mich, wenn ich nicht allzu weit weg war», sagt er. Und geniesst die Freiheit, die sie ihm stets gewährte. Er hat zwei Kinder und vier Enkel.

Das Schiff, das zurzeit in Holland vor Anker liegt, möchte er verkaufen. Er ist wieder mehr daheim in Klingnau, wo er ein Häuschen mit Blick auf den Stausee hat. Vor zwei Jahren mietete er ein Atelier dazu, in dem sein riesiger Druckstock aus der beruflichen Aktivzeit wieder zum Einsatz kommt. «Aber nur privat. Von Grafik und Werbung habe ich die Nase voll.»

Die Haut des 70-Jährigen ist wettergegerbt. Geistig und körperlich ist er superagil. Wie eine Gazelle springt er die steile Leiter zur zweiten Etage in seinen Kreativräumen rauf und runter. Was macht er für seine Fitness? «Ich treibe keinen Sport, rauche und esse und trinke genau das, worauf ich Lust habe», meint Stefan Wick und strahlt über das ganze Gesicht.

Pläne für die Zeit nach der Ausstellung seiner 365 Zeichnungen auf Schloss Klingnau hat er noch keine. Lässt die Zukunft gelassen auf sich zukommen. «Ich habe viel gearbeitet und erlebt. Und es hat immer Spass gemacht, weil ich stets unkonventionelle Sachen durchzog. Bei mir gab es nie etwas ab Stange.»

Vernissage: Freitag, 12. Mai, 18 Uhr; die Ausstellung dauert bis Sonntag, 15. Mai; Öffnungszeiten Schloss Klingnau: 11 bis 18 Uhr.