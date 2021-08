Grossbrand 1586 in Klingnau: Rätsel um abgebrannte Steinhäuser

Klingnau Grossbrand von 1586: 40 Häuser erlitten Totalschaden – abgebrannte Steinhäuser geben Rätsel auf Im Jahr 1586 suchte eine grosse Feuerkatastrophe Klingnau heim. Fast die Hälfte der Häuser im Städtchen brannten nieder. Eine neue wissenschaftliche Untersuchung zum grössten Brand in der Geschichte Klingnaus bringt neue Erkenntnisse. Stefanie Garcia Lainez 28.08.2021, 05.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

1586 brannte Klingnau lichterloh. Der Geistliche Johann Jakob Wick malte später das Feuer. Baden-Verlag

Am 7. Juli 1586 frass sich das Feuer gnadenlos durch Klingnau. Der verheerendste Grossbrand in der 782-jährigen Geschichte zerstörte die Oberstadt mit der Schatten- und der Sonnengasse; nur der Turm der Burg, Schiff und Chor der Pfarrkirche in der Mitte des Städtli blieben praktisch unbeschadet – und das Wohnhaus an der heutigen Schattengasse 47.

Bei der Recherche zum Grossbrand als Beitrag für die Tagung zum Thema «Katastrophen» in Basel stiess Kunsthistorikerin Susanne Ritter-Lutz auf weitere spannende Fakten zu diesem Haus: Es blieb auch bei allen folgenden Feuersbrünsten im Städtli verschont – als einziges Wohnhaus in der Oberstadt. Dafür brannten Häuser nieder, die vermutlich aus Stein waren.

Die älteste bekannte Ansicht Klingnaus von Johannes Stumpf von 1548 zeigt die Stadt von Nordosten, also die aareabgewandte Seite, vor dem verheerenden Grossbrand. StAAG GS/00776-1

An jenem schicksalhaften Tag vor 435 Jahren brach das Feuer um 12 Uhr im Schloss aus und setzte innert kürzester Zeit die Schattengasse in Brand, bevor sich das Feuer in der näher beim Achenberg gelegenen Sonnengasse ausbreitete. Das Feuer griff zudem auf den Kirchturm über, der völlig ausbrannte.

Die Glocken stürzten herunter und schmolzen in der Glut. «Die Stadt musste in Zürich vier neue Glocken bestellen», sagt Susanne Ritter. Verschont wurden die Unterstadt, also die Gebäude zwischen Schattengasse und Aare, sowie die Vorstadtgebiete an der heutigen Dorf- respektive Weierstrasse.

Ritter von Roll soll sich aus dem Staub gemacht haben – ohne zu helfen

Die Katastrophe löste wohl das Gesinde des Ritters von Roll aus, das beim Kochen unachtsam mit dem Feuer umgegangen war. Der Ritter jedoch soll verbreitet haben, die Klingnauer seien selbst schuld, wie in einer Beschwerde- und Bittschrift der Bürgerschaft von Klingnau vom 9. Juli 1586 an die Tagsatzung steht. Auch habe er keinen Finger zur Bekämpfung des Feuers gerührt, sondern habe sein persönliches wertvolles Gut dem Grafen von Sulz zugeschickt und soll in Richtung Zurzach abgezogen sein.

Kunsthistorikerin Susanne Ritter-Lutz.







Thomas Wehrli

«Da der Brand um die Mittagszeit ausbrach, kamen glücklicherweise nur zwei Menschen zu Schaden», so Suanne Ritter. Sie ergänzt:

«Hans Wiss im Hof wurde schwer verletzt und der Tegerfelder Uli Riss kam in den Flammen um.»

Wäre der Brand nachts ausgebrochen, hätte das Feuer die Klingnauer Bevölkerung im Schlaf überrascht und viel mehr Tote und Verletzte gefordert.

Die Schadensbilanz der Häuser hielt der sanktblasische Amtmann Peter Wüst einen Tag nach dem Unglück in einem Verzeichnis fest, in dem er die Brandschäden für jedes einzelne der betroffenen Gebäude festhielt: Bei 26 Wohnhäusern war nur der Dachstuhl betroffen, bei 7 Häusern wurden zusätzlich einige Räume beschädigt. 40 Wohnhäuser von insgesamt 77 erlitten Totalschaden.

Einige davon, wie jenes an der Schattengasse 25, wurden erst mehrere Jahrzehnte später wieder aufgebaut. Im Verzeichnis ersichtlich wird auch, dass nebst dem Turm der Burg sowie dem Schiff und Chor der Pfarrkirche auch das Wohnhaus Schattengasse 47 verschont blieb. Und das, obwohl das Haus direkt neben dem Schloss steht.

Weshalb das Haus neben dem Schloss immer verschont blieb

«Das Wohnhaus ist gegenüber den anderen Häusern der Schattengasse deutlich zurückversetzt», erklärt Susanne Ritter. «Auch ist es mit zwei Keller- und zwei Wohngeschossen bedeutend niedriger, sodass die Funken vom Schloss her wohl über das Haus hinwegflogen.»

Die grossen Brände in Klingnau Bei der Feuerkatastrophe von 1586 handelt sich um die bis heute grösste Brandkatastrophe in der Geschichte des Städtchens, das Ulrich II. von Klingen aus dem thurgauischen Adelsgeschlecht der Freiherren von Klingen 1239 gründete.



Kunsthistorikerin Susanne Ritter-Lutz erwähnt in ihrem Beitrag für die Tagung zum Thema «Katastrophen» in Basel noch weitere Brände: 1636 brannte das Zurzacher Amtshaus an der Sonnengasse 10 wegen Fahrlässigkeit des damaligen Amtmanns Konrad Schleiniger bis auf den Keller nieder.



1649 schlug ein Blitz ins Haus zur Krone an der Schattengasse 17 ein und löste einen Brand aus, der das Haus einäscherte und die anstossenden Häuser bis gegen das Untertor hin beschädigte.



1706 zerstörte ein Feuer die Häuserzeile zwischen «Krone» und «Höfli», also von Schattengasse 17 bis Schattengasse 3. Nach einem weiteren Brand 1771 fiel 1834 wiederum an der Schattengasse eine Reihe von Häusern dem Feuer zum Opfer, die heutigen Nummern 31 bis 35.



1845 brannten an der Sonnengasse 2 Häuser ganz nieder (Nr. 32 und 34) und beschädigten beidseits weitere 7 Häuser. Schliesslich ereigneten sich nochmals zwei Grossbrände: 1875 legte das Feuer an der Sonnengasse binnen einer Stunde 13 Häuser in Schutt und Asche. Und 1883 erfasste ein Grossfeuer 18 Wohnbauten an der Schattengasse. «Der Wiederaufbau dieser beiden Zeilen wirkte sich auch als durchgreifende Änderung im Stadtbild aus», schreibt Susanne Ritter-Lutz.



Das hätten auch Bauuntersuchungen des Kantons bestätigt. Bei einem Umbau wurden sogenannte Holzaltersproben entnommen. «Damit kann bestimmt werden, wann man die verbauten Bäume fällte», sagt die Kunsthistorikerin. «Das wohl Mitte des 15. Jahrhundert errichtete Haus wurde um 1550 erhöht und erhielt einen neuen Dachstuhl.» Das verwendete Holz stamme also aus der Zeit vor der grossen Brandkatastrophe.

Im Verzeichnis von Amtsmann Wüst kämen noch andere Auffälligkeiten zu Tage, so Susanne Ritter:

«Wieso wurde beispielsweise Schattengasse 35 nur beschädigt, die beiden Häuser nebenan aber komplett zerstört?»

Eine Erklärung könne eine unterschiedliche Bauweise sein: Die weniger beschädigten Häuser waren möglicherweise aus Stein und verfügten allenfalls über Tonböden, während andere Häuser Holzböden eingebaut hatten und mit Holz- statt Ziegelschindeln gedeckt waren.

«Das erklärt dann aber nicht, wieso das Amtshaus des Stifts Zurzach, wo heute die Regionalpolizei drin ist, oder das Pfarrhaus bis auf das Erdgeschoss respektive den Keller abbrannten», sagt Susanne Ritter. Bei beiden Gebäuden hätte man aufgrund der reichen Bauherren wohl annehmen dürfen, dass die Gebäude aus Stein waren.

Unter Umständen sei das Korn zu dieser Zeit mitten im Sommer bereits als Zehnter im Dachstock gelagert gewesen. «Wenn zusätzlich die Binnenwände aus Holz waren, dann könnte in diesem Fall auch ein Haus aus Stein niederbrennen.»

Im Rathaus konnte nur das Silbergeschirr gerettet werden

Ein Raub der Flammen wurde auch das damalige Rathaus. Gemäss Wüst brannte es bis auf den Boden hinunter, nur das Silbergeschirr konnte gerettet werden. «Vermutlich stand das Rathaus zwischen der Kirche und dem oberen Brunnen», sagt Susanne Ritter. Aufklärungen über den möglichen Standort hätten Untersuchungen liefern können, als Bauarbeiter im Herbst 2017 auf Asche-Überreste des Grossbrandes stiessen:

zvg

«Aus terminlichen Gründen konnte die Kantonsarchäologie nicht vor Ort sein, um die 30 bis 60 Zentimeter dicken Schichten, die offenbar auf einer Länge von 40 Metern und einer Breite von 6 Metern zu beobachten waren, genauer zu untersuchen und zu dokumentieren», sagt Susanne Ritter. «Das wäre die Gelegenheit gewesen, Anhaltspunkte zu finden für den möglichen Standort des Rathauses.»