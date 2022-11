Klingnau Für 19 Millionen Franken: Stadtrat will Oberstufenschulhaus Schützenmatt erneuern und erweitern Klingnau soll Oberstufenstandort bleiben, auch ohne die Bez. Dafür braucht es mehr Schulraum und die Erneuerung der Dreifachturnhalle. Nun legt der Stadtrat den Projektierungskredit über 1,1 Millionen Franken vor. In einer groben Schätzung rechnet er mit Kosten von 19 Millionen Franken. Stefanie Garcia Lainez 21.11.2022, 05.00 Uhr

Die Visualisierung zeigt das sanierte und erweiterte Schulhaus Schützenmatt. zvg

Ab nächstem August ist die Bezirksschule in Klingnau Geschichte. Auch die letzten Bez-Schüler aus dem Städtli und aus Koblenz besuchen den Unterricht dann in Bad Zurzach, jene aus Döttingen müssen nach Leuggern fahren. Trotz dieses Verlustes wollen die Gemeinden der Kreisschule Oberstufe Unteres Aaretal (OSUA) am Oberstufenstandort im Klingnauer Schulhaus Schützenmatt festhalten.