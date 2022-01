Neueröffnung der Elefanten Bar in Klingau

Klingnau Elefanten Pub wird neu zur Bar – das haben die neuen Wirte vor Im Februar öffnet nach über einem Jahr die Elefanten Bar in Klingnau wieder. Die neuen Wirte haben sich sofort ins Design verliebt und sind selbst voller Ideen. Jeanine Kemper Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Jürg Binggeli und Maria Kapitulcinova die neuen Wirte der Elefanten Bar Jeanine Kemper

Noch schlägt einem beim Eintreten der Geruch von neuen Möbeln und Farbe entgegen. Die Wände sind in modernem blaugrau gestrichen, passend zu den Sofas in ähnlichen Farben. Dazu die schwarz weissen Bilder von Elefanten an der Wand. Die Innendesignerin hat das Konzept des Elefanten subtile umgesetzt.

Im September 2020 musste der vorherige Wirt Béla Csáki das Lokal nach fast 30 Jahren aus gesundheitlichen Gründen schliessen. Danach beschloss die Liegenschaft Elefrères AG mit einer Innendesignerin zusammen die ganze Bar in einem neuen Konzept zu gestalten.

Den beiden neuen Wirte gefällt das Style-Konzept.

Maria Kapitulcinova und ihr Geschäftspartner Jürg Binggeli werden neu in der Elefanten Bar in Klingnau ausschenken. Die Eröffnung ist voraussichtlich am Wochenende des 4. oder 5. Februar geplant.

Maria Kapitulcinova betrieb fünf Jahre lang im zürcherischen Neerach eine Bar. «Es war eine gemütliche Bar in einem kleinen Dorf. Es war persönlich, das gefällt mir besser», sagt sie. Eine Bar in einer grossen Stadt wie Zürich wäre nichts für sie. «Ich geniesse es, wenn die Gäste kommen und man sich mit Namen begrüssen kann.» Sie wird das neue Gesicht der Bar.

Mehr im Hintergrund halten wird sich Jürg Binggeli, mit welchem sie in ihrer vorherigen Bar Bekanntschaft machte. Dieser wohnte bis vor kurzem noch in Neerach. Binggeli war jahrelang im Marketing und Verkauf tätig und wird für die ganze Administration zuständig sein. Maria Kapitulcinova habe das Lokal entdeckt und ihm gezeigt. Beide hätten sich gleich in die Bar verliebt. «Mir gefällt das Konzept und die Qualität der Bar. Durch die Grösse hat sie viel Potenzial», sagt Binggeli.

Die beiden hoffen auf ein Imagewechsel der Bar

Bis jetzt fehlt noch ein grosser Teil der Deko und auch Spirituosen sind noch keine zu sehen. «Das passiert alles in den nächsten zwei Wochen», sagt Kapitulcinova. Sie wollen vom Pub-Image wegkommen und mehr richtig Bar und Lounge gehen. Die Einrichtung bietet viele Möglichkeiten: gemütliche Sofas, aber auch an einem der Tische, die jetzt am Stand des früheren Raucherraums stehen, kann Platz genommen werden. Oder man lässt sich ganz einfach an der Theke nieder.

Neu gibt es auch eine Smoking Lounge, in der zum Whiskey eine Zigarre genossen werden kann. «Wir wollen das ganze Spektrum abdecken», sagt Binggeli. Jeder soll sich willkommen fühlen. Auch ein vielfältiges Sortiment an Spirituosen wollen sie anbieten. Es soll von allem für alle etwas haben.

Auch der persönliche Touch darf nicht fehlen. Kapitulcinova sagt:

« Wir wollen eine familiäre Atmosphäre schaffen, in der die Besitzer eine Beziehung zu den Gästen aufbauen können.»

«Und wenn jemand in Ruhe sein Glas Wein trinken möchte, ist das natürlich auch in Ordnung.» Sie haben viele Ideen, mit denen sie das Interesse der Kundschaft wecken wollen. Jürg Binggeli schwebt ein Weinhandel vor, die Terrasse soll noch renoviert werden und Livemusik darf natürlich auch nicht fehlen. Ebenfalls denkbar sei ein Apéro, sodass es zum alkoholischem Getränk auch noch ein «Plättli» oder ähnliches gibt.

«Wir wollen es lebendig halten», so Binggeli. Aber was sie alles genau umsetzten wollen, lassen sie noch offen. «Wir probieren zuerst aus und dann schauen wir was den Leuten gefällt und passen uns dem an», meint Kapitulcinova dazu.

Trotz Corona wird positiv in die Zukunft geschaut

Jürg Binggeli und Maria Kapitulcinova zeigen sich optimistisch: «Wir hoffen, das die Menschen dorthin wollen, wo etwas neues läuft», so Kapitulcinova. «Ja», bestätigt Binggeli, «die Bar bringt hoffentlich frischen Wind und bietet wenig Ablenkung.» Für die Eröffnung ist vor allem der gegenseitige Austausch geplant.

«Wir wollen den Leuten eine Chance geben sich kennen zu lernen», sagt Kapitulcinova. «Wir erhoffen uns einen Ort zu schaffen, an dem die Menschen wieder einen Platz haben um zusammen zu kommen.» Das ist sei was ihnen gefällt und was sie suchen: den Kontakt zu den Leuten, sagt Binggeli.

