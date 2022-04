Klingnau: Im Zelgli sollen drei Tiny Houses entstehen

Klingnau Drei Tiny Houses im Obergeschoss, darunter Gewerbe: Ungewöhnliches Bauprojekt im Zelgli geplant Ursprünglich hat Eric Häfeli ein Motel realisieren wollen. Nun soll es ein Wohn- und Gewerbehaus werden. Genauer: Eine unterteilbare Gewerbehalle im Erdgeschoss, darüber drei Häuser im Miniformat. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Im Zelgli in Klingnau ist ein Neubau geplant mit drei kleinen Häuschen oberhalb von Gewerberäumen. Visualisierung zvg

Sie sind umweltbewusst, erschwinglich und im Trend: Sogenannte Tiny Houses, also Mini-Häuser, die auf kleiner Fläche günstigen Wohnraum bieten. Drei solcher Tiny Houses sollen nun auch in Klingnau entstehen: Der Klingnauer Eric Häfeli will im Zelgli auf einem geplanten Neubau mit Gewerberäumen im Erdgeschoss drei kleine Häuschen im Stockwerk darüber realisieren. Bis zum 16. Mai liegt das Baugesuch auf der Klingnauer Verwaltung öffentlich auf.

«Ursprünglich wollte ich ein Motel bauen», sagt Eric Häfeli. Die Pläne für 20 bis 25 Ein-Zimmer-Appartements mit Küchen auf der Parzelle 606 neben dem Einfamilienhaus Zelgli 18 waren schon erstellt. Das Angebot hätte sich vor allem an Arbeitskräfte richten sollen, die in den Atomkraftwerken Beznau und Leibstadt temporär arbeiten oder Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die am künftigen Park Innovare oder am PSI in Villigen forschen.

Doch das Hotelprojekt in Döttingen machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Im Gebiet Vorhard entsteht dort mit 70 Zimmern das zweitgrösste Hotel im Bezirk. «Also musste ich alles über den Haufen werfen», sagt der 55-Jährige.

Im Untergeschoss ist eine grössere Tiefgarage geplant. zvg

Ein Verwandter von Eric Häfeli, ein Architekt aus Holland, hatte die Idee für Tiny Houses. «Wir mussten die Pläne zu Beginn noch etwas anpassen», sagt der Klingnauer. So ist etwa bestimmtes Baumaterial viel teuer in der Schweiz als in Holland.

Und die Fensterfront im Wohnbereich ist jetzt nach Süden ausgerichtet. Vorher war eine ganze Ecke so verglast, dass sich die Nachbarn gegenseitig in die Stube hätten blicken können. «In Holland stört das niemanden. Dort kann man teilweise durch fünf Häuser schauen.» Das sei in der Schweiz jedoch nicht denkbar.

Auf den Dächern sind Solarpanels vorgesehen

Entstanden sind nun drei Häuschen, die mit je rund 85 Quadratmetern Fläche etwas grösser ausfallen als die üblichen, 15 bis 45 Quadratmeter kleinen Tiny Houses. Im Vergleich zum standardmässigen Schweizer Einfamilienhaus mit über 150 Quadratmetern sind sie aber nach wie vor klein. «Im Prinzip sind die drei Tiny Houses 3,5-Zimmer-Wohnungen, die aussehen, wie Häuschen», sagt Häfeli.

Das Wohnzimmer und die Küche zeichnen sich durch einen hohen Raum aus. «Die Stube ist nach oben offen.» Sie verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, ein Gäste-WC und zwei Schlafzimmer. Im Estrich sind Boiler, die Technik und Abstellflächen vorgesehen. Auf den Dächern werden ausserdem Solarpanels installiert.

In der Nachbarschaft stehen mehrere Einfamilienhäuser. zvg

Für rund 1700 Franken Miete pro Monat sollen die Häuser für Einzelpersonen, Pärchen oder Familien mit einem Kind erschwinglich bleiben. «Denkbar wäre auch, dass jemand einzieht, der im Erdgeschoss einen Gewerberaum mietet.»

Dort plant Eric Häfeli eine Halle, die mit Trennwänden in bis zu fünf Räume mit je 115 Quadratmetern unterteilt werden kann. Als Mieter könne er sich Kunstschaffende, Handwerker oder ein Architekturbüro vorstellen. «Gewerbe mit wenig Lärm», ergänzt er. Der Quadratmeter soll zwischen 80 und 90 Franken kosten.

Im Frühling 2023 sollen die Mieter einziehen können

Die Fassade des Gebäudes, das sich am Waldrand und in der Nähe des Koblenzer Bahnhofs befindet, wird mit anthrazitfarbenem Wellblech mit schmaler Wellenlänge verkleidet. «Speziell ist auch, dass alle Fenster im Erd- und Obergeschoss, abgesehen von den Stubenfenstern, mit 90 auf 90 Zentimeter gleich gross sind, aber verschieden angeordnet werden», sagt Eric Häfeli.

Im Untergeschoss ist eine Tiefgarage mit 17 Parkplätzen geplant. Eine Treppe und ein Lift führen in den ersten Stock, in transparentem Metall verkleidet.

Läuft alles nach Plan, möchte Eric Häfeli im Sommer mit dem rund zwei Millionen Franken teuren Bau beginnen, sodass die ersten Mieter im Frühling 2023 einziehen könnten.

Dafür müssen aber die Materialpreise mindestens stabil bleiben oder im besten Fall wieder sinken. Wegen der Stahlknappheit aufgrund des Ukrainekrieges würde die Armierung nun doppelt so teuer ausfallen als normal. «Man muss das Projekt mit den aktuellen Preisen nochmals durchrechnen und kontrollieren, ob die geplanten Reserven ausreichen.»

