Klingnau Doppelrücktritt: Stadtammann Reinhard Scherrer und Stadträtin Elvira Mrose hören auf Das Klingnauer Stimmvolk muss bald einen neuen Stadtammann und zwei neue Stadtratsmitglieder suchen: Reinhard Scherrer und Elvira Mrose haben ihre Demission bekannt gegeben. 20.12.2022, 09.09 Uhr

Die Stadt Klingnau aus der Luft fotografiert. Aufgenommen am 21. September 2021 in Klingnau. ZUR

Zwei langjährige Stadtratsmitglieder hören Ende März auf: Aus persönlichen Gründen treten Ammann Reinhard Scherrer (Mitte) und Elvira Mrose (FDP) zurück. Dies auf den Zeitpunkt der Ergänzungswahlen vom 26. März 2023. Die Demission erfolge aus persönlichen Gründen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Klingnauerinnen und Klingnauer wählen demnach in drei Monaten zwei neue Stadtratsmitglieder und einen neuen Ammann. «Bis zu diesem Zeitpunkt nehmen die beiden Zurücktretenden ihre Aufgaben und Verantwortungen weiterhin wahr.»

Stadträtin Elvira Mrose. zvg Stadtammann Reinhard Scherrer. zvg Stadträtin Elvira Mrose und Stadtammann Reinhard Scherrer. zvg

Elvira Mrose ist seit 2014 im Amt. «Sie ist als Stadträtin mit viel Power in das 775-Jubiläum der Stadt Klingnau eingetreten», heisst es in der Mitteilung weiter. Während neun Jahren habe sie das Amt und ihre Ressorts, Gesundheit und Soziales, mit viel Engagement geführt und weiterentwickelt. In der zweiten Amtsperiode war sie Vizestadtammann und habe in dieser Zeit wichtige Projekte initiiert und zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. «Bei allen Projekten stand die regionale Zusammenarbeit im Vordergrund.»

So habe sie sich für einen regionalen Sozialdienst, die Regional-Bibliothek, den Jugendtreff Döttingen-Klingnau, das Regionale Altersheim, die Spitex und viele Kommissionen eingesetzt. Im Gemeindeverband Zurzibiet Sozial führte sie das Präsidium. Bei den Gesamterneuerungswahlen 2021 unterlag Elvira Mrose im zweiten Wahlgang um das Amt des Vizeammannes ihrem Konkurrenten, den neu in den Stadtrat gewählten Uwe Schewe (SVP).

Reinhard Scherrer wurde im Sommer 2015 in den Stadtrat gewählt. Etwas mehr als zwei Jahre später wählten in die Klingnauerinnen und Klingnauer als neuen Stadtammann. «Initiativ und mit viel Elan stellt er sich den Herausforderungen», heisst es in der Mitteilung. So habe er in der ersten Hälfte 2019 zwischenzeitlich bis zum Arbeitsbeginn des heutigen Stadtschreibers zusätzlich die Verwaltungsleitung übernommen. Zurzeit ist er verantwortlich für die Ressorts Verwaltungsorganisation mit Personal, Ortsbürgergemeinde, Finanzen, Entwicklung, Polizei und Sicherheit.

Engagiert und kompetent habe er weitsichtig verschiedene Projekte begleitet: Die räumliche Entwicklung der Stadt Klingnau insbesondere für die Quartiere Chisweg, Städtli Nordwest, Obermatte, Oberi Au und bis heute beanspruche das Projekt Materialabbau Hard-Härdli viel Energie und Zeit. «Eine nachhaltige Entwicklung der Stadt Klingnau, die Vorhandenes respektiert und Neues ermöglicht, sind ihm ein zentrales Anliegen seiner Arbeit.» (sga)