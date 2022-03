Klingnau: Heini Schneebeli restauriert Porsches

Klingnau Dieser frühere Rallyefahrer bringt alte Porsches wieder in Schuss – und das so gut, dass Kunden teilweise Jahre warten Heini Schneebeli restauriert in Klingnau Oldtimer. Für Ersatzteile ist er europaweit unterwegs. Weshalb er früher mit einem Töfflihelm Rennen bestritt und dabei einem ganz bestimmten Automodell ewige Treue geschworen hat. Susanne Holthuizen Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

In der Klingnauer Werkstatt stehen über 30 Rennautos und Oldtimer, für die Heini Schneebeli europaweit Ersatzteile sucht. zvg/Matthias Moser

Wer vom Klingnauer Industriequartier ins Innere der Wirkungsstätte von Heini Schneebeli (62) gelangt, dem eröffnet sich eine eigene Welt. So weit das Auge reicht, stehen dicht beieinander geparkte Oldtimer, meist vom Typ Porsche, friedlich vor sich hin schlummernd. Manchmal steht eine Kühlerhaube offen, zwischendurch ein blechernes Geräusch, wo gerade Hand angelegt wird.

Es fühlt sich an wie in einer überdimensionalen Werkzeugkiste. Und während der Geruch von Motorenöl das seinige dazu beiträgt, versucht man zwischen Karosserien, Hochregalen und unzähligen Einzelteilen angestrengt auszumachen, aus welcher Ecke das stählerne Hämmern wohl herkommt.

«Ich kenne hier jede einzelne Schraube», sagt der sympathische Automechaniker augenzwinkernd, der sich am 29. März 1979 mit dem Lehrlingslohn seinen ersten Porsche 911 S 2.2 Coupé kaufte und diesen zum Rennauto trimmte. Da ihm das hiesige Strassenverkehrsgesetz aber damals ein Durchstarten verwehrte, meldete sich der junge Zürcher aus Jux im darauffolgenden August am Strassenrennen im französischen Dijon an.

Hemdsärmelig und in Jeans sei er angetreten. Und weil er sich seinerzeit noch keine Profiausrüstung leisten konnte, habe er kurzerhand seinen alten Töfflihelm aufgesetzt. Zum Erstaunen aller wurde er Dritter seiner Rennklasse und liess die Fachwelt aufhorchen.

Mit diesem Töfflihelm fuhr Heini Schneebeli seine ersten Rennen. zvg/Heini Schneebeli

Fortan war Heini Schneebeli kaum noch zu bremsen. Bald stellten Rennwagenbesitzer dem erfolgreichen Draufgänger ihre schnellen Autos zur Verfügung, die er als Gegenleistung wartete. Die Rallyes brachten ihn an die verschiedensten Schauplätze Europas, eine ganze Trophäenwand in seiner Werkstatt zeugt noch heute von der intensiven Zeit.

Der stabile Porsche 911 hat ihn bei Unfällen vor Schlimmerem bewahrt

«Das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring war meine liebste Rallye», meint der bescheidene Meister seines Fachs. Über eine Viertelmillion Zuschauer verfolgten das Geschehen live vor Ort. Seine Crew war mit drei Autos am Start, alle zwei bis drei Stunden wechselten sich er und seine Kumpels ab. Rund 40 Personen waren bei einem Einsatz involviert, entsprechend musste auch jeweils ein Budget aufgebracht werden.

Bei all seinen Rennen war Heini Schneebeli immer in einem Porsche 911 unterwegs. Das hatte seinen Grund: Als knapp 20-Jähriger erlitt er einen Totalschaden, kam aber glimpflich davon, weil der Autotyp äusserst robust gebaut ist. Er schwor dem 911er seit diesem Erlebnis ewige Treue. Noch einmal sollte ihn das stabile Sportauto vor Schlimmerem bewahren, als er 2007 auf der Bahn von einem Mitstreiter ins Abseits gedrängt und regelrecht abgeschossen wurde.

Jedes zweite Wochenende war er für seine Leidenschaft unterwegs, die Vorbereitung auf ein grösseres Rennen vereinnahmte ihn gut und gerne während zweier Monate. Als er um die Jahrtausendwende eine Familie gründete, wurde es zusehends schwierig, solche Wagnisse einzugehen und die benötigten Ressourcen dafür aufzuwenden.

Für Ersatzteile ist er in ganz Europa unterwegs

Seit über zehn Jahren ist nun Schluss mit der Rennfahrerei – inzwischen gehört Heini Schneebeli zu den bekanntesten Restaurateuren schweizweit. Sein ausgeprägter Sinn für Originalität und sein grosses Ersatzteillager machen es möglich, den Wert der Rennautos zu erhalten und sogar noch zu steigern. Viele seiner Kunden nehmen deshalb gerne eine längere Wartezeit in Kauf, die mehrere Jahre dauern kann.

Über 30 Autos warten so in der Halle auf einen Service vom leidenschaftlichen Mechaniker, der die Autos bis in ihre Einzelteile zerlegt, um sie dann originalgetreu wieder zusammenzusetzen. Wichtig ist ihm dabei, dass er dem Baujahr entsprechend Originalteile einbaut. Um an die benötigten Ersatzteile zu kommen, klappert er europaweit Messen ab und unterhält ein weitverzweigtes Netzwerk.

In der Werkstatt stehen zahlreiche Porsches. zvg/Matthias Moser

«Ich würde ja gerne meine Erfahrungen auch weitergeben und könnte eine Stütze gut brauchen, aber die Branche leidet unter akutem Nachwuchsmangel», sagt die Rennfahrerseele.

Einer, der nebst seiner Passion auch mal eine ruhigere Runde in seinem antiken R4 im Elsass dreht und sich getreu dem französischen «Joie de vivre» so dann und wann ein edles Tröpfchen gönnt.

