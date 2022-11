Klingnau Die 10-Millionen-Frage zur drohenden Bauland-Auszonung – das sagt ein Rechtsgutachten Soll in Klingnau auch das letzte Stück grüne Wiese oberhalb des Rebbergs überbaut werden? Über die nötige Erschliessung, vorfinanziert von der Gemeinde, stimmt das Volk am Sonntag ab. Im Raum steht die Befürchtung, dass das Land bei einem Nein ausgezont werden muss – und auf die Gemeinde Millionenentschädigungen an die Grundeigentümer zukommen. Philipp Zimmermann Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Drohnenaufnahme mit Blick auf die Obermatte oberhalb des Rebbergs mit der Steigstrasse. Zum Land, das erschlossen werden soll, gehört ein Stück, das links nicht im Bild ist. Alex Spichale

Am Sonntag stimmt die Gemeinde Klingnau über ein Stück grüne Wiese ab – die Obermatte. Auf den ersten Blick geht es um ihre Erschliessung, die für die Überbauung notwendig ist. Oder aus Sicht der Gegner um den Verlust einer grünen Wiese. Sie hatten nach dem Ja der Gemeindeversammlung das Referendum ergriffen. An der Urne muss das Stimmvolk erneut entscheiden.

Die Obermatte ist das letzte Stück Wiese oberhalb des Rebbergs. Spaziergänger bleiben hier gerne einen Moment stehen und lassen ihren Blick schweifen über die Reben, das Naturparadies Klingnauer Stausee – und bei Föhn zu den Alpen in der Ferne. 25 Einfamilienhäuser sollen auf Baulandparzellen von 2,8 Hektaren Platz finden – rund so viele wurden schon vor Jahren im Ostteil der Obermatte gebaut.

So könnte die Obermatte überbaut werden. Ein Haus (in Schwarz) steht bereits. Eingezeichnet sind auch der Verlauf des freizulegenden Obermattenbachs und der Strassenverlauf des Obermattenrings. Gemeinde Klingnau

Bei einem Nein droht die Auszonung

Über der Obermatte-Debatte schwebt eine 10-Millionen-Franken-Frage. Diese Kosten – vielleicht weniger, vielleicht aber sogar noch mehr – könnten nämlich bei einem Nein auf die Gemeinde zukommen, warnte Stadtrat Kuno Schumacher an der Gmeind.

Wie ist das möglich? Bei einem Nein droht laut Stadtrat die Auszonung. Dann wiederum dürften Entschädigungen an die Grundeigentümer, deren Land fast wertlos wird, fällig werden. Schumacher verwies auf das Urteil des Verwaltungsgerichts zum Fall Mellingen. Es sprach Grundeigentümern rund 3,5 Millionen Franken zu für die Auszonung von 9626 Quadratmeter Land. Nach der Beschwerde der Gemeinde steht das Urteil des Bundesgerichts aus. Rechnet man bei 2,8 Hektaren mit einem eher tiefen Landpreis von 500 Franken pro Quadratmeter, wären das 14 Millionen Franken.

Das steht im Rechtsgutachten

Der Gemeinderat verweist in den Abstimmungsunterlagen auf ein Rechtsgutachten. Die AZ hat es, gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz, von der Gemeinde erhalten. Verfasst hat es Rechtsanwalt Michael Merker von der Baur Hürlimann AG in Zürich.

Im Fazit schreibt er: «Werden die Teiländerung Nutzungsplan Siedlung und Kulturlandplan und die Verpflichtungskredite zur Erschliessung abgelehnt, ist davon auszugehen, dass der Kanton bei der nächsten Revision der Nutzungsplanung eine Auszonung verlangt. Wird ausgezont, ist eine Entschädigungspflicht wahrscheinlich.» Zur Höhe der Entschädigungen äussert er sich nicht.

Bundesgericht und Aargauer Verwaltungsgericht haben laut Merker Kriterien entwickelt, wann eine Entschädigungspflicht vorliegt. Auszonungen seien in der Regel entschädigungspflichtig. Der Bebauung eines Grundstücks müssten – Stichwort Realisierungswahrscheinlichkeit – erhebliche Hindernisse im Weg stehen, damit keine Entschädigung bezahlt werden müsse.

Seit 1972 Bauland – und immer noch nicht erschlossen

Bei einer fehlenden Erschliessung, wie das bei der Klingnauer Obermatte der Fall ist, könne eine Gemeinde eine Realisierungswahrscheinlichkeit nicht verneinen, nachdem sie es einer Bauzone zugeteilt und das Land seit Jahren nicht erschlossen hat – die Obermatte ist seit 1972 Bauland.

Es müssten erhebliche Hindernisse im Weg stehen, damit eine Gemeinde keine Entschädigung bezahlen muss. Solche erkennt Merker in Klingnau nicht. Nicht entscheidend sei, ob die Grundeigentümer das Land überhaupt überbauen wollen.

Klingnaus Verwaltungsleiter Ueli Gantenbein bestätigt der AZ, dass der Gemeinderat eine weitere Beurteilung eingeholt habe. Ein anderer Rechtsanwalt habe diese Zweitmeinung mündlich abgegeben. «Im Ergebnis lautete sie im Wesentlichen gleich wie das Gutachten von Rechtsanwalt Merker», sagt er.

Blick auf die Obermatte oberhalb des Rebbergs. Links oben, neben dem Wald, befindet sich der Aussichtspunkt Hönger. Valentin Hehli / BAD

«Reine Angstmacherei»

Das Referendumskomitee hat die 10 Millionen als «reine Angstmacherei» bezeichnet. Gegenüber der AZ hatte es im August angekündigt, in dieser Frage die Meinung eines ETH-Experten einholen zu wollen. Um wen handelt es sich? Zu welchem Schluss kommt er? Eine Nachfrage der AZ vom Mittwoch blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Und was sagt der Kanton zur Frage der Entschädigung? Auf Anfrage schreibt Katrin Oser, Sektionsleiterin bei der Abteilung Raumentwicklung: «Die Frage, ob eine Auszonung eine Entschädigung zur Folge hat, kann im Nutzungsplanungsverfahren weder von der Gemeinde noch vom Kanton geklärt werden. Diese komplexe Beurteilung obliegt einer gerichtlichen Instanz in einem Beschwerdeverfahren nach der Genehmigung der Planung.»

Sie bestätigt, dass der Kanton bei der nächsten Revision der Bau- und Nutzungsordnung beurteilt, ob die Bauzonen in Klingnau zu gross sind und reduziert werden müssen. Zur Obermatte konkret äussert sie sich deshalb nicht.

Doch Bauland welcher Art käme im Grundsatz bei einer Auszonung in Frage? «Zur Auszonung eignen sich Bauzonen an peripherer Lage des Siedlungsgebiets, die nicht erschlossen sind», antwortet sie. Auf die Obermatte trifft dies wiederum so gut wie auf kein anderes Bauland in Klingnau zu.

