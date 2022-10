Klingnau Debatte um Bauland-Filetstück sorgt für rote Köpfe – Stadtrat ärgert sich über Behauptungen des Referendumskomitees Drohen der Gemeinde Klingnau bei einem Nein zur Erschliessung der Obermatte, seit 50 Jahren Bauland, Entschädigungszahlungen in Millionenhöhe? Die Meinungen gehen auseinander, wie sich an einer Infoveranstaltung vom Mittwoch gezeigt hat. Und das nicht nur in diesem Punkt. Philipp Zimmermann Jetzt kommentieren 20.10.2022, 16.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Obermatte-Bauland in Klingnau (Ausschnitt) befindet sich oberhalb des Rebbergs, ein Teil oberhalb der Steigstrasse (im Bild). Philipp Zimmermann

Die Erschliessung der Obermatte wurde an der Infoveranstaltung vom Mittwoch heiss diskutiert. Die grüne Wiese, oberhalb des Rebbergs gelegen, ist seit 1972 Bauland. 25 Einfamilienhäuser könnten hier Platz finden. Die Gemeindeversammlung hat der Teiländerung des Nutzungsplans, Krediten für die Erschliessung und Strassenausbau sowie dem Offenlegen eines Bachs zugestimmt. Am 6. November kommt es bei vier Geschäften wegen eines Referendums zur Urnenabstimmung.

Ihre Sicht äusserten am Podium der Infoveranstaltung auch die führenden Köpfe des Referendumskomitees. Ursprünglich hatte der Stadtrat vom Podium abgesehen. Silvia Hammer interpretierte den Meinungsumschwung als Erfolg.

Offener Brief mit Vorwürfen

Und als Folge des offenen Briefs des Referendumskomitees, der am Mittwoch in der Lokalzeitung «Die Botschaft» publiziert worden war. «Mit aller Macht sollen hier abweichende Stimmen unterdrückt werden», lautete ein zentraler Vorwurf. Stadtrat Kuno Schumacher verwahrte sich dagegen. Das Komitee müsste schon selbst dafür sorgen, seine Sicht zur Bevölkerung zu tragen.

In der Debatte waren sachliche wie emotionale Argumente zu hören, was zwischenzeitlich zu roten Köpfen führte. Wenn ein Entscheid einer Gemeindeversammlung mit zwei zu einem Drittel der Stimmen ausfalle (wie bei der Obermatte; die Redaktion) und danach ein Referendum ergriffen werde, «dann ist das ein Missbrauch eines Referendums und eine Abwertung der Gemeindeversammlung», ärgerte sich Gemeindeammann Reinhard Scherrer.

Drohnenaufnahme vom Gebiet mit der Obermatte. Valentin Hehli

Offenkundiger Fehler bei Komitee-Stellungnahme

Irritiert bis verärgert zeigten sich Klingnauer Stadträte zudem über die Stellungnahme des Referendumskomitees in den Abstimmungsunterlagen. Diese wurden der Bevölkerung am Dienstag zugestellt. Das Komitee schreibt darin, dass das Gemeindebudget ein Minus von 24,3 Millionen Franken aufweise – ein offenkundiger Fehler. Schumacher verwies darauf, dass im Budget 2022 ein Minus von 400'000 Franken budgetiert ist.

Ein weiterer Vorwurf ist, dass die Obermatte-Überbauung ein «Luxusprojekt für Besserverdienende» sei. Und dass die Kosten für die Erschliessung des Landes die Gemeinde zahlen werde. «Diese Behauptung ist nicht korrekt», so Schumacher. «Die Erschliessungskosten werden gemäss den geltenden Reglementen aufgeteilt.»

So könnte die Obermatte überbaut werden. Ein Haus (in Schwarz) steht bereits. Eingezeichnet sind auch der Verlauf des freizulegenden Obermattenbachs und der Strassenverlauf des Obermattenrings. Gemeinde Klingnau

Entschädigungszahlungen eine «reine Angstmacherei»?

Ein grosses Gewicht kommt im Abstimmungskampf dem Thema der Entschädigungszahlungen an Grundeigentümer zu. Solche drohen laut Stadtrat in Höhe von fünf, wenn nicht gar zehn Millionen Franken, falls das Bauland bei einer misslungenen Erschliessung auf Druck des Kantons ausgezont werden müsste. Der Stadtrat hatte schon an der letzten Gmeind auf entsprechendes Urteil des Verwaltungsgerichts zu einem Fall in Mellingen verwiesen. Der Fall ist allerdings vor Bundesgericht hängig.

Das Referendumskomitee bezeichnet die Entschädigungszahlen wegen des fehlenden Präzedenzfalls als «reine Angstmacherei». Schumacher verwies dagegen auf zwei Rechtsgutachten, welche die Gemeinde in Auftrag gegeben hat. Schumacher: «Diese Hypothek wollen wir unseren Nachkommen nicht übergeben.»

Michel Mettler vom Komitee bemängelte in der Folge, dass «das Thema auf finanzieller Ebene abgehandelt werden» solle. Für ihn bedeute das:

«Man will sich einer Wertediskussion nicht stellen. Das Projekt ist aus der Zeit gefallen.»

Er kritisierte grundsätzlich, dass die grüne Wiese am Rand der Siedlung respektive des Rebbergs überhaupt überbaut werden soll. «Diesen Flecken Land kann man nur einmal überbauen», mahnte Silvia Hammer.

Matthias Schifferli, als Ingenieur für die Gemeinde tätig, wies dagegen darauf hin, dass dem Gestaltungsplan für die Obermatte ein sechsjähriger Kampf und Kompromiss mit den Grundeigentümern vorausging. Mit dem Resultat, dass nun weder Steingärten noch Mauern in der Obermatte möglich sind, diese aber dank der Grünziffer «möglichst viel Grün erhält». Wenn das Stimmvolk die Referenden gutheisse, wäre der Gestaltungsplan mit diesen Vorgaben vom Tisch. Die Obermatte könnte also stärker verbaut werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen