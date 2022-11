Klingnau: Wildparkiertes Auto ist weg – Feuerwehr zersägt es bald

Klingnau Das wildparkierte Auto ist verschwunden – Feuerwehr zersägt es bald Monatelang hat ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen in Klingnau die Regionalpolizei Zurzibiet beschäftigt. Nun hat es die Stützpunktfeuerwehr Zurzach übernommen. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der halterlose Ford sah nach sechs Monaten zerstört aus. Philipp Zimmermann

Die Glasscheibe beim Beifahrersitz war zerstört, der Rückspiegel abgeschlagen: Sechs Monate lang stand ein grauer Ford aus Frankreich in Klingnau. Zwar wusste die Regionalpolizei Zurzibiet, wem der graue Ford Focus gehört. Doch der Polizei waren die Hände gebunden. Bis jetzt: Seit einigen Tagen ist das Auto verschwunden. Entfernt hat es aber nicht etwa der Besitzer. Die Repol übergab das Fahrzeug der Stützpunktfeuerwehr Zurzach für Trainingszwecke. Die wiederum liess es vor kurzem abholen.

«Wir sind immer auf der Suche nach Fahrzeugen», sagt Kommandant Marcel Schleuniger. Seit dem Ukraine-Krieg seien die Preise auch für Occasionsfahrzeuge gestiegen. Dabei braucht die Feuerwehr bis zu sechs solcher Autos pro Jahr. Denn: Die Feuerwehrleute müssen Verkehrsunfälle unterschiedlichster Art trainieren, bei denen sich die Türen nicht von Hand öffnen lassen.

«Mit hydraulischen Geräten wie Schere und Spreitzer bearbeiten sie die Türen, um eine Zutrittsöffnung für die Rettungskräfte zu schaffen», sagt Marcel Schleuniger. Dabei würden teilweise alle Türen und sogar das Dach entfernt, um die Patienten möglichst schonend zu retten.

Rettung je nach Fahrzeug anders

Jeder Verkehrsunfall stelle die Rettungskräfte vor neue Herausforderungen, sagt der Kommandant. «Starke Deformierungen an unterschiedlichen Fahrzeugen fordern jedes Mal aufs Neue.» Auch unterscheide sich die Vorgehensweise bei der Bergung je nach Fahrzeugtyp, Alter und Modell. Alle Sicherheitssysteme können Gefahren für die Feuerwehrleute bergen – so etwa die Sprengpatronen der Airbags oder der Gurtstraffer.

Deshalb müssten die Feuerwehrleute beispielsweise trainieren, auf was geachtet werden muss, wenn nicht alle Airbags beim Aufprall ausgelöst wurden. «Teilweise haben Fahrzeuge heutzutage mehrere Airbags auch auf der Fahrzeugseite.» Wiederum andere Herausforderungen mit sich bringen würden Elektro- oder wasserstoffbetriebene Fahrzeuge.

Wann das Auto aus Klingnau zersägt wird, stehe noch nicht fest, sagt Marcel Schleuniger. «Wir sind zurzeit in der Planung der Übungen für das kommende Jahr.» Bei einer Hauptübung, an der auch die Öffentlichkeit eingeladen ist, werde es aber nicht zum Einsatz kommen.

Zwar seien die Bergungsarbeiten interessant, aber lediglich vier Feuerwehrleute daran beteiligt. «Bei Hauptübungen achten wir darauf, dass möglichst viele Feuerwehrleute involviert sind, weshalb wir meist einen grösseren Brand simulieren.»

Repol nahm gar Kontakt mit der französischen Polizei auf

Am 6. März wurde der graue Ford Focus in Klingnau unter der Brücke der Umfahrungsstrasse bei der Einmündung in die Koblenzerstrasse abgestellt – fast auf der Kreuzung. Zuerst brachten Polizisten eine Parkbusse an der Windschutzscheibe an, danach eine Wegfahrsperre am Rad.

Schliesslich parkierten zwei Männer das Auto im Auftrag des Besitzers auf den Privatparkplatz beim Gasthof Engel. Im Mai liess die Repol den Ford abschleppen. Danach befand er sich rund ein halbes Jahr auf einem öffentlichen Parkplatz zwischen Schloss und Schulareal an der Mühlegasse.

Über verschiedene Wege versuchte die Repol, den Besitzer zu kontaktieren – mit eingeschriebenen und uneingeschriebenen Briefen, sogar über die französische Polizei. Aber obwohl seine Adresse bekannt war, liefen alle Versuche ins Leere. «Wir hatten keine Chance», sagt Repol-Chef René Lippuner.

Trotz französischer Kennzeichen fielen keine Zollformalitäten für die Verwertung an, wie ursprünglich befürchtet. «Weil der Wert des Autos unter 1000 Franken liegt», erklärt René Lippuner. Deshalb konnte es nun der Stützpunktfeuerwehr Zurzach kostenlos übergeben werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen