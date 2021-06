Klingnau «Das Wasser stand bis zu unseren Fenstern»: So heftig hat das Unwetter in Klingnau gewütet Starke Regenfälle haben am Dienstagabend in Klingnau grosse Schäden angerichtet. Bewohner eines Mehrfamilienhauses konnten im letzten Moment verhindern, dass ihre Keller komplett überflutet werden. Stefanie Garcia Lainez und Philipp Zimmermann 09.06.2021, 17.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Nacht auf Mittwoch strömten die Wassermassen den Sionerweg hinab. Marc Lamprecht/Leserbild Der Belag des Sionerwegs nahm wohl wegen einer geborstenen Wasserleitung Schaden. Philipp Zimmermann Philipp Zimmermann Mehrere Keller wurden überschwemmt. Andreas Igel/Leserbild Marc Lamprecht/Leserbild Das Unwetter hat im Dornestigele im Rebberg eine Schneise gerissen und Schutt auf dem Schwändiweg hinterlassen. Philipp Zimmermann Wassermassen haben einen Weg im Rebberg (Dornestigele) ausgespült. Philipp Zimmermann Philipp Zimmermann Philipp Zimmermann Philipp Zimmermann Philipp Zimmermann Philipp Zimmermann

Über ein Dutzend Keller standen unter Wasser, Strassen verwandelten sich in Bäche, Geröll und Asphaltbrocken wurden hinabgeschwemmt: Das ist die Bilanz des Unwetters, das am Dienstagabend vor allem in Klingnau wütete. Rund 45 Feuerwehrleute der Feuerwehr Döttingen-Klingnau-Koblenz standen im Einsatz. In Koblenz regnete es in einen Dachstock, der im Umbau ist.

«Um 19.30 Uhr fing es an, wie verrückt zu regnen», sagt Werkdienstleiter Jean-Marc Wenger, der am Klosterweg wohnt. «Das Wasser hob die Schachtdeckel an, und das Wasser lief die Strassen hinunter.» Innert kürzester Zeit stand sein Keller unter Wasser.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Am heftigsten traf es die Überbauung Jonermatte West am Burghaldenweg. Dort drückte das Wasser durch ein Fenster eines Lichtschachts und setzte einige Kellerräume mit der Heizungsanlage und der Elektrik bis zur Decke unter Wasser. «Unsere Wohnung im Erdgeschoss war vom Wasser umzingelt», erzählt Andreas Igel und ergänzt:

«Das Wasser stand bis zu den Fenstern.»

Zeitweise habe er Angst gehabt, dass auch seine Wohnung überflutet wird.

Bewohner und Nachbarn verhinderten Schlimmeres

Es habe schon öfter heftig geregnet, sagt Andreas Igel. Aber offenbar sei das Abflusssystem kollabiert. «Das Wasser sprudelte regelrecht aus dem Schacht heraus.»

Im Gegensatz zum Raum mit der Heizung standen die Kellerräume der Bewohner nur bis zu 35 Zentimeter unter Wasser, füllten sich aber allmählich mit Wasser. Gemeinsam mit Nachbarn konnten sie Schlimmeres verhindern, sagt Andreas Igel. «Wir schafften es gemeinsam, die Türe in die tieferliegende Garage aufzustemmen.» Er ist überzeugt:

«15 Minuten später wären auch die Bewohnerkeller komplett überflutet gewesen.»

Und er ergänzt: «Ein besonderer Dank gilt auch dem Bewohner über uns, einem Elektriker, der zusammen mit der Klingnauer Thut Elektro bis spät in die Nacht zumindest für eine rudimentäre Stromversorgung sorgten.» Der Strom war zuvor aus Sicherheitsgründen abgestellt worden.

Trotz Rettungsaktion in letzter Minute: «Mehrere unserer Gerätschaften sind zerstört», sagt Andreas Igel. Andere Anwohner würden nun ihre irreparablen Möbelstücke aus den schlammbedeckten Kellern ausräumen. Ein weiterer Anwohner rechnet mit einem Schaden von mehreren zehntausend Franken. Feuerwehr leerte Keller, Werkdienst räumte Strassen Auch auf dem steilen Sionerweg, der vom Rebberg fast bis zur Bahnstation führt, schossen die Wassermassen am Abend den Hang hinunter. Die Leitungen, die das Wasser unterhalb des Sionerwegs hinabführen, konnten die Massen nicht mehr fassen. Der Druck wurde offenbar zu gross: Stellenweise platzten die

Leserreporter

Auch auf dem steilen Sionerweg, der vom Rebberg fast bis zur Bahnstation führt, schossen die Wassermassen am Abend den Hang hinunter.

Die Leitungen, die das Wasser unterhalb des Sionerwegs hinabführen, konnten die Massen nicht mehr fassen. Der Druck wurde offenbar zu gross: Stellenweise platzten die Leitungen ebenso wie der Asphalt. Stücke von diesem wurden die steile Strasse hinabgespült. Und beim Rebberg riss das Wasser buchstäblich eine Schneise durch den Dornestigel, einem schmalen Spazierweg.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Feuerwehr leerte Keller, Werkdienst räumte Strassen

Kurz nach 21.30 Uhr erreichte der erste Anruf aus Koblenz die Feuerwehr. Rund zehn Minuten später riefen die ersten Klingnauerinnen und Klingnauer an. «Bei allen Einsätzen handelte es sich um Wasser im Keller und in der Tiefgarage», sagt Kommandant Remo Bugmann. Knapp 15 Einsätze registrierte er in der ganzen Nacht – bis auf einen alle in Klingnau.

Nebst dem komplett unter Wasser gesetzten Keller traf es noch einen weiteren stärker. «Das Wasser stand fast 40 Zentimeter hoch», sagt er. Bei den restlichen Kellern betrug der Wasserpegel rund 20 Zentimeter.

Bis etwa 2 Uhr pumpten die Feuerwehrmänner und -frauen die Keller aus. Der Kommandant kam gegen 4 Uhr ins Bett – nur wenige Stunden später fuhr er wieder zur Arbeit. Am Morgen rückten nochmals zwei Feuerwehrmänner mit einem Wassersauger aus, um einen letzten Keller vom Wasser zu befreien.

Die Feuerwehr war beinahe die ganze Nacht im Einsatz. Philipp Zimmermann

Werkdienst bereitet sich auf nächstes Unwetter vor

Gleichzeitig begannen die Mitarbeitenden des Werkhofs mit den Aufräumarbeiten. «Betroffen waren vor allem der Sionerweg, die Zürigasse, die Steigstrasse sowie Wald- und Naturstrassen», sagt Werkhofleiter Jean-Marc Wenger. Weitere Unternehmen unterstützten seine Mitarbeitenden mit ihren Maschinen bis am Nachmittag, um die Strassen vom Schotter zu befreien und die Schlammsammler zu leeren.

«Wir wollen parat sein für das nächste Gewitter, das schon am Mittwochabend eintreffen könnte», sagt Wenger. Ein Blick auf die Wetterprognose von SRF Meteo zeigt: Gewitter mit Starkregen könnten das Städtchen erneut treffen.

26 Unwettermeldungen im ganzen Kanton

Nicht nur das Untere Aaretal war betroffen, sondern auch andere Regionen: Insgesamt gingen im Kantonsgebiet 26 Unwettermeldungen innerhalb von 24 Stunden bei der Polizei ein. Dies vorwiegend wegen überfluteten Kellern, wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage bestätigt. Vereinzelt seien Bäche über die Ufer getreten. Die Feuerwehren seien bis tief in die Nacht im Einsatz gewesen.

Betroffen war neben dem Zurzibiet vor allem auch die Region Oftringen/Zofingen. Ennet der Grenze meldet das Polizeipräsidium Freiburg im Landkreis Waldshut mehrere überflutete Keller und umgestürzte Bäume. Bei Waldshut-Tiengen rutschte einem 41-jährigen Velofahrer das Vorderrad wegen des starken Regens weg. Beim Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu.