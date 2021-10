Klingnau Böse Überraschung nach Ferien: Einbrecher schlagen in Einfamilienhaus zu Unbekannte haben bei einem Einbruch Wertsachen geklaut und grossen Sachschaden angerichtet. Philipp Zimmermann 11.10.2021, 12.11 Uhr

Die Einbrecher schlugen wohl nachts zu. (Symbolbild) Keystone

Böse Überraschung für eine Familie am Haldenweg in Klingnau: Bei der Rückkehr nach den Ferien am Samstagabend musste sie feststellen, dass Einbrecher ihr Haus heimgesucht hatten. Die Kriminellen hatten sich mit Gewalt Zugang verschafft, wie der Familienvater der AZ erzählt.