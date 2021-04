Braukunst Bier von drei Klingnauern schafft es in den Detailhandel: «Das kam eher überraschend» Drei Kollegen brauen ein Bier, das gut ankommt und bald in den Regalen des regionalen Detailhandels zu finden sein wird. Dennoch gilt: Es ist eine Passion, die ein Hobby bleiben soll. Alexander Wagner 16.04.2021, 05.00 Uhr

Patrick Oeschger, Pascal Bächli und Daniel Burger (v. l.) brauen das BOB-Bier. Bild: Alexander Wagner

Pascal Bächli hatte schon vor sechs Jahren die Idee, mal sein eigenes Bier zu brauen. Er kaufte sich ein Buch über die Bierbraukunst und las sich ein. Später fragte er ein paar Kollegen an und besuchte 2017 sein erstes Bierseminar. Die Idee liess ihn nicht mehr los. Angefangen hat er ganz klein: Zusammen mit Patrick Oeschger und Daniel Burger hat er in der Küche das erste Bier in einem 20-Liter- Topf gebraut.

Mittlerweile ist das BOB-Bier ein Begriff in der Region. Der Name erinnert nicht an ein gemütliches schottisches Pub, sondern ist aus den drei Anfangsbuchstaben von Bächli, Oeschger und Burger entstanden. Und die drei langjährigen Kollegen, ursprünglich aus Bad Zurzach, können sich dabei herrlich und herzlich foppen, wer denn für das erste «B» im Biernamen steht.

«Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und Kombinationen»

Sie tüfteln immer noch neue Biersorten und Geschmacksrichtungen mit einem 60-Liter-Sudhaus aus. «Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und Kombinationen», erklärt Oeschger. Jetzt haben sie sich bei Braufreunden einer anderen Mikrobrauerei eingemietet und je 1000 Liter von «BOB HELL», «RED» und das Indian Pale Ale «IPA» gebraut. Das geht nur, weil der Konkurrenzkampf unter den kleinen Brauereien nicht gross ist. «Man kennt sich und hilft sich auch gegenseitig aus», berichtet Burger.

Die Beschaffung einer 1000-Liter-Anlage wäre eine gewaltige Investition und beläuft sich schnell auf eine halbe Million Franken. Damit könnten die drei effizient arbeiten. Ob sie dies wagen, scheint noch offen. «Wir haben schon darüber gesprochen», meinen sie.

Die Kombination von Berufen ist sehr hilfreich

Gärtner Oeschger führt in Klingnau einen eigenen Gartenbaubetrieb mit 15 Angestellten, Bächli hat einen Vollzeitjob als Techniker in der Automation und Burger kommt aus dem Bereich Marketing und Kommunikation. Dies ist sehr hilfreich, so kann jeder seine Ideen und seinen beruflichen Hintergrund in die neue GmbH einbringen, die gerade am Entstehen ist.

Aber das Bierbrauen ist ein aufwendiges und zeitintensives Hobby. So brauen sie sehr oft am späten Abend oder über das Wochenende. «Die Marge ist sehr klein», weiss Marketingfachmann Burger. Da braucht es sehr grosse Mengen. Nur schon die Flasche, der Verschluss und die Etiketten kosten rund 60 Rappen pro Flasche – ohne den entscheidenden Inhalt, das BOB-Bier.

Vom Detailhandel mit offenen Armen empfangen

«Bis jetzt haben wir nur Geld investiert», meint Bächli. Im Mai kommen jetzt die 3000 Liter auf den Markt, und sie können sie im Detailhandel und in zahlreichen Volg-Filialen in der Region anbieten. «Gerade der Detailhandel hat uns mit offenen Armen empfangen», erklärt Burger. «Regionales zieht und zählt», ist Oeschger überzeugt, und Bächli gibt offen zu: «Das war eher unerwartet.»

Jetzt wollen sie einmal abwarten, wie sich das BOB-Bier verkaufen lässt. Sie haben bereits wieder Investitionen getätigt und eine Kühlzelle gekauft, um die Qualität zu gewährleisten. Oeschger betont:

«Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch an unser Bier.»

Auch an die Hygiene: «Bierbrauen ist hochsensibel. Alles muss immer top sauber sein», wissen sie nur zu gut aus eigener Erfahrung. «Die Hälfte unserer Arbeit ist putzen», meinen sie lachend, während sie sich an ihrer mobilen Bar selber einen Tropfen ihres Bieres genehmigen.

Und vielleicht findet die erste grosse Lieferung reissenden Absatz, und sie können noch mehr wachsen. Im Herbst wollen sie sich im neuen Werkhof der Firma Oeschger Gartengestaltung fest einquartieren. «Es ist für uns etwas besonders, mit Kollegen ein Bier zu brauen. Aber es soll ein Hobby bleiben», sind sie sich einig.