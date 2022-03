Klingnau: Gimpel tummeln sich am Stausee

Schutzgebiet Besonderer Farbtupfer am Klingnauer Stausee entdeckt: Gimpel tummelt sich im Strauch Im Wasservogel-Schutzgebiet im Zurzibiet fühlen sich zahlreiche Vogelarten wohl – so auch der Gimpel. 17.03.2022, 18.04 Uhr

Ein Gimpel am Klingnauer Stausee, auch bekannt unter dem Namen Dompfaff oder eher seltener unter der Bezeichnung Blutfink. zvg/Daniel Schneeberger

Ein Spaziergang dem Klingnauer Stausee entlang sorgt immer wieder für Überraschungen. So trifft man auf dem Wasser, in den Feldern, im Schilf und auch in den Büschen immer wieder auf allerlei Tiere und Vögel. Entlang des Stausees, aber auch entlang der Zufahrt trifft man auf Sträucher mit knallroten Beeren, die zahlreiche Vögel gerne anlocken.

Kürzlich war in einem solchen Strauch ein besonderer Farbtupfer zu entdecken: ein auffällig gefärbter Gimpel, auch bekannt unter dem Namen Dompfaff oder eher seltener unter der Bezeichnung Blutfink.

Das Zugverhalten des Gimpels ist nicht sehr ausgeprägt. Während die Weibchen und Jungvögel kurze Strecken unter ihre Flügel nehmen, sind die männlichen Gimpel eher sogenannte Standvögel. Das bedeutet, dass sie bleiben, was dazu führen kann, dass sie auch im Winter an den Futterplätzen im heimischen Garten zu entdecken sind. Auf Futtersuche sind Gimpel oft paarweise oder sogar als ganze Familien unterwegs.

Die dichten Sträucher, in welchen sie sich bewegen, bieten ihnen auch einen guten Schutz. Der Gimpel frisst am liebsten Knospen, Sämereien, Früchte und eben schmackhaften knallroten Beeren, wie am Klingnauer Stausee. Die Jungvögel werden während der Aufzucht auch mit Insekten und Spinnen versorgt.

Vom Aussehen her kommt der Gimpel mit einem kräftigen Körperbau daher. Die Unterseite ist beim Männchen rosarot gefärbt und beim Weibchen unscheinbar blass. Beide weisen eine schwarze Kappe, weisse Bürzel und helle Flügelbinden auf. Die Jungvögel sind gefärbt wie das Weibchen, aber ohne den schwarzen Kopfschmuck. (az)