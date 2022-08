Klingnau 26 Häuser oder grüne Wiese auf Bauland-Filetstück? Das sagen Eigentümer und Überbauungsgegner Das Referendumskomitee will die als Bauland eingezonte Obermatte als grüne Wiese erhalten. Die Landbesitzer halten dagegen. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Auf der Obermatte oberhalb des Rebbergs sollen 26 neue Einfamilienhäuser gebaut werden. Valentin Hehli

Sonnige Lage, an idyllische Rebberge grenzend und mit Aussicht auf den Klingnauer Stausee: Das Gebiet Obermatte ist die grösste zusammenhängende Baulandreserve in Klingnau und soll bald überbaut werden. Über die Erschliessung muss das Stimmvolk am 6. November bereits zum dritten Mal innert anderthalb Jahren abstimmen, diesmal an der Urne.

Ein Komitee hat das Referendum gegen vier von fünf Teilgeschäften ergriffen, welche die Sommergmeind im Juni annahm. Geht es nach dem Komitee, würde die 2,8 Hektaren grosse Wiese unüberbaut und als Naturfläche erhalten bleiben.

Das Gebiet Obermatte beschäftigt die Stadt schon länger. Vor einem Jahr lehnte das Stimmvolk die Traktanden ab, die für die Erschliessung des Bauland-Filetstücks nötig sind – nur der Kredit für die Erschliessung des Abwassers wurde angenommen. Diesen Juni segneten die 170 Anwesenden die fünf Teilgeschäfte mit einer Zweidrittelmehrheit ab. Dass ein Komitee nun das Referendum ergriffen hat, habe politische, ökologische und raumplanerische Gründe, sagt Sylvia Hammer, Mitglied des Komitees.

Gegner wünschen sich grosse Stimmbeteiligung

«Bei einem solch bedeutenden Geschäft ist es wichtig, dass so viele Stimmberechtigte wie möglich darüber informiert sind und entscheiden», so Hammer. Von den rund 3550 Einwohnerinnen und Einwohnern waren zum Zeitpunkt der Gmeind 2058 stimmberechtigt. Dass mit 100 Personen weniger als fünf Prozent an der Gmeind für die Überbauung stimmten, ist für Sylvia Hammer zu wenig repräsentativ.

Auch müsse das Geschäft klar und transparent sein. Sie spricht etwa die Beteiligung der Grundeigentümer an der Erschliessung an. Ihr fehlt dazu eine vertragliche Regelung, insbesondere, wenn die Erschliessungskosten höher als erwartet ausfallen würden. Dagegen schrieb die Stadt bereits im Traktandenbericht zur Gmeind, die Aufteilung der Kosten erfolge gemäss der üblichen Praxis und der entsprechenden Reglemente.

Auch würden offene Fragen bezüglich der Reben unterhalb des betroffenen Gebietes bestehen, wo die Rebbauern ihre Pflanzen spritzen, so Hammer. «Die Gewässerschutzverordnung verlangt einen Mindestabstand zu offenen Fliessgewässern, also zum zukünftig teilweise offen gelegten Obermattenbach – auch diese Auswirkungen sind ungeklärt.»

Mögliche Entschädigungen: «Reine Angstmacherei»

Der Hinweis des Stadtrates, dass bei einer Ablehnung die Auszonung samt Entschädigungszahlungen von fünf bis zehn Millionen Franken droht, ist für Sylvia Hammer «reine Angstmacherei». Der Stadtrat hatte auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts verwiesen, das die Gemeinde Mellingen zu solchen Zahlungen verknurrt. Dort steht nun das Urteil des Bundesgerichts aus.

«Wenn es in anderen Gemeinden zu Zahlungen kam, heisst das nicht, dass das auch in Klingnau der Fall sein wird.»

Um sich über das mögliche Risiko eine unabhängige Meinung einholen zu können, hat das Komitee mit einem ETH-Experten Kontakt aufgenommen, dessen Antwort noch aussteht. Für Hammer ist dennoch klar: «Landkauf ist eine Investition, bei der man das unternehmerische Risiko trägt. Man kann ja auch nicht ein Unternehmen verklagen, wenn die Aktie an Wert verliere.» Dies gelte für die Schweiz. «Hier wird versucht, die Gewinne zu privatisieren und die Kosten zu sozialisieren.»

Aus raumplanerischer Sicht kritisiert Sylvia Hammer, dass mit den geplanten 26 Einfamilienhäusern auf 11'334 Quadratmetern die Zersiedlung vorangetrieben werde. «Unser Anliegen ist, eine Verdichtung in den bereits bebauten Ortsgebieten und Naturflächen für die Zukunft zu erhalten.»

Verdichtetes Bauen auf Obermatte lehnte Gmeind vor knapp zehn Jahren ab

Ein ähnliches Anliegen hatte ein Klingnauer bereits vor rund zehn Jahren vorgebracht. Als der Stadtrat die revidierte Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der Gemeindeversammlung vorlegte, wurde der Antrag deutlich verworfen, der verdichtetes Bauen auf der Obermatte ermöglicht hätte. Stattdessen nahm das Stimmvolk die Umzonung des Gebiets an: Seither dürfen dort nicht mehr beliebige, zweistöckige Häuser gebaut werden, sondern nur noch zweistöckige Einfamilienhäuser.

Denn ein Planungsbüro hatte bei einer Analyse festgestellt, dass eine dichte Bauweise im Hanggebiet das Orts- und Landschaftsbild störe. Im Jahr 2013 nahm das Stimmvolk auf Bundesebene das eidgenössische Raumplanungsgesetz an, das eine kompaktere Siedlungsentwicklung fördert.

Geht es nach dem Referendumskomitee, bleibt das Gebiet Obermatte unberührt. «Es handelt sich um ein wertvolles, ökologisches Naherholungsgebiet mit vielen Spaziergängern. Das sollte möglichst erhalten bleiben.» Aus all diesen Gründen sei es dem Komitee ein Anliegen, dass sich so viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wie möglich an der Abstimmung beteiligen.

Nach Ja an Gmeind: Landbesitzer sind enttäuscht

Dass das Klingnauer Stimmvolk nun erneut über die Obermatte abstimmen muss, ist für die Grundeigentümer ernüchternd: «Nach nun rund sechs Jahren Planung, dem Eingehen von Kompromissen und Nachgeben für eine optimale Gestaltung und Einfügung in die Landschaft ist die Enttäuschung gross, dass die vom Stadtrat beantragte und von der Gemeindeversammlung mit grosser Mehrheit beschlossene Lösung bekämpft wird», teilen die Grundeigentümer gemeinsam mit.

Es gebe Grundeigentümer, die schon vor Jahren auf der Obermatte bauen wollten und die schöne Aussicht ebenfalls geniessen möchten wie Teile des Referendumskomitees, das schon in dieser Gegend wohnen dürfen.

Trotz allem sehen sie einer allfälligen Auszonung «in finanzieller Hinsicht eher gelassen» entgegen, so die Grundeigentümer. Denn zwei unabhängige Rechtsgutachten von namhaften Anwaltskanzleien seien zum Schluss gekommen, dass eine Auszonung entschädigungspflichtig wäre. Die Landbesitzer gehen auch eher von höheren Entschädigungssummen aus als der Stadtrat.

Sie ergänzen: «Seitens der Stadt wären zusätzliche Steuereinnahmen sicherlich willkommener als Ausgaben für Juristen und Entschädigungen in zweistelliger Millionenhöhe, denen keinerlei Gegenwert gegenübersteht.»

Auf das Argument des unternehmerischen Risikos angesprochen, sagen die Grundeigentümer:

«Davon kann keine Rede sein. Wesentlich ist, dass die Obermatte seit Jahrzehnten zum Baugebiet gehört und gemäss Erschliessungsprogramm der Gemeinde schon vor etlichen Jahren hätte vollständig erschlossen werden müssen.»

Keine Rolle würden die Erwerbsgründe der Grundeigentümer spielen, von denen viele bereits Eigentümer seien, seit das Land eingezont wurde. Und sie fügen an, dass die vorliegende Planung die Zustimmung der kantonalen Behörden gefunden habe, weil sie allen raumplanerischen Aspekten Rechnung trage.

«Eigeninteressen von Personen, die bereits im Gebiet wohnen und Aussicht und Freiraum behalten wollen, haben zum Referendum geführt, dessen Widersprüchlichkeit sich schon daran zeigt, dass mit der Beibehaltung der Naturfläche argumentiert wird, obwohl das Land schon lange erschlossen sein sollte, und für die zu erwartenden Entschädigungen auch noch der Steuerzahler aufkommen soll.»

