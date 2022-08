Kernkraftwerk Beznau Block 2 nach Brennelementwechsel wieder am Netz Nachdem die Brennelemente erfolgreich ausgewechselt wurden, hat die Axpo gestern im Laufe des Tages Block 2 des Kernkraftwerks Beznau (KKB) wieder ans Netz angeschlossen. Mit der neuen Beladung des Reaktorkerns soll das KKB 2 erneut rund um die Uhr Strom für mehr als 600’000 Vierpersonenhaushalte produzieren. Catarina Martins 23.08.2022, 11.20 Uhr

Block 2 war am 8. August 2022 planmässig und turnusgemäss für den Brennelementwechsel vom Netz gegangen. Nach der Freigabe des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI hat das KKB 2 den Leistungsbetrieb nun schrittweise wiederaufgenommen.

In den letzten zwei Wochen haben die Spezialistinnen und Spezialisten im KKB 20 der insgesamt 121 Brennelemente im Reaktorkern ausgetauscht, wie es die Axpo in ihrer Medienmitteilung verlauten lässt. Zudem wurden Prüfarbeiten, Systemtests sowie geplante Instandhaltungsarbeiten an einzelnen Komponenten durchgeführt.

In den nächsten zwei Tagen soll die Anlage Volllast erreichen (365 Megawatt Nettoleistung). Während des Wiederanfahrens ist über dem nicht nuklearen Teil der Anlage (Maschinenhaus) zeitweise Wasserdampf sichtbar. Gemäss Axpo besteht keine Gefährdung von Mensch und Umwelt.