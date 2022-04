Unfall in Kaiserstuhl: Auto prallt gegen eine Randleitplanke

Kaiserstuhl Auto prallt gegen eine Randleitplanke – Polizei sucht Zeugen In der Nacht auf Donnerstag prallte ein Auto gegen eine Randleitplanke. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr die lenkende Person weg. Auskunftspersonen werden gesucht. 28.04.2022, 11.12 Uhr

Kapo AG

Eine unbekannte Person fuhr mutmasslich von Kaiserstuhl in Richtung Grenzübergang. In einer 180 Grad Kurve, auf der Rheingasse, dürfte das Fahrzeug, aus noch unbekannten Gründen, in die dort angebrachte Leitplanke geprallt sein. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 2 Uhr, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstagmorgen mitteilt.