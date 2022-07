Kaiserstuhl Muhammad Ali und Tina Turner: Eric Bachmann hatte zu Lebzeiten viele Superstars vor der Linse – jetzt verwaltet sein Neffe seinen Nachlass Über 200'000 Bilder hinterliess der bekannte Kaiserstuhler Fotograf seinem Neffen Dominik Bachmann. Nun verrät dieser, was er mit den Schätzen anfangen will. Ursula Burgherr Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kaiserstuhler Fotograf Eric Bachmann begleitete den Boxer Muhammad Ali während seines Aufenthalts in Zürich im Jahr 1971. Bild: zvg

Die verschiedenen Etagen des Wohnhauses von Eric Bachmann sind alle vermietet. Nur sein ehemaliges Büro im untersten Stock zeugt noch vom Schaffen und Leben des Mannes, der die Welt am liebsten durch seine Kamera sah. Der Raum ist vollgestopft mit Archivschränken und Bücherregalen. «Sie enthalten wahre Schätze», sagt Dominik Bachmann.

Er verwaltet den Nachlass seines Onkels, der 2019 seiner langjährigen Krebserkrankung erlag. Die beiden waren ein ideales Gespann. Der junge, selbstständige Grafiker half dem Fotografen mit Weltformat die Bildbände über Boxer Muhammad Ali und das Casa Verdi zu gestalten, in dem pensionierte Musiker, Sängerinnen und Komponisten einen würdevollen Lebensabend verbringen können.

Eric Bachmann im Jahr 2014 in seinem Wohnort Kaiserstuhl. Archivbild: Chris Iseli

Maestro Verdi persönlich soll das Haus einst für diesen Zweck gestiftet haben. «Die Ästhetik seiner Bilder faszinieren heute noch. Sein persönlicher Blick auf die Motive vor seiner Linse war einzigartig», meint der 37-Jährige, der in Zürich lebt.

Jimi Hendrix und Tina Turner vor der Linse

Für Dominik Bachmann war es deshalb keine Frage, sich um den Nachlass der über 200'000 Fotografien zu kümmern, die praktisch alle analog entstanden. Und er hat Glück: Eric Bachmann ordnete damals all seine Bilder fein säuberlich in Mäppchen und legte Zeitungsausschnitte der Medien dazu, in denen sie publiziert wurden. Das macht die Arbeit leichter.

Bereits ist ein online-Werkverzeichnis entstanden, unter dem sämtliche Personen und Länderimpressionen angeschaut werden können, die der Kamerakünstler je festgehalten hat.

Dominic Bachmann. Bild: Ursula Burgherr

Dominik Bachmann zeigt in Kaiserstuhl ein Plattencover von Jimi Hendrix. «Mein Onkel hat ihn genauso fotografiert wie Tina Turner und viele andere Superstars.» Jahrelang war er sozusagen der Hoffotograf des Schweizer Fernsehens SRF. «Alleine von Heidi Abel existieren 1495 Bilder im Archiv», sagt Bachmann.

Nach dem Tod seines Onkels gab er als Andenken ein Postkartenset mit 12 seiner Porträts heraus. Darunter Cat Stevens, Clint Eastwood, Klaus Kinski und Albert Schweitzer. Zum 110-jährigen Geburtstag von Friedrich Dürrenmatt entstand ein Plakat mit 16 Aufnahmen des Schriftstellers. Fotograf natürlich auch hier: Eric Bachmann.

Beim Durchforsten des Archivs entdeckt Dominik Bachmann immer wieder neue Perlen. Er bringt seine Faszination wie folgt auf den Punkt:

«Mir öffnen sich ganz neue Türen zu bisher unbekannten Räumen.»

Zum Beispiel, wie Eric Bachmann im Neopren-Anzug mit seiner Kamera festhielt, wie die Schweizer Polizei die ersten Wasserwerfer testete. Die Bilder dazu sind so ausdrucksstark, dass je nach Fördergelder auch daraus ein Buch und eine Ausstellung entstehen sollen. «Ich habe kürzlich eine Serie über ein Konzert mit Patti Smith gefunden, die 1976 in der Roten Fabrik auftrat. Es gab Aufstände mit Tränengas. Darüber will ich mehr wissen.»

Aus den Werken will er weitere Projekte realisieren

Dominik Bachmann tauscht sich auch mit anderen Fotografen aus. «Ich sichte deren Bilder und will wissen, wie sie die Ereignisse aus ihrer Perspektive festhielten.» Kürzlich fand er ein Kuvert mit Fotos der Schweizer Wasserskisportlerin Alice Baumann. Sie ist in Vergessenheit geraten, obwohl sie eine Spitzenathletin war. Die Bilder von ihr in Aktion strahlen eine ungeheure Dynamik aus. Bachmann war ein Meister in der Analogfotografie, die damals weit aufwendiger war als die heutige Digitaltechnik.

Dominik Bachmann ist überzeugt, dass er über das fotografische Werk seines Onkels weitere Projekte realisieren kann und dafür auch ein öffentliches Interesse besteht. Noch braucht eine Retrospektive aber Zeit: «Es gibt noch so viel Unbekanntes und ich mache jeden Tag Neuentdeckungen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen