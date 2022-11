Kaiserstuhl Mann gibt sich als Stromableser aus und bestiehlt Rentnerin Am Freitagabend verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann Zutritt in ein Haus und gab gegenüber der 85-jährigen Bewohnerin an, den Strom ablesen zu müssen. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie gestohlen und mit einer Bankkarte gar noch Bargeld bezogen wurde. Die Kantonspolizei mahnt zur erhöhten Wachsamkeit. 12.11.2022, 11.25 Uhr

Die 85-jährige Bewohnerin befand sich am Freitag, 11.11. um 17:00 Uhr kurz vor ihrem Wohnort, als ein unbekannter Mann ihr half, ins Haus zu gelangen. Dabei gab er an, den Strom ablesen zu müssen. Diesen Vorwand nutzte er, um in das obere Stockwerk zu gelangen.

Die Polizei warnt vor betrügerischen Methoden. Keystone

Als der Mann kurze Zeit später das Haus wieder verlassen hatte, stellte die Rentnerin fest, dass ihr Portemonnaie mit Bargeld fehlt. Ebenfalls wurde mit ihrer Bankkarte Bargeld bezogen.

Dieses Vorgehen ist der Polizei bekannt. Zuerst wird das Vertrauen gewonnen, indem vornehmlich älteren Bewohnern Hilfe angeboten wird. Dann verschaffen sich die Täter mit einem Trick Zugang ins Haus – in diesem Fall als Stromableser. Letztlich stellt man fest, dass diverse Sachen gestohlen wurden.

Die Polizei rät in solchen Fällen, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen oder jeweils eine Vertrauensperson beizuziehen. Zudem sollen Bankkarten und PIN immer getrennt voneinander aufbewahrt werden. (has)