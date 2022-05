Sammler präsentiert seine antiken Saiteninstrumente

Kaiserstuhl «Die Modelle sind unglaublich vielfältig und originell»: Dieser Mann stellt seltene Musikinstrumente aus Im Oberen Turm von Kaiserstuhl wird bis zum 19. Juni eine bisher noch nie gesehene Sammlung von Zithern und antiker asiatischer Saiteninstrumente präsentiert. Ursula Burgherr 30.05.2022, 05.00 Uhr

Valentin Egloff, Präsident des Vereins Pro Kaiserstuhl, präsentiert antike Saiteninstrumente. zvg

Steil führen die Treppen im fünfstöckigen historischen Gebäude aus dem 13. Jahrhundert aufwärts. Der Obere Turm in Kaiserstuhl gehört zu den eindrücklichsten Türmen des Aargaus. Im fünften Stock lassen sich wegen des romantischen Ambientes gerne Hochzeitspaare zivil trauen. Nun präsentiert Valentin Egloff, Präsident des Vereins Pro Kaiserstuhl, in den altehrwürdigen Gemäuern erstmals einen Teil seiner reichhaltigen Sammlung von Zithern und antiken asiatischen Saiteninstrumente.

150 teilweise mehrere Jahrhunderte alte Objekte besitzt er. 90 davon zeigt er im Oberen Turm einer breiten Öffentlichkeit. «Bei keinem Instrument findet sich eine derartige Fülle an Formen und Arten wie bei der Zither», meint der 77-Jährige begeistert. 1972 entdeckte er ohne jede Sammlerabsicht auf einem Flohmarkt in der Ostschweiz eine Zither und erwarb sie. Rasch kamen eine Glarner Zither, eine seltene Toggenburger Halszither und andere Saiteninstrumente aus Privathaushalten dazu.

Instrumente sind teilweise in Vergessenheit geraten

Weil Egloff in Zürich als Baujurist tätig war, besuchte er regelmässig den Flohmarkt auf dem Bürkliplatz, um nach weiteren Exemplaren zu suchen. Daraus entwickelte sich eine wahre Leidenschaft. Cistern, Toggenburger, Entlebucher, Krienser und Emmenthaler Halszithern, Akkord-, Violin-, Schlagzithern und vieles mehr gibt es im Oberen Turm zu sehen.

«Das Instrument tauchte ursprünglich bei er Gebirgsbevölkerung Österreichs, Bayerns und der Schweiz auf. Dann entwickelte es sich bis zur anspruchsvollen Konzertzither, die sehr schwierig zu handhaben ist», weiss Egloff. Zum Spielen für jedermann gibt es Akkordzithern, unter deren Saiten das Notenblatt gelegt wird. So wird sofort ersichtlich, wo die Finger positioniert werden müssen und innert Kürze erklingt schon ein einfaches Lied.

«Diese Instrumente waren lange sehr beliebt und wurden zu Abertausenden als Industrieprodukt hergestellt. Ich habe eine Kollektion davon, weil die Modelle so unglaublich vielfältig und teilweise originell sind», so Egloff. Und er weiss: «Akkordzithern befinden sich heute noch in vielen Estrichen und anderen Speicherräumen und sind teilweise in Vergessenheit geraten.»

In seiner Sammlung hat er auch indische Stücke

Eine neue Sammelrichtung ergab sich, als Egloff einen Schweizer kennenlernte, der in Kathmandu (Nepal) wohnt und Antiquitäten von dort hierzulande verkauft. So kam er zum ersten asiatischen Saiteninstrument. Es gesellten sich wertvolle buthanesische und indische Stücke dazu.

Egloff besitzt mittlerweile eine der grössten Kollektionen der Schweiz. Er ist Wettinger und Kaiserstuhler Bürger und wohnt dort mitten in der Altstadt in einem ebenfalls historischen Gebäude im dritten und vierten Stock. «Ohne Lift, das hält mich fit», sagt der Senior und lacht.

Seit 11 Jahren steht er dem Verein Pro Kaiserstuhl vor und engagiert sich für die Kultur vor Ort. Neben den Instrumenten hat er auch schon Briefmarken, Münzen und Bierdeckel gesammelt. Zudem besitzt er einen Packard-Oldtimer, den er liebevoll aufgerüstet hat. Er spielt Violine. An der Zither mag er den zarten, weichen und melodischen Klang. Leider spielt heute praktisch niemand mehr. Egloff sagt:

«Nach dem zweiten Weltkrieg verblasste diese Tradition. Früher hatte praktisch jede Ortschaft einen Zitherverein, heute gibt es nur noch deren drei oder vier im ganzen Land.»

Was soll mit seinen Exponaten nach der Ausstellung passieren? «Die werden wieder bei mir gelagert», meint Egloff. Ihre Zukunft sei ungewiss und er glaube nicht, dass seine zwei Kinder und fünf Enkel daran Interesse haben. «Die asiatischen Instrumente sollen aber in jedem Fall zusammenbleiben. Sie sind so einzigartig in der Kombination, dass sie unbedingt in eine Ausstellung oder ein Museum gehören.»