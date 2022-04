Leuggern: So sehen im Spital die neuen Räume aus

Jahrhundertprojekt «Alles ist grösser und heller»: So sehen im Spital Leuggern die neuen Räume nach dem grossen Umbau aus In Leuggern geniessen Patientinnen und Patienten neu noch mehr Komfort. Dafür investiert das Spital insgesamt 30 Millionen Franken. Ein wichtiger Teil der letzten Etappe ist soeben abgeschlossen worden. Ein Augenschein. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 05.04.2022, 17.42 Uhr

Im Spital Leuggern geniessen Patientinnen und Patienten neu noch mehr Komfort. Valentin Hehli

Eine Mutter sitzt auf einem der Stühle im neuen Frühstücksraum der Wöchnerinnenabteilung. Im Arm hält sie ihr neu geborenes Töchterchen. «Die Räume sind nun alle noch grösser und heller», sagt sie strahlend. Sie hat hier soeben ihr zweites Kind zur Welt gebracht und gehört zu den ersten Müttern, die sich in den frisch renovierten Räumen des Asana Spitals Leuggern von den Strapazen der Geburt erholen können.

Erst seit März befindet sich die gesamte Abteilung im Gebäudeflügel rechts des Haupteingangs, wo früher das Pflegeheim untergebracht war. Das Gleiche gilt für die Stationsbetten des Akutspitals einen Stock tiefer. Beide Abteilungen befanden sich zuvor im linken Flügel, wo gerade Bauarbeiter zahlreiche Wände herausspitzen, um Platz für vier Gebärsäle und weitere Akutspitalzimmer zu schaffen. Im Sommer 2023 wird die dritte Etappe des 30 Millionen Franken teuren Modernisierungsprojektes «Impuls» abgeschlossen.

Rohbau für Radiologie ist fast fertig

Das Dröhnen der Bohrmaschinen ist im Foyer kaum zu überhören. Ganz anders im Frühstückssaal, wo das Neugeborene im Arm der Mutter friedlich schläft. «Wir hatten erfreulich wenig Rückmeldungen zum Baulärm», sagt Spitaldirektor René Huber, der zusammen mit Ursula Keller, der Leiterin Pflegedienst, durch den frisch renovierten Flügel des Spitals führt.

Spitaldirektor René Huber, Abteilungsleiterin Désirée Gullone (Mitte) und Ursula Keller (Leitung Pflegedienst). Valentin Hehli

Im Mai des vergangenen Jahres startete der dritte und letzte Teil der grossen Umbauarbeiten, der rund 16 Millionen Franken kostet. Er beinhaltet die Erweiterung der Radiologie, die in Kooperation mit dem Kantonsspital Baden (KSB) geführt wird. Der Rohbau ist praktisch fertig.

Die Radiologie soll im August in Betrieb genommen werden. In diese letzte Etappe fällt auch der Umbau der Akutbereiche Notfall und Tagesklinik sowie die nun fast abgeschlossene Sanierung der Stationszimmer.

Das neue Familienzimmer auf der Wöchnerinnenabteilung ist viel grösser als früher. Valentin Hehli Diese Mutter hat hier soeben ihr zweites Kind zur Welt gebracht und gehört zu den ersten Müttern, die sich in den frisch renovierten Räumen des Asana Spitals Leuggern von den Strapazen der Geburt erholen können. Valentin Hehli In der neuen Wöchnerinnenabteilung war zuvor das Pflegeheim untergebracht. Valentin Hehli Der neue Frühstücksraum ist hell und gross. Valentin Hehli Spitaldirektor René Huber, Abteilungsleiterin Désirée Gullone und Ursula Keller (Leitung Pflegedienst). Valentin Hehli Der Spital Leugern baut für insgesamt 30 Millionen Franken um. Valentin Hehli Die dritte und letzte Etappe kostet rund 16 Millionen Franken. Valentin Hehli Im Gebäudeflügel rechts des Haupteingangs befinden sich die Urologiepraxis... Valentin Hehli ... und die Station 1 mit den frisch renovierten Akutspitalzimmern. Valentin Hehli Im neuen Medikamentenraum können die Mitarbeitenden neu in einem klimatisierten Raum in Ruhe die Medikamente richten, Valentin Hehli Sobald die Arbeiten im linken Flügel beendet sind, befinden sich alle Akutspitalzimmer auf einer Ebene, lediglich getrennt durch das Eingangsfoyer. Valentin Hehli

«Der neue Frühstückssaal ist etwas vom Wertvollsten auf unserer Wöchnerinnenabteilung», sagt Ursula Keller. «Hier können sich die Mamis über ihre Erfahrungen austauschen – das ist nicht zu unterschätzen.» Zuvor befanden sich die Tische verteilt im Treppenbereich. Auch würden nun alle Zimmer über einen Wickeltisch verfügen, und das Familienzimmer sei grösser.

Während das Spital zuvor 15 Betten anbieten konnte, sind es nun 21. «Je nach Auslastung werden auch Patientinnen und Patienten aus der chirurgischen oder medizinischen Abteilung auf die Wöchnerinnenstation verlegt.»

Nach dem Umbau sind die Abteilungen auf einem Stockwerk

Ein Stockwerk darunter befinden sich ebenfalls seit März die Urologiepraxis und die Station 1 mit den erwähnten Akutspitalzimmern sowie ein neuer Medikamentenraum. «Hier können die Mitarbeitenden neu in einem klimatisierten Raum in Ruhe die Medikamente richten», sagt Ursula Keller.

Während des Umbaus wurden die Patientinnen und Patienten auf andere Abteilungen im ganzen Haus verteilt. «Die langen Wege bedeuteten für das Personal einen grossen zeitlichen Aufwand.» Unterdessen befinden sich noch fünf Betten in den Personal- und Ferienzimmern des Pflegeheims. Sobald die Bauarbeiten im linken Flügel abgeschlossen sind, werden diese Zimmer dorthin gezügelt, damit sich die ganze Station wieder auf einer Ebene befindet, lediglich vom Eingangsbereich getrennt.

Notfall wird in einer Etappe umgebaut, nicht in mehreren

Danach folgen die Umbauarbeiten im Untergeschoss, wo sich heute die Gebärsäle sowie der Notfall mit der Röntgenabteilung befinden. Dort sollen neu die Überwachungsstation und die Tagesklinik mit dem Aufwachraum untergebracht und der Notfall vergrössert werden. «Viele Wände bleiben dort nicht stehen», sagt René Huber.

Inzwischen hat sich die Spitalleitung auch entschieden, den Umbau in einer Etappe vorzunehmen, was den Ablauf um bis zu drei Monate verkürzen könnte. «Wir werden den Notfall in anderen Räumlichkeiten des Spitals im Erdgeschoss betreiben.» Somit entfalle auch die angedachte Containerlösung.

Zwei Etappen hat das Spital bereits abgeschlossen

2017 starteten die Bauarbeiten für den 1,6 Millionen Franken teuren Neubau des technischen Dienstes. Im April 2019 begannen die Abbrucharbeiten des rechten Teils des Spitals entlang des Schulweges. Anfang 2021 zogen die Bewohnerinnen und Bewohner in den 12 Millionen Franken teuren Neubau ein, der sich ebenfalls am Schulweg befindet.

