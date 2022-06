Immobilienboom in Baden: CS-Experte über die Folgen der Zinswende

Immobilienboom Nach heftiger Zinswende: Kommen Badener Häuser jetzt günstiger auf den Markt? Vorerst nicht, sagt ein Experte der CS – und setzt zum brüsken Konter gegen die Nationalbank an Wohneigentum im Raum Baden ist Jahr für Jahr teurer geworden. Die Preise seien aber erklärbar, und die Korrekturen werden in der Region trotz Zinsanstieg überschaubar bleiben, glaubt Fredy Hasenmaile, Leiter Immobilienanalyse bei der Credit Suisse. Pirmin Kramer Jetzt kommentieren 21.06.2022, 05.00 Uhr

Blick auf das Badener Quartier Kappelerhof. Die grosse Knappheit an Wohneigentum in der Stadt dürfte vorerst einen Preisrückgang verhindern, glaubt der Experte der Credit Suisse. san

Die Preise für Wohneigentum haben in den letzten Jahren in der Region Baden nur eine Richtung gekannt: aufwärts. Nun hat die Schweizerische Nationalbank den Leitzins überraschend stark angehoben. Und der SNB-Vizepräsident warnt vor Überbewertungen und Korrekturen am Hypothekar- und Immobilienmarkt.

Fredy Hasenmaile, Leiter Immobilienanalyse bei der Credit Suisse, hält dagegen. Er sagt im schriftlichen Interview, welche Entwicklung er für Baden erwartet.

Fredy Hasenmaile, Immobilienexperte bei der Credit Suisse.

Wie haben sich die Immobilienpreise in der Region Baden in den letzten Jahren entwickelt?

Fredy Hasenmaile: Die Preisentwicklung in der Region verlief in den letzten Jahren sehr ähnlich wie in der Schweiz insgesamt. Aufgrund der wachsenden Knappheit hat das Preiswachstum in der Region Baden bereits im Jahr 2020 die 5-Prozent-Schwelle überschritten. Aktuell sind die Preise für neue Eigentumsobjekte in den letzten 12 Monaten um 6,4 Prozent angestiegen, wobei die Preisdynamik bei den Einfamilienhäusern leicht höher ist als bei den Eigentumswohnungen.

Welche Folgen hat nun die Zinserhöhung der Nationalbank auf den Immobilienmarkt in der Region Baden?

Aufgrund der gestiegenen Inflation und den Zinserhöhungen der Zentralbanken weltweit sind die Hypothekarzinsen von Fix-Hypotheken bereits sehr steil angestiegen. Die erste Erhöhung der Schweizer Zentralbank hat nochmals einen Zinsschub ausgelöst. 10-jährige Fix-Hypotheken beispielsweise haben sich dadurch seit Jahresbeginn verdoppelt. Das dürfte die Nachfrage nach Hypotheken wie auch nach Wohneigentumsobjekten spürbar bremsen. Der Bau von Eigentumswohnungen dürfte sich ebenfalls abschwächen, weil die Promotoren eine schwächere Nachfrage erwarten und aufgrund der Zinsanstiege deren Absatzrisiken zugenommen haben.

Die Nationalbank schreibt: Am Markt für selbst genutztes Wohneigentum lägen die Preise derzeit je nach Rechenmethode um 10 bis 35 Prozent «über dem Niveau, die sich mit fundamentalen Faktoren erklären lassen.» Sind auch die Preise in Baden überbewertet?

Die Nationalbank spricht seit über 10 Jahren von Überbewertungen, ohne dass der Markt diese Einschätzung übernommen hätte. Das Preisniveau in Baden ist eine direkte Folge der sehr tiefen Zinsen sowie der grossen Knappheit von Wohneigentum und war daher mit fundamentalen Faktoren bisher durchaus erklärbar. Das heisst aber auch, dass mit dem Schwinden eines der beiden Gründe für das hohe Preisniveau, mittelfristig gewisse Preiskorrekturen möglich sind. Weil sich die Knappheit zuletzt aber weiter verschärft hat, dürften Preiskorrekturen überschaubar bleiben.

Wird es nun einen Preisrutsch geben, werden die Eigentumswohnungen und Häuser günstiger? Wenn ja: Wie stark wird die Preiskorrektur hier in der Region ausfallen?

Vorerst kommt es zu einer Abflachung des starken Preisauftriebs. Die grosse Knappheit an Wohneigentum, die sich beispielsweise in der Region Baden an einer Leerstandsziffer von bloss 0,2 Prozent widerspiegelt, dürfte vorerst einen Preisrückgang verhindern. Ein solcher könnte sich aber mittelfristig, das heisst in ein bis zwei Jahren, durchaus einstellen.

Wird der Erwerb von Eigentum in der Region Baden künftig aus finanzieller Sicht einfacher, oder ändert sich daran nichts, weil das Angebot so gering ist?

Mittelfristig dürfte die Trendwende die Situation für angehende Wohneigentümer verbessern. Mit dem Renditeanstieg dürften sich institutionelle Investoren wieder vermehrt auf andere Anlageklassen fokussieren. Damit dürften auch die Entwickler von Wohnüberbauungen wieder verstärkt Überbauungen im Stockwerkeigentum ins Auge fassen. Mit dem grösseren Angebot dürften dann auch die Einstiegspreise nicht mehr so hoch liegen. Es dürfte aber einige Jahre dauern, bis sich eine solche verbesserte Situation einstellt.

Was lohnt sich im Moment aus finanzieller Sicht mehr in der Region Baden: Mieter zu sein oder Eigentümer?

Die Situation hat sich vor kurzem verändert. Zieht man alle möglichen Kosten mit in Betracht, ist das Mieten heute wieder die günstigere Wohnform, nachdem es 13 Jahre lang umgekehrt war. Das gilt für die Schweiz generell, aber auch für die Region Baden. Insbesondere die steil gestiegenen Hypothekarzinskosten haben dazu den Ausschlag gegeben. Zudem dürfte die Rendite aus der Investition in Wohneigentum in den nächsten Jahren in Anbetracht der Zinsanstiege nur noch gering ausfallen, was auch zur veränderten Situation

