Fisibach: Inmitten von idyllischer Natur trifft Trubel auf Stille

Ich war noch niemals in ... (3/6) Wo Stille auf Trubel trifft: So hat unsere Redaktorin ihren ersten Besuch im Zurzibieter Dorf Fisibach erlebt Anlässlich der Sommerserie hat unsere Redaktorin die Gemeinde im Nordosten des Kantons Aargau bereist. Begleiten Sie sie auf ihrem Rundgang durch die Idylle und durch das Baggermuseum. Sarah Kunz 28.07.2021, 05.00 Uhr

Fisibach im Kanton Aargau: Inmitten eines erholsamen Naturgebiets gelegen, hat das Dorf trotz seiner geringen Grösse einiges zu bieten. Bild: Severin Bigler

Naturnah, verwurzelt, erholsam. Mit diesen drei Worten beschreibt Gemeindeammann Roger Berglas die Gemeinde Fisibach. Für mich ist Fisibach zuerst einmal eines: schwer zu finden. Trotz Navi verfahre ich mich und lande beinahe in Deutschland. Es sei mir verzeiht – als Oltnerin bin ich hauptsächlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und das tut man sich für eine Reise nach Fisibach nur ungern an. Es ist nun das erste Mal, dass ich das kleine Zurzibieter Dorf am Rande des Kantons Aargau besuche. Und der Besuch wird mich überraschen.

Badener kennen Fisibach, weil sie durch die Gemeinde nach Kaiserstuhl gelangen. Surbtaler, weil sie dort durch fahren müssen, um den Rheinfall zu besuchen. Und beinahe die ganze Schweiz kennt das rund 500-Seelen-Dorf im nordöstlichsten Teil des Kantons Aargau, weil es eigentlich gar nicht mehr zum Aargau gehören will. Die Fisibacher sind Zürich-orientiert, lehnten Zusammenschlussgespräche mit neun Zurzibieter Gemeinden ab und fassten eine Fusion mit der Zürcher Gemeinde Weiach ins Auge. Der Antrag wurde vom Regierungsrat abgeschmettert. Fisibach bleibt aargauisch.

Fisibach würde lieber zum Kanton Zürich gehören. Der Regierungsrat hat aber entschieden, dass die Gemeinde aargauisch bleibt. Bild: Severin Bigler

Über Fisibach Die Gemeinde Fisibach gehört zum Bezirk Zurzach und liegt im Nordosten des Kantons Aargau, rund einen Kilometer südlich des Hochrheins an der Grenze zu Deutschland und zum Kanton Zürich, eingebettet in der grünen Kulturlandschaft des Bachsertals. Der im Tal entspringende und namensgebende Fisibach schlängelt sich von Bachs nach Fisibach, fliesst durch das Dorf und mündet schliesslich in den Rhein. Mittlerweile zählt das Dorf etwas mehr als 500 Einwohnerinnen und Einwohner. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen das Baggermuseum Ebianum, die St. Agatha-Kapelle, das Restaurant Bären (das übrigens am Schweizerischen Wettbewerb der Regionalprodukte für seine Salatsauce ausgezeichnet wurde) und der Militärbunker auf der Insel im Rhein, wo früher die Burg Schwarzwasserstelz lag – eine Erinnerung an die Römer, die das Gebiet während der Bronzezeit besiedelten und den Ort auf den Namen Fiuzibah tauften.

Und beinahe die ganze Deutschschweiz kennt Fisibach, weil das Dorf wegen der Corona-Auflagen auswärtige Freibad-Besucher aussen vor liess. Beide Umstände wurden national heiss diskutiert. Die Debatten um das Freibad und den Kantonswechsel waren das einzige, was ich vorab über das Dorf wusste.

Idyllische Stille: Kaum eine Menschenseele ist zu sehen

Bei meiner Ankunft herrscht eine herrliche Stille im Dorf. Umgeben von saftigem Grün spüre ich sofort, wie mir die Idylle die Ruhe verschafft, die mir im hektischen Treiben der Städte fehlt. Kaum ein Auto passiert die Strasse, keine Spaziergänger sind in Sicht, keine spielenden Kinder, kein Trubel. Im Freibad sonnen sich ein paar wenige, ein Velofahrer fährt an mir vorbei und grüsst freundlich – auch wenn er später noch einmal verwundert zurückschaut und mich Fremde mustert. Ich parkiere beim Gemeindehaus, weiss aber, dass mich auch dort niemand erwartet. Gemeindeammann Berglas weilt derzeit in Südfrankreich, wie er vorab per E-Mail mitteilt. Er schickt liebe Grüsse und wünscht viel Spass beim Besuch seiner Gemeinde.

Die St. Agatha-Kapelle hinter dem Gemeindehaus und direkt neben dem namensgebenden Fisibach. Bild: Sarah Kunz

Hinter dem Gemeindehaus steht die St. Agatha-Kapelle. Sie ist klein, erinnert mich an mein Heimatdorf Kappel, wo auf dem Born ebenfalls eine Kapelle steht. Kurz denke ich an meine Grossmutter – es war ihr Lieblingsort – trete ein und setze mich auf einen der Stühle. Die Kühle im Innern des Steingebäudes fühlt sich wohltuend an. Etwas verloren betrete ich anschliessend den Dorfspielplatz, wo ebenfalls keine Menschenseele in Sicht ist, und beschliesse, wie vom «Amme» vorgeschlagen, das Baggermuseum Ebianum zu besuchen.

Dort wird mir schlagartig bewusst, weshalb es im Dorf so ruhig ist: Es scheint, als würde das Leben ausschliesslich vor beim Baggermuseum stattfinden. Der Parkplatz ist bereits zehn Minuten vor Eröffnung zur Hälfte voll. Autoschilder aus Genf, Bern, Zürich, Jura sind zu sehen. Grosseltern mit ihren Enkelkindern, Familien und Einzelpersonen warten vor dem Eingang. Ich stelle mich an und werde von Hansruedi Eberhard begrüsst. Er ist der Leiter des Museums und ehemaliger Geschäftsführer der Eberhard AG in zweiter Generation, dem Zürcher Bauunternehmen, das hinter dem Ebianum steckt.

So präsentiert sich das Baggermuseum Ebianum in Fisibach. Bilder: Alex Spichale Auf dem Rundgang lernen Besucherinnen und Besucher die Geschichte des Bauunternehmens Eberhard kennen. Ein Knopf auf der Platte vor diesem grossen Bulldozer lässt die Geräusche erklingen, welche die Maschine in Betrieb macht. Ein Teil der Ausstellung widmet sich den Arbeiten an der Sondermülldeponie in Kölliken, an der die Eberhard AG beteiligt war. Im Ausstellungsraum zeigt das Ebianum historische Maschinen wie diese alte Dampfwalze. Ausserdem sind rund 3000 Modelle der verschiedensten Bagger, Baukräne, Bulldozer und weiteren Maschinen ausgestellt. Hier restaurieren Mechaniker eine alte und verrostete Maschine. Auch wenn rostige Werkzeuge an der Wand hängen: Das Museum ist überaus modern gestaltet.

Das Leben findet im Baggermuseum statt

2015 wurde das Museum erbaut, nachdem die Eberhard-Gruppe in Fisibach an ein Stück Kiesgrubenland gelangt war. «Ein Museum zu erbauen und unsere Geschichte sowie die Entwicklung der Maschinen zu zeigen, war schon lange unser Wunsch», sagt Hansruedi Eberhard, als er durch die Ausstellung führt. Ein Rundgang beleuchtet die Geschichte des Unternehmens – jeweils angelehnt an die entsprechenden Maschinen der Zeit. Die Ausstellung ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet, die stählernen Ungetüme lassen einen beinahe bedeutungslos erscheinen.

Der Rundgang vermittelt vor allem visuelle Eindrücke – aber auch auditive. Vor einer speziell grossen Maschine holt uns eine Schar Kinder ein. Ein Junge drückt einen Knopf auf dem Schild vor dem riesigen Bulldozer, Geräusche erklingen: Das Dröhnen, Klopfen, Schnaufen der Maschine, wenn sie in Betrieb ist. Ein Kleinkind erschrickt und rennt zu seiner Mutter. Das Gefühl, neben diesen Maschinen unendlich klein zu sein, verstärkt sich.

Auf dem Rundgang erhält man zudem einen Einblick in das Baugeschäft und wie sich die entsprechenden Berufe über die Jahre hinweg verändert haben. «Als Bub fehlte ich oft im Französisch-Unterricht, weil ich als Familienmitglied in der Baugrube mithelfen musste», erklärt Hansruedi Eberhard. Das Verpasste habe er bis heute nicht aufholen können. Er lacht.

Eberhard könnte stundenlang erzählen. Von der Sondermülldeponie Kölliken, an deren Altlastsanierung die Eberhard-Gruppe beteiligt war, vom Flughafen-Ausbau, vom Export nach Saudi-Arabien. Das Highlight ist aber die Ausstellung diverser Maschinen, die sich an den Rundgang reiht. Kinder fahren auf Spielzeugtraktoren umher, hantieren an den Hebeln der ausgestellten Bulldozern und Baggern oder probieren sich im Sandkasten gleich selber aus. Auch ich lasse es mir nicht nehmen, mich in eines der grossen Gefährte zu setzen.

Hansruedi Eberhard führt unsere Redaktorin Sarah Kunz durch die Ausstellung im Ebianum. Bild: Alex Spichale

Nach einem Besuch in Fisibach ist man wenig erholter als zuvor

Der Besuch im Ebianum überrascht, weil man eine so grosse Ausstellung in einem so kleinen Dorf nicht erwarten würde. Weil das Ebianum sowohl für Erwachsene als auch für Kinder einen Ausflug wert ist. Und weil alle meine Freunde in Gelächter ausbrechen, wenn ich ihnen erzähle, dass ich in Fisibach ein Baggermuseum besuche. Ich belehre sie jetzt aber gerne eines besseren: Das Ebianum ist definitiv einen Besuch wert.

Genauso wie Fisibach selbst. Die Stille im Dorf, die Ruhe und die Verbundenheit zur Natur laden mich ein, nach dem Rundgang im Baggermuseum einen Spaziergang durch die Wälder zu machen. Ich spaziere entlang des Rheins und entlang des namensgebenden Fisibachs, durch das Bachsertal und in Richtung Waldhausen. Und ich bereue es ein wenig, dass ich mich danach nicht im Restaurant Bären stärken kann, weil es am Tag meines Besuchs geschlossen hat. Ich setze mich also ins Auto und mache mich auf den Heimweg, weg von der Idylle zurück in die Grossstadt – und merke, dass ich mich nach meinem Ausflug ein wenig erholter fühle.