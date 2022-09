Viele Goldwäscher, bis ins 19. Jahrhundert

Professionelle Wäscher sammelten Löschsand, der ähnliche wie Löschpapier zum Trocknen von Tinte verwendet wurde – ein Nebenprodukt waren Goldstaub und Goldflitter. Als Nebenerwerb im Winter sollen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts auch Fischer und Landwirte Gold am Rhein gewaschen haben. Im Alb Bote stand im Januar 1971 über den «Goldrausch am Hochrhein» zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert: «Die Ausbeute lohnte sich aber erste nach der Einmündung der Aare von Waldshut ab und zwar vor allem am flachen Ufer und an Kiesbänken.» Und auch die NZZ schrieb 2005: «Einer Perlenkette gleich reihten sich vom 16. bis ins 19. Jahrhundert zahlreiche Goldwaschplätze von der Aaremündung bei Koblenz über Basel und Strassburg bis kurz vor Mainz entlang des Rheins.»

Waldshuter Goldrausch, 1930er-Jahre

In den 1930er-Jahren boomte die Goldsuche auch am Hoch- und Oberrhein. 1831 sollen alleine in Baden 13 Kilo Gold gefunden worden sein. Wohl durch diese Erfolge beflügelt hat die «Direktion der Forste und Bergwerke zu Karlsruhe» 1832 die Bezirksämter Waldshut, Säckingen und Lörrach ermutigt, «Personen, welche zum Goldwaschereibetrieb Lust tragen» in ihrem Vorhaben zu unterstützen. Laut dem Aufruf, der in Aufzeichnungen der Sammlung Sutter im Kreisarchiv zu finden ist, hatte sich nach Untersuchungen ergeben, «dass auf der Strecke des Rheins vom Einfluss der Aar bis unterhalb der Grenzacher Fähre sich auf verschiedenen Punkten waschwürdiger Goldgrund befindet». Waldshuts damaliger Bürgermeister Bähr meldete im März 1833, dass sich „eine ziemliche Anzahl Personen von Waldshut gemeldet haben, welche die Goldwascherei betreiben wollen“ (mit Kindern waren es 26 Personen). Ein professioneller Goldwäscher, der in historischen Dokumenten mal Brändle, mal Bröndle und mal Tröndle von Istein genannt wird, kam an den Hochrhein, sichtete die Begebenheiten und kam zu dem Schluss, dass sich «auf dem diesseitigen Rheinufer nur zwei Stellen ober und unterhalb Dogern» für einen Versuch lohnen würden. Kurz: Die besten Goldgründe liegen auf der Schweizer Rheinseite, deshalb wurde im September 1833 alles wieder abgeblasen.

Amerikas Goldrausch, 1848

Noch 1838 sollen laut badischer Volkszählung rund 400 Goldwäscher aktiv gewesen sein. Doch 1848 fand man erstmals in Amerika grössere Mengen Gold, der kalifornische Goldrausch setzte ein, der Weltmarkt wurde mit Gold überflutet, was den Preis senkte und die mühsame Goldwäsche am Rhein unrentabel machte. 1874 soll der letzte professionelle Goldwäscher am Rhein seine Arbeit eingestellt haben.

Noch mehr Gold, 1980

Bisher ging man davon aus, dass das Rheingold ausschließlich über die Aare aus dem goldreichen Napfgebiet, also den Berner und Luzerner Alpen, in den Rhein gelangt. Der Alb Bote berichtet im Juni 1980: «In allerneuester Zeit aber hat Dr. F. Hofmann aus Neuhausen am Rheinfall nachweisen können, daß auch zwischen Waldshut und Bodensee in bestimmten Schotterlagen der Goldgehalt demjenigen weiter flussabwärts um nichts nachsteht.» Dieses Gold stammt aus den Bündner Alpen, wo der Rhein aus dem Tomasee entspringt. Im Medell-Rhein, dem längsten Quellfluss des Rheins in Graubünden, soll laut NZZ vor einigen Jahren sogar ein Gold-Nugget mit rund einem Kilo Gewicht gefunden worden sein.

Hobby und Industrie, heute

Für ein Gramm Gold benötigt man rund 150'000 bis 165'000 Goldflitter. Doch einige Hobby-Goldsucher waschen diesen unlukrativen Aussichten zum Trotz auch heute noch Gold am Hoch- und Oberrhein. Nur ein Kieswerk bei Karlsruhe wäscht heute professionell Gold aus dem Rhein – allerdings nur als Nebenerwerb. Dabei werden Tonnen von Kies mehrfach gesiebt, gerüttelt, geschüttelt und gewaschen. In mehreren Wochen kommen so rund 300 Gramm winzige Goldflitter zusammen, die zu Nuggets gegossen und an Goldschmiede verkauft werden