Handball SPL2 Damen der HSG Aargau Ost verlieren zum Saisonauftakt deutlich Gegen den LK Zug II müssen sich die Damen der HSG Aargau Ost mit 22:39 geschlagen geben. 06.09.2021, 10.03 Uhr

Das Team der HSG Aargau Ost. Bild: FOTO Wagner

Die Handballerinnen der HSG Aargau Ost sind mit einer deutlichen Niederlage in ihre erste Saison in der zweithöchsten Liga des Landes, der SPL 2, gestartet. Sie verloren das Heimspiel in der Badener Aue gegen LK Zug II mit 22:39.