Handball Endingen trifft auf den Tabellenleader

Handball NLB Zwei Spiele an einem Abend: Endingen trifft auf den Tabellenleader – danach spielen die Frauen des HSG Aargau Ost In der ersten Saisonhälfte hat SG Wädenswil/Horgen grosse Konstanz gezeigt. Nach dem guten Start in die zweite Hälfte will aber Handball Endingen den Tabellen-Leader zum Straucheln bringen. 03.02.2022, 15.54 Uhr

Yannick Mühlebach hat sich ins Spiel zurückgekämpft und mit starken Abschlüssen auf sich aufmerksam gemacht. Zvg/Pedro Gisin

Am Samstag spielt das 6. platzierte Team von Handball Endingen im Nachholspiel der Nationalliga B zuhause gegen den Tabellenleader aus Wädenswil/Horgen. Diese stehen mit acht Punkten Vorsprung auf Endingen an der Tabellenspitze.

In der ersten Saisonhälfte hat das Zürcher Team, abgesehen von einem Ausrutscher gegen den HSC Kreuzlingen, keine Schwächen gezeigt und ihre Spiele allesamt für sich entschieden. Endingen konnte in den vergangenen drei Spielen fünf Punkte für sich gutschreiben lassen und will nun den Leader aus dem Nachbarkanton ins Straucheln bringen.

Wädenswil/Horgen hat den Aufstieg in die Quickline Handball League QHL in der letzten Saison knapp verpasst und musste dem welschen Vertreter CS Chênois Genève Handball knapp den Vortritt lassen. Dieses Jahr soll es aber für Wädenswil/Horgen klappen und der Aufstieg scheint tatsächlich in greifbare Nähe gerückt zu sein.

Das Team vom linken Zürichseeufer besticht diese Saison durch eine grosse Konstanz und ein eingespieltes Team, das sich seit vielen Jahren kennt. Einen Star sucht man in der Mannschaft von Wädenswil/Horgen vergebens. Umso auffallender auf der Mannschaftsliste sind dafür die fünf Gantner-Jungs. Zwei von ihnen, Sandro und Simon, führen die Torschützenliste ihres Teams an und sorgen jeweils mächtig für Druck im Angriff.

Im Tor kann sich Horgen/Wädenswil auf Yves «Horat» Imhof verlassen, der auf diese Saison von Endingen an den Zürichsee gewechselt hat und sich dort sichtlich wohl fühlt. Die Endinger werden ihn sicher freundschaftlich begrüssen, auf dem Platz aber bestimmt keine Geschenke verteilen.

Das Endinger Team verzeichnet einige Ausfälle

In der Weihnachts- und EM-Pause hatten sich die Endinger viel vorgenommen, konnten aber wegen Verletzungen und militärbedingten Absenzen zu wenig an den noch fehlenden Automatismen arbeiten. Über Sieg und Niederlage bestimmen aber nicht selten der Kopf und der Wille, um im entscheidenden Moment alles in die Waagschale zu werfen. Die knappen Spiele an der EM in Ungarn und der Slowakei haben dies mehrfach eindrücklich aufgezeigt.

Die Endinger werden ihre Vorbilder an der EM genau studiert haben und werden alles daransetzen, um dem Favoriten am Samstag mit viel Einsatz und Motivation ein Bein zu stellen. Sie brauchen sich auf keinen Fall zu verstecken, und trotz klarer Ausgangslage liegt auch ein Sieg gegen den Leader absolut im Bereich des Möglichen.

SPL2 der HSG Aargau Ost spielt gleich anschliessend

Nach dem NLB-Meisterschaftsspiel gegen Wädenswil/Horgen um 18 Uhr tritt das Fanionteam der HSG Aargau Ost Frauen in der Spar Premium League SPL2 um 20 Uhr gegen den LC Brühl an. Die Zuschauer können also an einem Abend gleich beide Spitzenteams der Region unterstützen und so einen spannenden Handballabend im GoEasy erleben. (az)