Handball Endingen will in Schaffhausen erneut zwei Punkte holen

Handball NLB Seit fünf Spielen ungeschlagen: Die Endinger Handballer wollen in der Kaderschmiede die nächsten Punkte holen Nach dem gewonnenen Heimspiel gegen den TV Möhlin vergangenes Wochenende hat sich Trainer Zoltan Majeri zufrieden mit dem kämpferischen Einsatz seiner Mannschaft gezeigt. In Schaffhausen will Handball Endingen am Sonntag erneut siegen. 24.02.2022, 05.01 Uhr

Nach seiner Verletzung hat sich Yanick Mühlebach wieder gut ins Team zurückgekämpft. Zvg/Pedro Gisin

Die Endinger Handballer haben sich auf dem fünften Tabellenplatz der NLB festgesetzt und sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Nach der schwierigen Hinrunde finden die Spieler langsam zueinander. Am vergangenen Samstag spürten die Zuschauer in der ersten Halbzeit gegen den TV Möhlin den Siegeswillen der Mannschaft und feuerten das Team lautstark an.

Dank dem 30:26-Heimsieg konnte sich Handball Endingen zwei weitere Punkte gutschreiben lassen. Am kommenden Sonntag will das Team in Schaffhausen zwei weitere Punkte holen.

Talentierte Juniorennationalspieler im Team der Kadetten

Die Kadetten Espoirs sind das Reserveteam für den Ligakrösus in der Quickline Handball League QHL. In Schaffhausen werden, so die Hoffnung, kommende Nationalspieler ausgebildet: Sie durchlaufen in der Akademie von Michael Suter, dem Schweizer Nationaltrainer, die erste Zeit, bevor sie dann zu grösseren Aufgaben berufen werden.

Das Team der SG GS/Kadetten Espoirs SH ist deshalb gespickt mit talentierten Juniorennationalspielern und wird ergänzt mit arrivierten Kräften aus der oberen Liga. Man weiss vor dem Match jeweils nicht so genau, welche Akteure tatsächlich aufgestellt werden. So kamen die Zuschauer im Hinrundenspiel in der GoEasy-Arena unerwartet in den Genuss der Topspieler Donat Bartok und Max Gerbl. Dass die Endinger das Spiel trotzdem mit 31:26 für sich entscheiden konnten, freute das Publikum natürlich umso mehr.

Das Team von Handball Endingen wird am Sonntag mit viel Einsatz und Willen versuchen, die Serie von fünf Spielen Ungeschlagenheit zu verlängern. Noch wichtiger aber ist, dass der nächste Entwicklungsschritt dieses jungen und neu zusammengesetzten Teams gemacht werden kann. Treffpunkt der Fans für die gemeinsame Fahrt nach Schaffhausen ist am Sonntag um 13.15 Uhr bei der Post Endingen.