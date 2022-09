Handball Endingen trifft vor Heimpublikum auf BSV Stans

Handball NLB Endinger treffen auf die torgefährlichen Stanser – damit startet die Bewährungsphase Fünf Punkte und der dritte Tabellenrang: Handball Endingen kann den Start in die neue Saison als Teilerfolg verbuchen. Aber: Mit dem Spiel gegen den BSV Stans beginnt am Samstag eine zweimonatige Bewährungsphase, in der die Surbtaler gegen die Spitzenteams antreten werden. 22.09.2022, 14.56 Uhr

Trainer Samir Sarac kennt den Plan zum Erfolg bestens. zvg/Diana Huta

Der BSV Stans hat in der Startphase dieser Meisterschaft mit zwei Siegen und einer äusserst knappen Niederlage am vergangenen Samstag gegen Städtli Baden auf sich aufmerksam gemacht. Mit dem Brasilianer Skrebsky, dem Kroaten Medic und dem pfeilschnellen Flügel Femiano haben die Innerschweizer sehr torgefährliche Spieler in ihren Reihen, die dafür gesorgt haben, dass Stans jeweils 30 und mehr Tore in einem Spiel erzielen konnte.

Dazu kommt mit Noah Ineichen ein erfahrener Torhüter mit Vergangenheit in der Quickline Handball League (QHL, früher Nationalliga A), der seinem Team viel Stabilität verleiht und mit seinen Paraden in knappen Spielen das Zünglein an der Waage sein kann. Die Innerschweizer werden am Samstag im GoEasy gegen Handball Endingen alles daransetzen, die Punkte aus dem Aargau zu entführen.

Der Funke muss auf dem Platz gezündet werden

Nach dem Birsfelden-Spiel werden sich die Endinger Spieler trotz zweier gewonnenen Punkte die eine oder andere Frage gefallen lassen müssen. Weder die Verteidigung noch der Angriff konnte richtig überzeugen und unnötigerweise riskierte man kurz vor Schluss fast noch einen Punkteverlust.

Trainer Sarac wird in dieser Woche die Baustellen beim Namen nennen und das Team entsprechend auf die kommenden Aufgaben einstellen. Nur mit dem nötigen Kampfgeist in der Verteidigung und Entschlossenheit im Angriff wird in den nächsten acht Wochen gegen die Spitzenteams der Liga etwas zu gewinnen sein. Die Nationalliga B ist sehr ausgeglichen und kein Team wird dieses Jahr ohne Punktverlust durchmarschieren können.

Gerade in den Heimspielen kann sich Handball Endingen auf seine Zuschauerinnen und Zuschauer verlassen, die das Team in heiklen Situationen lautstark nach vorne peitschen können. Der Funke muss aber mit viel Einsatz und Kampfgeist vom Team auf dem Platz gezündet werden. Das Spiel startet am Samstag um 18 Uhr.