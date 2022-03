Endinger Handballer empfangen Wädenswil/Horgen zum Spitzenkampf

Handball NLB Endingen trifft Zürcher zum Spitzenkampf – schon zwei Mal ist das Spiel kurz vor Anpfiff verschoben worden Am Donnerstagabend geht nun endlich das Spitzenspiel Handball Endingen gegen Wädenswil/Horgen über die Bühne. Die beiden Teams kämpfen um den Barragenplatz. 16.03.2022, 11.36 Uhr

Femi Onamade ist Endingens Gegenstossspezialist. zvg/Renato Cescato

Die Zürcher haben sich als klarer Aufstiegsaspirant an der Tabellenspitze festgesetzt, während Handball Endingen seit sieben Spielen ohne Niederlage ist. Damit die Surbtaler Handballer den Barrageplatz erreichen können, ist ein Sieg gegen die SG Wädenswil/Horgen nötig – und wie das geht hat der STV Baden am Samstag eindrücklich gezeigt.

Das in der Tabelle nach Verlustpunkten in Führung liegende Wädenswil/Horgen musste im vergangenen Spiel beide Punkte in Baden lassen. Handball Endingen will nun am Donnerstag vor Heimpublikum dafür sorgen, dass die Zürcher im Kanton Aargau ganz leer ausgehen und vorerst auf ihren 30 Punkten sitzen bleiben.

Zoltan Majeri, Trainer von Handball Endingen, unterstreicht die Wichtigkeit dieser Begegnung:

«Wir wollen dieses Duell unbedingt gewinnen und den Abstand auf Wädenswil/Horgen verkürzen.»

Es werde ein Charaktertest für seine Jungs, denn sie müssen über 60 Minuten alles geben, körperlich und mental, um Wädenswil/Horgen ein Bein stellen zu können. «Das Spiel wird auch im Kopf entschieden und wir wollen zeigen, dass wir einen grossen Schritt weiter sind, als noch vor ein paar Wochen, als dieses Spiel zweimal verschoben werden musste!»

Auch mit 15 Siegen im Gepäck sind die Zürcher nicht unschlagbar

Trotz einer bis dahin sehr dominanten Saison mit 15 Siegen gegenüber nur zwei Niederlagen (gegen Kreuzlingen und Baden), ist das Team von Pedja Milicic (Trainer von Wädenswil/Horgen) keineswegs unschlagbar. Der STV Baden hat den Surbtalern genügend Anschauungsmaterial geliefert und gezeigt, dass bis zur letzten Sekunde gekämpft werden muss.

Die Zürcher, die das Gefühl des Verlierens nicht oft kennengelernt haben, werden aber alles daransetzen, diesen Ausrutscher so rasch wie möglich wieder mit Siegen vergessen zu machen. Das Team agiert sehr konstant, spielt geduldig bis sich eine klare Chance entwickelt und kann mit schnellen Tempowechseln für mächtig Druck sorgen.

Dem Handballfest steht nichts mehr im Weg

Dem dritten, und hoffentlich letzten, Anlauf steht nichts mehr im Weg. Das Spitzenspiel kann am Donnerstag um 20.15 Uhr im GoEasy in Station Siggenthal nun tatsächlich stattfinden und die Zuschauer dürfen sich auf ein Handballfest freuen. Auch wenn das Spiel unter der Woche angesetzt wurde, darf mit einer guten Zuschauerkulisse gerechnet werden, damit dieser Begegnung auch ein würdiger Rahmen gegeben ist. (az)