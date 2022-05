Handball: Endingen bezwingt Birsfelden klar mit 29:17

Handball NLB Endingen gewinnt klar gegen Birsfelden und für einen scheidenden Akteur gibt es stehende Ovationen Die Surbtaler Handballer feiern gegen den TV Birsfelden einen klaren 29:17-Erfolg. Neben dem Spielfeld fiel ein grosses Transparent für den abtretenden Lukas Riechsteiner ins Auge. 08.05.2022, 11.15 Uhr

Lukas Riechsteiner (am Ball) hatte seinen letzten Auftritt vor Heimpublikum im Endinger Dress. Renato Cescato / zvg

Für einmal gab es keine langen Diskussionen, wer sich an diesem Abend die zwei Punkte sichern würde. Nach dem klar gewonnenen Hinspiel liessen die Endinger dem TV Birsfelden auch im Rückspiel keine Chance und zeigten den Baselbietern rasch den Meister.

Mit 29:17 fiel das Resultat klar und deutlich aus und das gut gelaunte Publikum würdigt nach dem Spiel den zurücktretenden Lukas Riechsteiner mit einer langen Standing Ovation.

Birsfelden konnte einem entschlossen auftretenden Endingen nicht Paroli bieten

Nach der anfänglichen Führung des TV Birsfelden durch dessen Topscorer Guillermo Corzo Gomez konnten die Gäste dem Tempospiel von Handball Endingen nicht mehr folgen und mussten die Surbtaler wieder vorbeiziehen lassen. Bis zur 20. Minute erspielte sich Handball Endingen einen Sechs-Tore-Vorsprung zum 11:5 und Birsfelden fand immer weniger ein Mittel, gegen die befreit aufspielenden Aargauer.

Zoltan Majeri, der Endinger Trainer, hatte sein Team exzellent auf den Gegner eingestellt und Dario Ferrante erwischte einen Traumtag im Tor des Heimteams. Tom Reichmuth, der den gesperrten Trainer Keller auf der Bank der Gäste ersetzte, konnte mit dem Gezeigten nicht zufrieden sein und hatte Gesprächsbedarf in der Kabine. Acht Tore in einer Halbzeit reichte bei Weitem nicht aus, um Endingen in Bedrängnis zu bringen.

Urgestein Lukas Riechsteiner verabschiedet

Ein Aufbäumen der Baselbieter gelang nicht und Endingen machte dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Je zweimal durch Seya Grau und Ivan Koncul erhöhte Handball Endingen auf 19:9 in der 37. Minute. Den Zuschauern im GoEasy gefiels und sie unterstützten ihr Team lautstark. Der TV Birsfelden fand gegen das souverän aufspielende Endingen an diesem Abend kein Mittel. Am Ende fuhren die Surbtaler einen nie gefährdeten 29:17-Sieg ein.

Das grosse Transparent für den langjährigen Endinger Spieler Lukas Riechsteiner, der am Ende der Saison aufhört, war ein Eye-Catcher. Renato Cescato / zvg

Nach dem Spiel verabschiedete Roger Küng, Verwaltungsratspräsident von Endingen, die Spieler und den Trainer, die den Verein verlassen werden. Mit einer langen Standing Ovation wurde Lukas Riechsteiner für seine langjährige Karriere bei Endingen geehrt. Symbolisch hängte dieser vor dem Publikum seine Handballschuhe an den Nagel und liess sich feiern.