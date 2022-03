Handball Endingen: Goalie Dario Ferrante wechselt nach Bern

Handball NLB Abschied nach Bern: Goalie Dario Ferrante wechselt Ende Saison in die höchste Liga Dario Ferrante spielt ab nächster Saison für den QHL-Verein BSV Bern, wo er zusammen mit Aurel Bringolf ein starkes Torhüter-Duo bilden wird. Der Wettinger hütet seit dieser Saison das Tor der Endinger. 16.03.2022, 16.47 Uhr

Torhüter Dario Ferrante spielt noch bis Ende Saison für Handball Endingen. zvg/Pedro Gisin

Der Wettinger Dario Ferrante, der auf diese Saison vom HSC Suhr Aarau zu den Surbtalern stiess, hat in seiner Handball-Karriere bereits in verschiedenen Vereinen gespielt und viel Erfahrung in das neuformierte Team von Handball Endingen gebracht. Nun soll das Handball-Abenteuer für Ferrante mit seinem ersten Engagement ausserhalb des Kanton Aargaus ein weiteres Kapitel erhalten.

«Für den sympathischen Torhüter ist der BSV Bern die perfekte Lösung, um den Handballsport und den Beruf weiterhin wie aktuell in der Altius Klinik in Rheinfelden unter einen Hut zu bringen», heisst es in einer Medienmitteilung. In der Orthopädie Sonnenhof in Bern erhält Ferrante die Möglichkeit, in einem Teilzeitpensum als Arzt tätig zu sein, um auch gleichzeitig die nötige Zeit als Spieler in der höchsten nationalen Liga aufzubringen.

«Eine berufliche und sportliche Chance, die ich nicht ausschlagen konnte»

«Für mich war es kein einfacher Entscheid, das Team von Handball Endingen auf Ende der Saison Richtung Bern zu verlassen», so Dario Ferrante. «Ich bin hier Teil eines ambitionierten Handball-Projekts und schätze die Mannschaft und das engagierte Umfeld sehr.»

Mit dieser beruflichen und sportlichen Gesamtlösung in Bern habe er nun aber noch einmal eine Chance erhalten, die er nicht habe ausschlagen können. «Ich werde bis zum Saisonende hier in Endingen mein Bestes geben, damit wir unsere Ziele erreichen können, und wer weiss, vielleicht treffen wir uns ja in der nächsten Saison auf dem Spielfeld wieder.»