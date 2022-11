Nächste Hiobsbotschaft für Endingen: Topscorer Sarac fällt aus

Handball Nächste Hiobsbotschaft für Endingen: Jetzt fällt auch Topscorer Armin Sarac verletzt aus Am Samstag spielt Endingen in der Go-Easy-Arena gegen das Espoirs-Team aus Winterthur, welches knapp vor den Surbtalern auf dem neunten Tabellenplatz rangiert. Allerdings ohne seinen besten Schützen Armin Sarac. 30.11.2022, 18.00 Uhr

Armin Sarac muss unters Messer: Den Endinger Topscorer plagt eine Knöchelverletzung Alexander Wagner/Foto Wagner

Die letzten Spiele haben gezeigt, dass das Team langsam zusammenfindet und auch die Personalsituation wieder etwas stabiler wird. Gleichwohl müssen die Surbtaler nun den nächsten Ausfall verdauen.

Armin Sarac, der letztjährige Topscorer der Nationalliga B, muss sich nach seiner lang andauernden Knöchelverletzung einer Operation unterziehen. Mit seinen 58 Toren ist Sarac der erfolgreichste Schütze in den Reihen der Endinger und wird darum eine grosse Lücke im Team hinterlassen.

Immerhin: Nino Grzentic, der am Sonntag seinen 30. Geburtstag feierte, konnte gegen Wädenswil/Horgen am Sonntag beim 30:30 sein Comeback geben. Nach seiner Handoperation und den wiederkehrenden Rückenproblemen muss der Slowene nun zuerst wieder seine Sicherheit finden und noch besser ins Team integriert werden.

Ebenfalls mit dem Mannschaftstraining begonnen hat diese Woche Noah Grau. Er könnte, sofern alles gut verläuft, für Trainer Sarac am Samstag eine willkommene Alternative im Angriff und in der Verteidigung sein. Grzentic, Grau wie auch Torhüter Gross sind zwar wieder zurück, brauchen aber noch Zeit, um ihre Form zu finden. Noch länger ausfallen wird dafür Yannick Mühlebach, der an einer schweren Handverletzung laboriert.

Trotz Ausfällen wieder mehr Varianten zur Verfügung

Seit dem letzten Sieg gegen den TV Birsfelden Mitte September konnten die Surbtaler nicht mehr viel Zählbares auf ihrem Punktekonto hinzufügen. Umso mehr ist es Zeit, dass das Team von Trainer Samir Sarac wieder einmal einen Sieg feiern kann.

Die letzten Spiele machen dabei Hoffnung, dass es mit einem Erfolg bald wieder klappen könnte. Die jungen Spieler sammeln Erfahrung und übernehmen Verantwortung im Team. Durch die Rückkehr von Gross, Huta, Grau und Grzentic wird die Spielerdecke wieder etwas breiter, und Samir Sarac hat sowohl im Training als auch im Spiel mehr Varianten zur Verfügung.

Die Verteidigung um Routinier Riechsteiner hat deutlich an Stabilität und Aggressivität gewonnen, und das Tempospiel im Match gegen Wädenswil/Horgen hat gezeigt, zu was dieses Team fähig ist. Wenn Endingen auch gegen Yellow/Pfadi Espoirs selbstsicher auftritt und die Fehlerquote tief halten kann, dann sollten die nächsten zwei Punkte im Bereich des Möglichen liegen.

Yellow Espoirs kommt mit viel Talent und Charakterstärke

Das Winterthurer Reserveteam hat in den letzten Spielen bewiesen, dass es neben Talent auch viel Charakterstärke mitbringt und in keiner Situation aufgibt. Immer wieder ist es ihnen gelungen, Rückstände aufzuholen, und mit Gian-Luca Bühlmann haben sie einen gefährlichen Regisseur und Rückraumschützen in ihren Reihen, auf den die Endinger ein spezielles Auge werfen müssen.

Nach über einem Monat ohne Heimspiel können die Endinger, endlich wieder im Go-Easy vor dem eigenen Publikum auflaufen. Spielbeginn gegen Yellow/Pfadi Espoirs ist am Samstag (18 Uhr in der Go-Easy-Arena in Station Siggenthal). (az)