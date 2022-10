Handball Endingen braucht dringend ein Erfolgserlebnis

Handball Nach dem Debakel im Derby braucht Endingen nun dringend ein Erfolgserlebnis Am Samstag spielt Handball Endingen in Emmen gegen den NLB-Aufsteiger. Von den Surbtalern, die in den letzten Spielen nicht überzeugen konnten, ist eine Reaktion gefragt. 18.10.2022, 15.19 Uhr

Hat Endingens Trainer Samir Sarac nach den zuletzt enttäuschenden Leistungen seines Teams die richtigen Worte gefunden? Bild: Alexander Wagner

Ob Trainer Samir Sarac und seine Spieler die Nati-Pause nutzen konnten, um der Defensive mehr Stabilität zu verleihen, wird sich im Auswärtsspiel in der Rossmoos-Halle nun zeigen.

Die Endinger konnten im Verlauf der bisherigen Saison noch nicht das auf den Platz bringen, was sie sich vorgenommen haben. Zu löchrig agierten sie in der Verteidigung und so erstaunt es nicht, dass die Surbtaler ins Tabellenmittelfeld zurückgerutscht sind und die Spitzenteams aus den Augen verloren haben.

Wiedergutmachung nach Kanterniederlage gegen Baden

Nach der 31:41-Klatsche vor drei Wochen im Derby gegen den STV Baden muss jetzt jedem im Team klar sein, dass nur mit Kampf und Einsatz Punkte zu ergattern sind. Gerade in der Defensive kann man mit diesen Eigenschaften bereits viel erreichen und Sicherheit gewinnen.

Dazu braucht es aber mehr Zugriff auf den Gegner, mehr Aggressivität und die Zweikämpfe müssen konsequent angenommen und dann auch gewonnen werden. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, ob Handball Endingen in der Lage ist, das Ruder in dieser Negativspirale herumzureissen und die zwei Punkte aus der Innerschweiz zu entführen.

Eine gefährliche Mischung aus Jugend und Erfahrung

Der NLB-Aufsteiger Handball Emmen hat erst drei Spiele absolviert, allesamt zu Hause mit der Unterstützung von jeweils knapp 500 Zuschauern, die ihr Team lautstark nach vorne peitschen und die Halle in einen Hexenkessel verwandeln können. Mit den knappen Resultaten haben die Innerschweizer angedeutet, dass sie keinesfalls gewillt sind, Punkte kampflos herzuschenken.

Mit Gino Steenaerts, Devin Lang und Valentin Wolfisberg stehen bei Emmen drei talentierte Juniorenauswahlspieler in den Reihen, welche von den Routiniers und ehemaligen Nationalspielern Schelbert und Gavranovic tatkräftig unterstützt werden. Trainer Gery Bucher hat eine gute Mischung aus jungen Wilden und erfahrenen Teamstützen gefunden, die man weder unterschätzen noch ins Spiel kommen lassen darf.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes Auswärtsspiel freuen, in dem die Aargauer bereits etwas mit dem Rücken zur Wand stehen. Es braucht jetzt einen Befreiungsschlag und die nächsten zwei Punkte, um in der Tabelle wieder einen Schritt nach vorne zu machen. Fan-Treffpunkt für die gemeinsame Fahrt am nächsten Samstag nach Emmen ist um 14:30 Uhr bei der Post in Endingen. (az)