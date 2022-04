Transfercoup: Topscorer Armin Sarac kehrt nach Endingen zurück

Handball «Meine schönsten Momente als Handballer habe ich hier erleben dürfen»: Topscorer Armin Sarac kehrt nach Endingen zurück Der NLB-Klub Handball Endingen verstärkt sich. Topscorer Armin Sarac hat einen Vertrag für die nächste Saison bei den Surbtalern unterzeichnet. 23.04.2022, 05.00 Uhr

Roger Küng, Verwaltungsratspräsident von Handball Endingen und Armin Sarac bei der Vertragsunterzeichnung für die Saison 2022/23. zvg

Samir Sarac spielte bereits von 2015 bis 2019 für den TV Endingen und erzielte in dieser Zeit über 400 Tore. Unterdessen hat der 31-jährige Armin Sarac bei Stäfa und Möhlin weitere Erfahrungen gesammelt und zeichnete sich in beiden Teams als Topscorer aus. Auf die neue Saison führt der Weg des 2 Meter grossen und 100 Kilogramm schweren Rückraumspielers wieder zurück ins Surbtal, wo er mit seinen Toren mithelfen will, das ambitionierte Projekt Handball Endingen weiter voranzutreiben, teilt der Verein mit.

Torgarant: Acht Treffer im Schnitt pro Spiel

Der Vollblut-Handballer Sarac, der das Handball-Gen von seinem Vater geerbt hat, erinnert sich gerne an seine Zeit in Endingen zurück: «Meine schönsten Momente als Handballer habe ich in Endingen erleben dürfen.» Als Highlight nennt er den Schweizer Cupfinal, welchen er mit den Surbtalern vor 2000 Zuschauern gegen Wacker Thun bestreiten konnte. Auch dort war Sarac mit sieben Toren bester Schütze seines Teams.

Für den TV Möhlin, wo Sarac im Moment unter Vertrag steht, war er in dieser Spielzeit bereits knapp 200-Mal als Torschütze erfolgreich. Das sind rund acht Tore pro Spiel, davon drei per Siebenmeter, was ihn auch in dieser Saison als Topscorer in der Nationalliga B auszeichnet.

Das Projekt Handball Endingen immer aktiv mitverfolgt

Armin Sarac im Endinger Dress, wo er von 2015 bis 2019 bereits seine Tore schoss. Alexander Wagner

Drei Jahre trennten sich die Wege von Endingen und Sarac, bevor die erfolgreiche Geschichte nun ein weiteres Kapitel erhalten wird. «Auch wenn ich bei anderen Vereinen unter Vertrag stand, habe ich den guten Kontakt zu den Spielern und dem Staff von Endingen stets behalten können und das spannende Projekt von Handball Endingen immer aktiv mitverfolgt», erzählt Sarac.

Besonders beeindruckt zeigt sich der Rückraumspieler vom Handball Power in der Region Aargau Ost, von der Nachwuchsarbeit, aber auch von der Professionalität und der Organisation des Vereins. Sarac ist froh, mit Handball Endingen einen sehr ambitionierten und gut organisierten Verein für die kommende Saison gefunden zu haben, mit dem er weitere Erfolge feiern möchte.

Roger Küng, Verwaltungsratspräsident von Handball Endingen, freut sich über den Top-Transfer, welcher der Mannschaft wieder mehr Breite und Sicherheit geben wird. «Mit Armin Sarac kommt ein Spieler zu uns, der seinen Platz im Team rasch finden und mit seiner Qualität und Erfahrung ein wichtiger Spieler in der kommenden Saison sein wird.» (az)