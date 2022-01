Handball Endingen: Wo das Team nach der Spielpause steht

Handball Endingen kämpft mit Verletzungspech: Die zweite Saisonhälfte könnte ähnlich kompliziert werden die die erste Die Surbtaler Handballer haben eine schwierige Saisonhälfte hinter sich: Nicht nur die vielen Neuerungen zu Beginn haben dem Team zu schaffen gemacht, sondern auch die zahlreichen Ausfälle. Wo das Team nach der Spielpause steht. Alexander Wagner 28.01.2022, 05.01 Uhr

Lars Gross hilft seinem Team mit spektakulären Paraden im Endinger Tor. Zvg/Pedro Gisin

Das Endinger Team hat seit Beginn der Saison einen schweren Stand: Die Handballer sind aus dem Oberhaus abgestiegen und mussten sich in der Nationalliga B komplett neu aufstellen. Gleich ein Dutzend neue Spieler kamen in das Fanionteam.

Damit nicht genug: Ein neuer Name und eine komplett neue Struktur mussten auch neben der Platte aufgebaut werden. Denn seit vergangenem Sommer treten die Surbtaler nicht mehr als TV Endingen an, sondern als «Handball Endingen» − etwas gar viele Neuerungen. Die Mannschaft liegt zurzeit auf dem 7. Tabellenplatz.

Dass die völlig neu zusammengestellte Mannschaft nicht eingespielt ist, liegt deshalb auf der Hand. Zu den jungen und teilweise noch sehr unerfahrenen Einheimischen kamen zudem Akteure aus Slowenien und Kroatien, die sich zuerst eingewöhnen mussten. Die neue Kultur, die Sprache und auch das Spielverständnis der Endinger kennen lernen, braucht seine Zeit. Trotzdem war der Start noch vielversprechend.

Immer wieder fielen Spieler aus

Doch kaum funktionieren die ersten Angriffsauslösungen oder Abwehrsysteme, kamen Verletzungen hinzu. Jedoch keine muskulären Probleme, die auf eine zu hohe Belastung oder zu wenig Regeneration hindeuten, sondern Handverletzungen – für einen Handballer besonders schlimm – oder Unfälle wie die Kopfverletzung von Yannick Mühlebach. Hinzu kamen die Unwägbarkeiten, mit denen alle Mannschaften zu kämpfen hatten: Immer wieder fielen Spieler aus, waren krank, mussten in die Quarantäne oder Isolation.

So blieb Trainer Zoltan Majeri nichts anderes übrig, als dauernd zu improvisieren und sogar zurückgetretene Spieler zu reaktivieren: Abwehrhaudegen und Kreisläufer Simon Huwyler sprang genauso ein wie Flügelflitzer Florian Leitner, der bei Endingen das Handball-ABC lernte und zuletzt in Zürich bei GC spielte. Selbst Goalietrainer Dominic Rosenberg oder Patrick Mathys, der mittlerweile eigentlich Trainer ist, halfen aus.

«Das sind alles super Jungs», zollt Majeri seinen Aushilfsspielern grossen Respekt. «Aber sie haben nur ausgeholfen. Und das teilweise praktisch ohne Training.» So verwundert es nicht, dass die Mannschaft nicht mal im Ansatz eingespielt auftreten kann.

In den letzten fünf Partien gab es zwei Niederlagen, zwei Unentschieden und einen deutlichen Sieg gegen Birsfelden. Seit dem 11. Dezember haben die Endinger keinen Ernstkampf mehr bestritten. Die letzte Partie vor Weihnachten musste wegen Corona verschoben werden. Deshalb machte das Team von Majeri eine kurze Pause. Bereits in der ersten Woche im neuen Jahr ging es mit dem Training weiter.

Doch die Situation hat sich kaum entspannt. Nach wie vor haben die Endinger viele Absenzen, kranke Spieler − und jetzt auch noch drei Akteure im Militär. «Wir versuchen, so gut es geht, das Ganze zu stabilisieren», meint Majeri. «Aber wir haben ein knappes Kader, und es kann immer wieder Überraschungen mit Absenzen geben.» So kann er auch noch nicht sagen, wer beim Start am Samstag dabei sein wird.

Start in die zweite Hälfte vor heimischem Publikum

Die Endinger empfangen um 18 Uhr in der Go Easy-Arena in Station Siggenthal den TV Steffisburg. Aber eingespielt werden die Endinger auch in dieser Partie kaum sein. «Wir versuchen alles, um jedes Spiel zu gewinnen. Egal wer dabei ist», betont der Trainer. «Aber die Stabilität fehlt natürlich», ist er sich bewusst.

Und diese könne nur erlangt werden, wenn sich die junge und neue Mannschaft über einen längeren Zeitraum finden und einspielen könne.