Grosser Vergleich Dank höheren Strompreisen: Für Solarstrom gibt’s in Schneisingen bald dreimal so viel – so viel erhält man in den Zurzibieter Gemeinden Ab 2023 steigen die Preise für Strom stark an. Im Bezirk Zurzach ist davon Schneisingen am meisten betroffen. Doch wer Solarpanels auf dem Dach montiert hat, kommt dafür dort am besten weg. Stefanie Garcia Lainez 1 Kommentar 16.09.2022, 05.00 Uhr

Wer Solaranlagen auf seinem Dach montiert, profitiert ab 2023 in den allermeisten Fällen von höheren Rückvergütungen. Urs Jaudas

Strom wird ab 2023 in vielen Gemeinden markant mehr kosten. Im Zurzibiet wird der Strom mit 38 Rappen pro Kilowattstunde in Schneisingen am teuersten. Die Kunden der Elektra Genossenschaft Schneisingen müssen eine Preiserhöhung von rund 78 Prozent hinnehmen. Doch: Wer eine Solaranlage auf dem Dach hat, erhält im Gegenzug hier am meisten für den eingespeisten Strom.

Die sogenannte Rückspeisevergütung steigt für Kunden der Genossenschaft um fast 220 Prozent auf 21.9 Rappen pro Kilowattstunde. Wer also in eine Solaranlage investiert hat, profitiert nun doppelt: Zum einen spart man Energiekosten, zum anderen erhält man für seinen nicht benötigten Solarstrom mehr als das Dreifache.

Genossenschaftspräsident Walter Welti erklärt:

«Die Vergütung steht in direktem Zusammenhang zum Energiepreis. Das Energiegesetz verpflichtet uns, die produzierte Energie abzunehmen und die vermiedenen Kosten zu vergüten.»

Will heissen: Die Elektra Genossenschaft Schneisingen zahlt den Schneisinger Lieferanten von Solarenergie denselben Preis, den sie am Markt für die Energie bezahlt hätte. «Wir müssen weniger einkaufen zu den horrenden Preisen und geben dies unseren Stromlieferanten zurück.»

Die Energie für 2023 kaufte die Elektra Genossenschaft in vier Tranchen über zwei Jahre verteilt ein. Die aktuell hohen Strompreise habe sie auf dem falschen Fuss erwischt, sagt der Präsident. «Wir überlegen uns nun, die Einkaufsstrategie zu ändern.»

Unabhängig davon empfiehlt Walter Welti den Bau von Solarpanels auf dem eigenen Dach. Er selbst produziert seit Jahren Energie aus Sonnenlicht. «Das zahlt sich nun ganz anders aus.» Nebst den hohen Strompreisen gebe es aber auch noch das Problem der Mangellage, der man mit Solarpanels entgegenwirken kann. Umso wichtiger werde dies auch wegen eines weiteren Trends, der Elektroautos. Für ihn ist klar: «Wir müssen die Solarenergie noch weiter ausbauen.»

Nicht nur in Schneisingen, sondern auch in den Zurzibieter Gemeinden Full-Reuenthal und Leuggern steigt die Vergütung für Solarenergie für 2023 stark an. So hat die Elektra Mettauertal und Umgebung die Vergütung um über 184 Prozent angehoben. Sie zahlt ab kommendem Jahr 17.35 Rappen. Von der Elektra Böttstein erhalten Solarenergieproduzenten fürs kommende Jahr neu 15.5 Rappen und somit 75 Prozent mehr als noch 2022.

Die Vergütungen sind im Stromparadies Siglistorf

Am wenigsten hingegen zahlt die Elektrizitätsgenossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf. Zwar brilliert das Zurzibieter Dorf mit der geringsten Preiserhöhung im ganzen Kanton. So steigt der Strompreis nur um 1,48 Prozent auf 20.61 Rappen an im kommenden Jahr. Dafür ist auch die Entschädigung für Solarstrom mit 6,1 Rappen für das aktuelle und kommende Jahr die tiefste im ganzen Bezirk.

Denn was für Schneisingen gilt, kommt auch in Siglistorf zur Anwendung, wie Präsident Luzius Schneider erklärt: «Dieser Vergütungspreis hängt mit dem Einkaufspreis der Energie zusammen: Man muss mindestens den Einkaufspreis vergüten, den man sonst für den Strom bezahlen muss.»

In Siglistorf wird ausserdem vergleichsweise wenig Solarstrom erzeugt. Gemäss «Energie Reporter» schöpft das Dorf sein Potenzial lediglich zu 2,3 Prozent aus. Nur Döttingen mit 1,7 Prozent schneidet noch schlechter ab, Fisibach liegt mit Siglistorf gleichauf.

Zur Erklärung: Die Zahl des «Energie Reporters» gibt an, wie viel Fotovoltaik-Leistung auf den Dächern der Gemeinden installiert ist und setzt dies ins Verhältnis zu dem, was wirtschaftlich und technisch überhaupt realisierbar ist. Dafür werden die für Solarstrom geeigneten Dachflächen aller Gebäude innerhalb eines Gemeindegebiets verwendet. Fassadenflächen werden nicht berücksichtigt.

Hinter dem «Energie Reporter» steht «Energie Schweiz», das als Programm des Bundesamts für Energie und in Zusammenarbeit mit «geoimpact» sowie «WWF Schweiz» freiwillige Massnahmen zur Umsetzung der Schweizer Energiepolitik unterstützt und so die Energiestrategie 2050 flankiert.

Solardorf Mellikon noch mit der höchsten Vergütung

Ein regelrechtes Solardorf ist Mellikon. Die etwas über 220 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Gemeinde schöpft ihr Potenzial zu 20,7 Prozent aus. Das ist der Spitzenwert im Kanton und schweizweit Platz zwölf. Die Spitzenreiterin im Land ist die Waadtländer Gemeinde Onnens mit 69 Prozent, gefolgt von Clarmont (48,2 Prozent) im selben Kanton und die Fribourger Gemeinde Sévaz (38,9 Prozent).

Mellikon ist das Solardorf im Zurzibiet. Auch sind dort die Vergütungen noch am höchsten. Valentin Hehli

In einem Vorabzug der aktuellsten Statistik schreibt das Bundesamt für Energie, dass die Fotovoltaik-Anlagen seit 2012 markant zugenommen haben und nun nach der Wasserkraft die zweitgrösste erneuerbare Stromproduktion in der Schweiz ausweisen. Während im Jahr 2000 die Schweiz noch 11,2 Gigawattstunden produzierte, waren es im vergangenen Jahr mit 2888 Gigawattstunden rund 250 Mal mehr.

Dass Mellikon im Kanton das grösste Solardorf ist, erstaunt nicht. Die Gemeinde tanzt immer wieder im bürgerlich geprägten Zurzibiet aus der Reihe. Zwar sucht man im Dorf eine grüne Partei vergeblich. Dennoch war Mellikon bei den eidgenössischen Wahlen 2019 die einzige Gemeinde im Aargau, in der die Umweltpartei die höchsten Wähleranteile erhielt.

Aktuell vergütet die Elektragenossenschaft Mellikon mit zehn Rappen pro Kilowattstunde noch am meisten im Bezirk für die eingespeiste Solarenergie. Mit zwölf Rappen ab 2023 bewegt sich die Vergütung noch im Mittelfeld.

Darin nicht eingerechnet ist die sogenannte Herkunftsvergütung von drei Rappen bei einer Leistung unter 30 Kilovoltampere, die auch die AEW Energie AG, die Elektra Genossenschaft Kaiserstuhl und die Elektra Rietheim vergüten. Über 30 Kilovoltampere erhalten Produzenten in Rietheim, Kaiserstuhl und Mellikon noch 1 Rappen.

