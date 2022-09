«Weisses Kreuz» Gippingen Spital-Direktor kauft 500 Jahre alten Landgasthof und baut ihn aus: «Ich habe hier meine Kindheit verbracht» Anfang Jahr haben René und Agnes Huber das «Weisse Kreuz» übernommen, das schon seit fast 150 Jahren im Familienbesitz ist. Mit der Liegenschaft haben sie einiges vor. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Die neuen Eigentümer René und Agnes Huber (von rechts) und Voreigentümer Robert Huber zeigen die Liste mit allen bisherigen Wirten. Alex Spichale

Es ist 10 Uhr morgens. Im «Weissen Kreuz» werden Gipfeli auf der Terrasse serviert, Coca-Cola und ein erstes Bier ausgeschenkt. Bei einigen Gästen liegt die Zeitung auf dem Tisch, im Hintergrund läuft das Radio.

Seit fast 500 Jahren kann man im heutigen Landgasthof Weisses Kreuz im Leuggemer Ortsteil Gippingen einkehren. Vor knapp 150 Jahren wechselte das Gut in den Besitz der Familie Huber. Anfang Jahr übernahmen Agnes und René Huber die Liegenschaft. Nun bauen sie das Gebäude um – aktuell liegt das Baugesuch auf. Im kommenden Jahr wird dafür das «Weisse Kreuz» auch die Tore vorübergehend schliessen müssen.

Im Jahre 1532 öffnete das «Weisse Kreuz» wohl seine Tore: Erstmals erschien in alten Akten der Wirt Hans Kalt. Er war der erste von unterdessen 19 Wirten im altehrwürdigen Gebäude. Johannes Peter Kalt, der die Wirtschaft in fünfter Generation führte, durfte aussergewöhnlichen Besuch empfangen.

Wo heute die Terrasse ist, führte einst die Kantonsstrasse durch Gippingen. Alex Spichale

1659 versammelte sich in der Wirtschaft, «des Untervogts Behausung», ein Schiedsgericht, bestehend aus drei Rittern. Auslöser war ein Streit zwischen dem Johanniterorden und der Familie von Roll zu Bernau und Böttstein. Die Brüder von Roll kauften 1606 die Burg in Böttstein und bauten an deren Stelle die heutige Schlossanlage und die Kapelle. 1635 erwarb die Familie auch die Burg Bernau in Leuggern.

Bei der Verhandlung im «Weissen Kreuz» ging es um eine Schuld von 6000 Gulden, welche die Erben von Ludwig von Roll, einem der Brüder, für veruntreute Summen zurückerstatten sollten, wie der Leuggemer Lehrer und Historiker Hermann J. Welti (1909-1998) schrieb.

Diese Verhandlung und die damit erwiesene Ehre veranlasste vermutlich den Wirt, das Gesuch zu stellen, die Wirtschaft zu einer ehrenhaften Taverne zu erheben, die mit einem Wirtschaftsschild und einem Namen versehen wurden und eine jährliche Abgabe entrichten mussten. Dazu gehörten auch etwa das Brau- und Brennrecht oder das Recht, festliche Mähler auszurichten. Da der Wirt als Untervogt hin und wieder den Landvogt in Baden traf, wurde dem Gesuch wohl stattgegeben.

Der damalige Komtur zu Leuggern als Leiter und Verwalter der Ordensniederlassung bestritt dem Landvogt aber das Recht der Tavernenverteilung. Schliesslich hatte der jüngere Bruder, Hans Ludwig Kalt, ein Jahr später etwas mehr Glück beim Komtur. Fast ein Jahrhundert später, im Jahr 1720, erscheint in den Akten erstmals der Name «Zum Weissen Kreuz».

Ab 1879 wirtet die heutige Besitzerfamilie Huber in der Taverne. Der aus Mägenwil stammende Robert Huber war in seinem Heimatdorf Gemeindeschreiber «und kannte sich im geschäftlichen Bereich bestens aus», schrieb Hermann J. Welti über ihn. Um 1890 erweiterte er das bestehende Gebäude um eine Scheune. Von 1889 bis 1909 vertrat er das Kirchspiel im Grossen Rat, lange war er auch Spitalverwalter in Leuggern.

So wie der heutige Mitbesitzer und Ururenkel René Huber, der Direktor des Asana Spitals und Grossrat (Mitte) ist. Seine Grosseltern Hermann und Frieda Huber wirteten ab 1945. Fast 20 Jahre lang führten sie neben dem «Weissen Kreuz» auch noch einen Bauernbetrieb, den sie aber in den 1960er-Jahren aufgaben.

Die letzten grossen Umbauen fanden in den 1980er-Jahren statt

Sie rissen 1980 die Scheune ab, bauten an deren Stelle die heutige «Kreuzstube» auf der linken Seite des Gebäudes an und sanierten die bestehenden Räumlichkeiten. Die frühere Scheunenfassade ziert seither die Decke der «Kreuzstube», auch wurde eine markante Steinwand eingebaut. Gleichzeitig verlegte der Kanton die Kantonsstrasse, die zuvor im rechten Winkel direkt vor der Eingangstüre des Restaurants durchgeführt hatte.

Dafür wurde Land abgetauscht: Das «Brennhäuschen» auf der gegenüberliegenden Seite wurde abgebrochen, im Gegenzug die Strasse begradigt, wodurch die Hubers die heutige Gartenwirtschaft anbauen konnten.

René Hubers Götti Robert Huber übernahm den modernisierten Betrieb 1983 von seinen Eltern. Er baute im Obergeschoss den grossen und den kleinen Saal um, hat Gästezimmer erweitert und saniert und eine zusätzliche Wohnung einbauen lassen. Er wirtete bis Ende 2016. Seither pachtet Roger Oberthaler den Landgasthof und beschäftigt über 20 Mitarbeitende.

Anfang Jahr übernahmen Agnes und René Huber als Inhaber der ARHUBA Immobilien AG das «Weisse Kreuz» von Robert Huber. Zu dritt sitzen sie an diesem Herbstmorgen auf der Terrasse.

Das altehrwürdige Gebäude bleibt weiterhin im Familienbesitz. Alex Spichale

Schon mit seinem Nachfolger als Wirt habe er Glück gehabt. Dass nun sein Göttibub zusammen mit seiner Frau das Haus kaufte, sei ein weiterer Glücksfall. «Ich habe eine enge Verbindung zum Haus – ich habe hier meine Kindheit verbracht», ergänzt René Huber. Die neuen Besitzer möchten nun einiges im Landgasthof erneuern und erweitern. «40 Jahre nach dem letzten Umbau ist nun der richtige Zeitpunkt dafür», sagt René Huber.

Restaurant wird für rund zwei Monate geschlossen

Die grösste Veränderung dürfte die Vergrösserung der Kreuzstube sein: Der Saal wird in Richtung Parkplatz um einige Meter verlängert. Der geplante unterkellerte Leichtbau mit viel Glas und Holz, ähnlich einem Wintergarten, wird rund 45 Plätze umfassen, sodass die vergrösserte «Kreuzstube» neu 95 statt aktuell 50 Sitzplätze bieten kann.

Dies ist auch ein Teilersatz für den wegfallenden Saal einen Stock weiter oben. Dieser wird in eine 3,5-Zimmer-Wohnung umgewandelt, die aktuell sechs Gästezimmer werden auf drei reduziert. Der grosse Saal sei nicht mehr zeitgemäss, sagt René Huber. «Früher war er fast jeden Samstag mit einer Hochzeitsgesellschaft besetzt. Diese Nachfrage hat aber massiv abgenommen.»

Überhaupt hätten sich Gewohnheiten und dadurch die Gastronomie in den vergangenen Jahren gewandelt. Dem werde nun Rechnung getragen. So wird etwa die Technik wie die Küchenlüftung und die elektronischen Anlagen, aber auch die sanitären Anlagen auf den neusten Stand gebracht. Die Öl- und die zentrale Elektro-Speicherheizung werden durch eine Grundwasser-Wärmepumpe ersetzt. Auf der Südwestseite des Saalanbaues und auf der Südostseite ist eine Fotovoltaikanlage geplant.

Modernisiert werden auch die Küche, das Buffet beim Haupteingang sowie die Beleuchtung. Als Investitionssumme sind im Baugesuch 850'000 Franken angegeben. Bis 30. September läuft die Einsprachefrist. Läuft alles nach Plan, sollen Anfang nächsten Jahres die Bauarbeiten beginnen. Für einen Teil der Arbeiten muss das Restaurant für rund zwei Monate geschlossen werden. «Wir hoffen, die Wiedereröffnung pünktlich auf den Frühlingsanfang feiern zu können», sagt René Huber.

Ob er und seine Frau danach einmal wirten werden? Sie lachen. «Das ist nicht geplant», sagt Agnes Huber, die in der von ihrem Vater gegründeten Heinz Baumgartner AG in Tegerfelden die Buchhaltung führt. Spitaldirektor René Huber pflichtet ihr bei, schiebt aber mit einem Schmunzeln nach: «Man weiss ja nie.»

