Gippingen Radsporttalent ausgezeichnet: Jan Christen erhält den kantonalen Newcomer Award Der 18-jährige Zurzibieter Jan Christen ist ein Tausendsassa auf dem Velo und hat bereits einige Titel gewinnen können. Nun ist das grosse Schweizer Nachwuchstalent mit einem Award geehrt worden. 25.11.2022, 10.35 Uhr

Der Gippinger Jan Christen ist für seine Erfolge mit dem kantonalen Newcomer Award ausgezeichnet worden. Fabio Baranzini

Er ist zweifacher Schweizer Meister im Radquer, auf der Bahn, auf dem Mountainbike und im Zeitfahren, 2022 wurde er Quer-Weltmeister, Strassen-Europameister und Bike-Vizeweltmeister: Der 18-jährige Jan Christen gehört zu den grossen Nachwuchstalenten der Schweizer Radszene. Nun ist er mit dem kantonalen Newcomer Award ausgezeichnet worden.

Bereits zum sechsten Mal fand am Mittwoch im neuen Oberstufenschulhaus Burghalde in Baden der kantonale Nachwuchsanlass für Aargauer Leistungssportlerinnen und Leistungssportler statt. Der Newcomer Award wurde dieses Jahr zum vierten Mal verliehen. Die Auszeichnung des aufstrebenden Sporttalents für seine Leistungen im Jahr 2022 war denn auch das Highlight des Abends. Jan Christen habe mit seinen tollen Leistungen die Jury der Sektion Sport im Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) überzeugt, heisst es in einer Mitteilung. Er habe sich den Zustupf von 1000 Franken aus dem Swisslos-Sportfonds sowie eine Einladung an die nächste Aargauer Sport-Gala vom 3. März redlich verdient.

Eine Rekordzahl von rund 120 Aargauer Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportlern sowie ihre Eltern besuchten den Anlass, der den Sporttalenten und ihren Eltern die Möglichkeit bietet, sich untereinander zu vernetzen und auszutauschen, auch über die eigene Sportart hinaus. Für die Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler startete der Anlass mit einem Judotraining im neugebauten Dojo des Judoclubs Baden Wettingen mit der amtierenden Aargauer Sportlerin des Jahres 2021, Fabienne Kocher, und Judoka Nils Stump.

Die Eltern erhielten in einem Referat von Swiss Sport Integrity nützliche Tipps zum Thema Dopingrisiken. Im Anschluss erzählte Fabienne Kocher Moderator Fabio Baranzini und dem Publikum von ihrem sportlichen Werdegang und dem bisherigen Highlight ihrer Karriere als Leistungssportlerin, der Teilnahme an den Olympischen Spielen. (az)