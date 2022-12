Gippingen Nach Konkurs: Er war die rechte Hand von Firmengründer Paul Faude und sah das Unheil schon vor 20 Jahren kommen Die Faude & Huguenin AG mit Wurzeln in Gippingen ist pleite. Hermann Märki aus Klingnau arbeitete über 20 Jahre für das Unternehmen und war Mitglied der Geschäftsleitung. Er erlebte die goldenen Zeiten und den Beginn des Niedergangs. Daniel Weissenbrunner Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Heute ein Gewerbehaus, bis 2013 Produktionsstätte für Medaillen, Pokale und Abzeichen: Hermann Märki, ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Faude und Huguenin in Gippingen. Daniel Weissenbrunner

Im Nachhinein sei man, wie es so schön heisst, immer schlauer, sagt Hermann Märki. Dass Kaderleute in diesem Umfang sich unbemerkt an der Firmenkasse bedienen konnten, überrascht aber auch ihn. Dass das Unternehmen mit seiner Strategie in Schieflage geraten sei, hingegen weniger. Vergangene Woche wurde bekannt, dass der Produzent von Medaillen, Plaketten und Abzeichen, Faude & Huguenin, bankrott ist.

Nebst dem immer schwieriger werdenden Branchenumfeld, und den Folgen der Coronapandemie, sollen drei Mitglieder des Managements im grossen Stil Gelder auf ihre eigenen Konten überwiesen haben. Gegen sie hat die Besitzerfamilie Anzeige erstattet. Seither führt die Neuenburger Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen die drei Beschuldigten wegen des Verdachts des Betrugs und der ungetreuen Geschäftsbesorgung.

Sportgrössen gingen ein und aus und Politiker trafen sich zum Networking

Hermann Märki steht vor dem ehemaligen Gebäude der Firma Faude und Huguenin in Gippingen. Mehr als 20 Jahre arbeitete er hier für das Unternehmen an der Stauseestrasse. «Wenn Sie hier Menschen fragen, wie es so weit kommen konnte, schütteln heute viele noch ungläubig den Kopf», sagt der 65-Jährige, der seit diesem Jahr pensioniert ist.

Er erlebte die florierenden Zeiten der Firma mit. Märki trat 1980 ins Unternehmen ein und war dort bis 2001 tätig, davon mehrere Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung. Am Firmensitz gingen Sportgrössen ein und aus, Lokal- und Kantonalpolitiker trafen sich zum Networking. Faude, obwohl bescheiden, schuf sich hier ein Imperium und war eine angesehene Persönlichkeit.

Märkis Familie hatte einen engen Bezug zu Paul Faude, der die Firma 1963 gründete. Märkis Mutter nähte in Heimarbeit die Bändel an die Medaillen. Nachdem ihr Ehemann früh verstorben war, wollte sie eine Beschäftigung von zu Hause aus, damit sie sich um die Kinder kümmern konnte. Der junge Hermann kam dadurch früh mit der Herstellung, der Weiterverarbeitung und mit Paul Faude in Kontakt.

Neben Kundennähe und Qualität Flexibilität

In den Schul- und Semesterferien besserte Märki jeweils sein Taschengeld bei Faude auf. Nachdem er sein Jusstudium abgebrochen hatte, stieg er schliesslich in der damaligen Paul Faude Medaillen AG ein. Er sei ein Patron im besten Sinne gewesen, sagt Märki. «Er war kein Akademiker, sondern einer, der selbst mitanpackte.»

In den Spitzenzeiten arbeiteten 70 Personen in Gippingen, dazu viele Heimarbeiterinnen. Es wurden Medaillen, Trophäen, Plaketten, Ski- und Festabzeichen zu Hunderttausenden produziert. Zu den bekanntesten Kunden gehörten der Radsport-Weltverband UCI und der Schweizerische Skiverband, die Gruppe für Rüstungsdienste. Vor allem aber waren es zahlreiche Vereine, Sportveranstalter und Schweizer Skischulen aus der ganzen Schweiz, welche von Gippingen aus zuverlässig und kostengünstig bedient wurden.

«Das Erfolgsgeheimnis war nebst der Qualität und der Kundennähe unsere Flexibilität», sagt Hermann Märki. Er erinnert sich an das Eidgenössische Turnfest 1984 in Winterthur, für das 180'000 «Chrüzli» hergestellt wurden. Als der Organisator bemerkte, dass er zu wenig geordert hatte, wurden kurzerhand und quasi über Nacht 16'000 Stück zusätzlich produziert.

Wegen fehlender Strategie verliess er die Firma

Als Mitte der Neunzigerjahre Paul Faude einen Schlaganfall erlitt und sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen musste, änderte sich nebst dem wandelnden Branchenumfeld auch die Firmenkultur und damit die Strategie. «Ich stand zwar noch in der Verantwortung, konnte aber nicht mehr dahinterstehen», sagt Hermann Märki.

Man habe es damals verpasst, die Zeichen der Zeit zu erkennen. «Die Nachfrage nach Medaillen, Abzeichen und Auszeichnungen nahm stetig ab. Anstatt neue Produkte zu entwickeln, hielt man am alten Verfahren fest», so Märki. 2001 verliess er schliesslich die Firma.

2002 übernahm Faude den Konkurrenten, die Huguenin Frères et Cie SA, und hiess fortan Faude & Huguenin SA. Die Produktion wurde in Le Locle konzentriert. Aus Hermann Märkis Sicht unverständlich. «Anders als Gippingen glich der Standort von Huguenin mehr einem Museum denn einer modernen Fabrikstätte», erinnert er sich.

2013 folgte die Auslagerung des Ätzverfahrens nach Indien, um die Kosten zu senken. Im selben Jahr wurde auch der Firmensitz in den Neuenburger Jura verlegt. Hermann Märki hat die Verlegung aus der Distanz verfolgt. Er kennt Leute, die in den Prozess involviert waren. «Es wurden Millionen von Franken verschleudert – ohne klare Strategie.»

Ob das Unternehmen ohne die Managementfehler heute noch existieren würde, lasse sich nicht beantworten, sagt Hermann Märki. «Der Markt hatte sich Anfang der 2000er-Jahre rasant verändert.» Eines ist für ihn allerdings klar: «Hätten die Verantwortlichen die Philosophie von Paul Faude weitergelebt, hätte es vielleicht geklappt. Es ist das unrühmliche Ende einer Erfolgsgeschichte.»

