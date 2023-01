Zurzach Care: Group CEO verlässt das Unternehmen

Gesundheit Guter Zeitpunkt für Wechsel an der Spitze: Group CEO verlässt Zurzach Care Nach fast vier Jahren: Serge Altmann räumt seinen Posten an der Spitze der Unternehmensgruppe mit Sitz in Bad Zurzach. 26.01.2023, 15.31 Uhr

Zurzach Care ist nach eigenen Angaben die führende Unternehmensgruppe im Schweizer Gesundheitswesen für Prävention, Behandlung, Rehabilitation und Reintegration. zvg

Der Group CEO von Zurzach Care, Dr. Serge Altmann, hat sich entschieden, die Unternehmensgruppe und den nach eigenen Angaben grössten Rehabilitationsanbieter der Schweiz zu verlassen. Die Strategie zur Transformation der Gruppe in eine Care Organisation sei erarbeitet und in der Umsetzung und somit ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel an der Spitze gekommen, heisst es in einer Mitteilung.

Serge Altmann wechselte 2019 von der Universitätsklinik Balgrist nach Bad Zurzach an den Hauptsitz von Zurzach Care. «In der neu geschaffenen Funktion als Group CEO initialisierte Serge Altmann die Transformation vom grössten Schweizer Anbieter für Rehabilitation zur ganzheitlichen Care Organisation», heisst es in der Mitteilung weiter. Nach knapp vier Jahren und der ersten Phase der Neuausrichtung der Gruppe habe Serge Altmann sich entschieden, sich neuen Aufgaben ausserhalb von Zurzach Care zuzuwenden.

Durch die Implementierung der neuen Strategie habe der 55-Jährige wichtige Weichen für die Zukunft des Unternehmens mit Standorten in sechs Kantonen gestellt. «Wir bedauern den Entscheid von Dr. Serge Altmann ausserordentlich. Durch seine Weitsicht und sein überdurchschnittliches Engagement für das Unternehmen, die Mitarbeitenden und Patientinnen und Patienten, kann Zurzach Care als finanziell stabiles und für die Zukunft sehr gut aufgestelltes Unternehmen in neue Hände übergeben werden», lässt sich Dr. Beat Walti, Verwaltungsratspräsident von Zurzach Care, zitieren.

Der Wachstumsstrategie folgend habe Serge Altmann in den vergangenen Jahren nicht nur strukturelle Anpassungen vorgenommen, sondern expandierte unter anderem auch in die Nordwestschweiz. Die Rehaklinik Basel im renommierten Claraspital versorgt seit Mitte 2022 internistische und onkologische Patientinnen und Patienten aus der Region. Zum weiteren Leistungsausweis gehören der Aufbau eines Präventionsangebots im Bereich Corporate Health sowie die Initialisierung des ersten Zentrums für Schmerz, Schlaf und Psyche in Zürich – einem in der Schweiz einmaligen ambulanten Angebot.

Zudem habe er die Gruppe sicher durch die Corona-Pandemie geführt. Im Rahmen der neuen Strategie erfolgte ausserdem die Lancierung der neuen Dachmarke Zurzach Care, die sich gemäss Mitteilung rasch im Schweizer Gesundheitsmarkt etablierte.

Die Förderung der Forschung, Innovation und Technologie sei dem promovierten Molekularbiologen und Biophysiker Altmann ein besonderes Anliegen gewesen, wie das Unternehmen schreibt. Dies führte zu mehr Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften, der Beteiligung der Gruppe an nationalen und internationalen Forschungsprojekten zur Evaluation neuer Behandlungsformen oder der Virtual/Augmented Reality im Therapiebereich. Zudem habe er die Schaffung einer Professur für geriatrische Rehabilitation an der Universität Zürich ermöglicht. (az)