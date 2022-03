Fussball: Der FC Klingnau chancenlos, in Sursee verliert er 0:4

Fussball, 2. Liga inter Schwacher FC Klingnau unterliegt zum Rückrundenstart beim FC Sursee 0:4 Trotz solider Vorbereitung hat der FC Klingnau im ersten Pflichtspiel im Jahr 2022 wenig zustande gebracht. In Sursee hat er nicht viel zu bestellen und verliert verdient. Die Niederlage hätte auch höher ausfallen können. Alessandro Crippa, Sursee 12.03.2022, 22.12 Uhr

«Jetzt fangen wir in den letzten Minuten sogar noch an, den Ball laufen zu lassen», sagt Sursee-Coach Daniel Feuchter kurz vor Schluss zu seinem Co-Trainer. Das Lächeln hinterher ist verschmitzt, widerspiegelt aber auch die Leistung wider. Zumindest die, seiner Mannschaft. 4:0 besiegen die Innerschweizer den FC Klingnau zum Start der Rückrunde in der 2. Liga interregional, Gruppe 5.

Auf der anderen Seite steht Samir Bajramovic. Der Trainer des FC Klingnau wirkt konsterniert ob der Leistung seines Teams. Mehr als einmal verwirft er im Verlaufe der Partie die Hände. Zu Beginn schreit er noch aus voller Kehle, später gibt er seine Anweisungen weniger lautstark durch. Am Ende kann auch er nichts gegen die Niederlage machen.

Vor dem Spiel ist Samir Bajramovic noch motiviert und guten Mutes. Alessandro Crippa

Klingnau vergibt den Ausgleich und kassiert früh das zweite Gegentor

Das Unheil aus Klingnauer Sicht nimmt schon früh seinen Lauf. Schon in der allerersten Minute reicht ein langer Ball aus der Defensive der Hausherren, um den FCK ein erstes Mal in Nöte zu bringen, Tobias Merki kann allerdings gerade noch klären. Zwei Minuten später liegt der Ball aber ein erstes Mal im Netz. Nach einem Angriff über rechts erreicht ein einfacher Querpass Valbon Saliji und der hat keine Mühe, das Leder ein erstes Mal im Kasten der Gäste unterzubringen.

Klingnau wirkt zu diesem Zeitpunkt noch unsortiert und findet nur langsam ins Spiel. In der 11. Minute lanciert Neuzuzug Milos Ivanovic Teamkollege Brahim Maloki und der taucht alleine vor Sursee-Keeper Shaban Krasniqi auf. Dieser bleibt aber Sieger in diesem Duell und verhindert den Ausgleich.

Milos Ivanovic (links) wird von Pascal Ehrler im Gesicht getroffen. Alessandro Crippa

Auf der Gegenseite steht Robin Süess, der Klingnauer Torhüter wenig später im Fokus. Er kommt gegen Robin Hrgota zu spät, foult diesen mit den Händen und verursacht einen Penalty. Hrgota verwandelt gleich selbst und schiesst seine Farben mit 2:0 in Front.

Bajramovic zur ersten Halbzeit: «Eine Katastrophe»

In der Folge passiert lange nicht viel. Die Klingnauer fallen lediglich durch Ballverluste und mit einer Rudelbildung kurz vor dem Pausenpfiff auf. Der FC Sursee scheint sich von den Mätzchen schneller zu erholen, denn mit einem einfachen Steilpass kann er vor der Pause die Gäste-Defensive noch einmal aushebeln, Ruben Burkard verwandelt mit einem herrlichen Lupfer. Klingnau spielt bis zu diesem Zeitpunkt keine Rolle, Samir Bajramovic spricht gar von einer «Katastrophe».

Nach der Pause gehören die ersten beiden Möglichkeiten wiederum den Hausherren. Tobias Merki kann mit einem Tackling den vierten Gegentreffer verhindern. Beim anschliessenden Eckball wird es gleich noch einmal gefährlich. Immerhin: Eine Minute später kommt auch Klingnau mal wieder vor des Gegners Tor, Batuhan Karadeniz scheitert aber aus spitzem Winkel.

Für den Klingnauer Torhüter geht das Spiel verfrüht zu Ende

Noch dicker kommt es nach etwas mehr als einer Stunde: Klingnau-Hüter Robin Süess wird nach einer Flanke vom eigenen Mitspieler am Kopf getroffen. Er bleibt benommen liegen und trägt eine kleine Platzwunde davon. Deshalb wird er vorsichtshalber ausgewechselt.

Torhüter Robin Süess unmittelbar nach seiner Auswechslung. Alessandro Crippa

Den Schlusspunkt puncto Tore setzt eine Viertelstunde vor Schluss der überragende «Soorser» Robin Hrgota. Dieser trifft per Kopf zum 4:0 Endstand. Klingnau wechselt in der Folge noch fleissig, junge Spieler bekommen ihre Chance. Viel schlechter machen sie es nicht. Immerhin fallen keine weiteren Tore, wenn Sursee auch noch die Möglichkeiten dazu gehabt hätte.

Ein eindringlicher Appell an die Stammspieler

So verbleiben die Zurzibieter auf dem 11. Rang. Dahinter liegt weiterhin Lachen/Altendorf. Die Schwyzer haben am Samstag 2:2 unentschieden gespielt und kommen damit einen Punkt näher an den FCK heran. Das ist insofern wichtig, weil Lachen/Altendorf den ersten Abstiegsrang belegt.

Der FC Klingnau liegt weiterhin auf dem elften Rang (Stand: 12. März, 22:00 Uhr) Screenshot Amateur Liga

Nach dem Spiel sagt Samir Bajramovic, dass die Einstellung nicht gestimmt habe. Dafür nennt er ein Beispiel: Als das Einlaufen hätte beginnen sollen, seien noch nicht einmal alle Spieler der Startaufstellung auf dem Platz gestanden, sondern noch in der Garderobe gewesen. «Das geht so einfach nicht», echauffiert sich der Cheftrainer. Wer nicht genügend Einsatz an den Tag lege, werde sich auf der Bank wieder finden, ergänzt er. Denn eben: Die eingewechselten Akteure hätten es ja nicht schlechter gemacht.