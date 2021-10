Fussball: FC Klingnau gewinnt mit 4:2 gegen Mutschellen

Fussball, 2. Liga inter Der FC Klingnau erzielt erstmals vier Tore und gewinnt bei Aufsteiger Mutschellen mit 4:2 Das Auf und Ab der Zurzibieter Fussballer geht weiter, diesmal aber im positiven Sinne. Nach der Niederlage gegen Grenchen vor Wochenfrist gibt es nun wieder einen Sieg. Auf dem Mutschellen feiern die Klingnauer einen 4:2-Erfolg. Alessandro Crippa 24.10.2021, 14.00 Uhr

Trainer Samir Bajramovic ist erfreut über die Leistung seiner Mannschaft. Alessandro Crippa

«Das war eine unserer allerbesten Leistungen in dieser Saison», bilanziert ein überglücklicher Samir Bajramovic nach Spielschluss. Der Klingnauer Trainer ist angetan von dem, was seine Spieler beim Aufsteiger Mutschellen gezeigt haben. «Wir haben das Besprochene wie gewünscht umgesetzt. Der Ball ist gut durch unsere Reihen gelaufen und wir haben uns auch über die Flügelspieler gute Torchancen erarbeitet», sagt Bajramovic.

Torhüter Süess erneut stark

Die vom Trainer viel besagte Einstellung habe an diesem Abend gestimmt, auch die Motivation sei seinen Spielern schon in der Garderobe anzumerken gewesen, verrät er. «Ich habe dann noch ganz kurz mit jedem einzelnen Spieler gesprochen und ihm einige Worte für das Spiel mitgegeben.» Dazu gehörte auch Robin Süess. Der Torhüter hat in der Mannschaft eine zentrale Rolle. Ist er in Form, steigen die Chancen auf einen Punktgewinn rasant an. Und er war es einmal mehr. Süess parierte mehrere Versuche der Freiämter und hielt so die Null für seine Vorderleute.

Torhüter Robin Süess spielte erneut stark. Archivbild: Alessandro Crippa

Diese drehten in der Folge auf und schossen nach einer Viertelstunde das Führungstor. Als Torschütze durfte sich Giuseppe Gullo feiern lassen, der zuvor wunderbar von Samir Brkic bedient worden war. Letzterer, einer der wenigen Routiniers im Team, war nach einer halben Stunde für das 2:0 besorgt, als er den Ball aus kurzer Distanz wuchtig ins Netz zimmerte.

Vorpsrung auf Strich vergrössert sich

Die Pausenführung beflügelte die Klingnauer derart, dass sie nach dem Seitenwechsel gleich nachzulegen versuchten. Und dies gelang. Batuhan Karadeniz krönte eine gute Leistung in der 57. Minute mit dem 3:0, wenige Minuten später provozierte der starke Brkic ein Eigentor des Heimteams. Ein hoher Ball sollte zurück zum Torhüter, flog aber direkt in dessen Kasten.

Das 4:0 war gleichbedeutend mit der Entscheidung in diesem Spiel. So viele Tore hat der FCK in dieser Saison noch nie erzielt. Auch wenn die Klingnauer noch zwei Tore kassierten, hat dies ihrer Freude über den Sieg keinen Abbruch getan. Damit kumulieren sie aktuell 13 Zähler, haben wieder sechs Punkte Vorsprung auf den Trennstrich. Als nächster Gegner folgt der punktgleiche FC Unterstrass, ein Team, das man noch nicht kennt. Samir Bajramovic ist sich aber sicher, dass seine Spieler mit der gleichen Einstellung und Motivation auch in dieser Partie etwas drinliegt.