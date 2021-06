Fusion: Gemeinderat unbeeindruckt – Einwohner besorgt

Fusion Schneisingen auf Brautschau: Siglistorf zeigt sich noch wenig interessiert – Einwohner sorgen sich nun um die Zukunft Schneisingen kündigte an, einen Zusammenschluss mit umliegenden Gemeinden zu prüfen. Der Siglistorfer Gemeindeammann meinte darauf, dass für die Gemeinde zur Zeit kein Grund für eine Fusion bestehe. Das sehen 16 besorgte Einwohnerinnen und Einwohner anders. Stefanie Garcia Lainez 17.06.2021, 04.57 Uhr

Eigenständig bleiben: Das ist eines der Ziele des Leitbildes von Siglistorf mit knapp 670 Einwohner. Alex Spichale

Etwas überraschend hat Schneisingen vor kurzem mitgeteilt, in den kommenden Jahren einen Zusammenschluss mit einer oder mehreren umliegenden Gemeinden prüfen zu wollen. Noch 2006 lehnte das Schneisinger Stimmvolk eine Heirat mit Siglistorf an der Urne ab. Mit sechs Gemeinden möchte Schneisingen nun das Gespräch suchen, darunter auch Siglistorf. Zwar zeigte sich dessen Ammann Stefan Schuhmacher Gesprächen gegenüber offen, machte aber auch klar, dass für Siglistorf zur Zeit kein Grund für eine Fusion bestehe. Anders sehen das 16 besorgte Einwohnerinnen und Einwohner.

In einem Schreiben wandten sie sich an diese Zeitung, um ihre Besorgnis auszudrücken. «Seit 2006 ist das Dorf Siglistorf gewachsen. Das Wachstum wird weiterhin mit verschiedener Bautätigkeit gefördert», heisst es darin. Etliche Neuzuzüger seien nach Siglistorf umgesiedelt.

Das kleine Dorf hat keinen Dorfladen, aber eine eigene Schule und neu auch ein Restaurant mit einem kleinen Shop. Alex Spichale

An den Gemeinderat richten sie mehrere Fragen. So möchten sie wissen, wie lange die Gemeinde die kleine Schule noch aufrechterhalten könne. Sorgen bereitet den Verfassern, dass vor kurzem die Stelle der Schulleitung ausgeschrieben war, oder dass zwei Lehrpersonen auf Ende Schuljahr kündigten.

Einwohnerinnen und Einwohner befürchten «Zwangsheirat»

Auch fragen sie, welche Infrastruktur wie Laden, Vereine, Treffpunkt oder Restaurant das Dorf benötige, damit es attraktiv wirkte, oder wie der Standorterhalt des heimischen Gewerbes aussehe. Und weiter: «Hat ein Dorf mit 669 Einwohner und Einwohnerinnen sowie einem Steuerfuss von 121 Prozent im Alleingang eine Zukunft?»

Diese Frage beantwortet Stefan Schuhmacher mit Ja:

«Jede Gemeinde hat die Chance dazu. Das hat aber dann zur Folge, dass sie nicht alles anbieten kann.»

Er nennt als Beispiel die Kehrichtabfuhr: In Siglistorf wird der Abfall nicht vor der Haustüre abgeholt, sondern wird in Containern gesammelt. Zum Thema Dorfladen sagt er: «Ein Anlauf vor einigen Jahren zeigte, dass das Interesse kaum vorhanden ist. Die Frequenz wäre zu gering.» Seit kurzem bietet das neu eröffnete Restaurant «Chalet Italia» einen Shop an, in dem Grundbedarf und einige italienisch Produkte eingekauft werden können.

Die Gemeinde stehe gut da, so Schuhmacher. Auch sei die Schule trotz personellen Veränderungen auf Kurs: «Wir haben genügend Kinder und haben besonders im Kindergarten einen starken Jahrgang.»

Weshalb der Ammann nun doch nicht mehr antritt In ihrem Schreiben zeigen sich die 16 Siglistorferinnen und Siglistorfer auch «irritiert» darüber, dass Ammann Stefan Schuhmacher zu Beginn des Jahres seine Kandidatur für die kommende Amtsperiode ankündigte, diese aber später wieder zurückzog und somit nach 20 Jahren aufhört. Im Infoblatt heisst es dazu, dass sich der Gemeinderat intensiv mit der Nachfolgeregelung innerhalb des Gremiums beschäftigt und sich zu dieser Änderung entschieden habe. Nebst zwei neuen Gemeinderatsmitgliedern – Bernhard Rust gab bereits Anfang Jahr seine Demission bekannt – und einem neuen Ammann ist die Gemeinde gemäss Stellenportal auch auf der Suche nach einer neuen Gemeindeschreiberin. Auf Anfrage sagt Schuhmacher, dass schon länger bekannt sei, dass er aufhören wolle. Da sich aber Anfang Jahr personelle Engpässe im Gemeinderat abgezeichnet hätten, hätten er und Vizeammann Dani Blum sich entschieden, im Sinne eines geregelten Überganges doch nochmals anzutreten. Dies um zu verhindern, dass drei Gemeinderatsmitglieder gleichzeitig hätten ersetzt werden müssen.

Die Leserbriefschreiber wandten sich im März zudem mit einem Fragebogen an den Gemeinderat. Unter anderem wollten sie von jedem Mitglied wissen, was die persönliche Motivation für die erneute Kandidatur sei und welche Visionen zur Zukunft des Dorfes bestehe. Der Gemeindeammann sagt dazu: «Da die Fragen teilweise sehr persönlich sind, wollte der Gemeinderat die Verfasser zum Gespräch treffen, statt den Fragebogen schriftlich ausfüllen.» Nach mehreren Anläufen komme es nun nächste Woche dazu.

Dies auch wegen des Wachstums der Gemeinde: In den nächsten Jahren will das Dorf um einen Drittel wachsen, insbesondere auch, um die Ziele des Leitbildes erreichen zu können – eigenständig bleiben, eine eigene Schule haben und familienfreundlich sein.

Schneisingen lädt im August zum Infoanlass

Das solle aber nicht heissen, dass der Gemeinderat nicht offen gegenüber Gesprächen sei, stellt Schuhmacher klar. «Wir arbeiten bereits mit anderen Gemeinden zusammen, beispielsweise mit Schneisingen, Fisibach und der künftigen Gemeinde Zurzach.» Auch werde eine Siglistorfer Delegation am 25. August am Infoanlass teilnehmen, zu dem Schneisingen geladen hat. «Danach wissen wir mehr zum weiteren Vorgehen. Dann werden wir auch die Bevölkerung informieren und miteinbeziehen.» Das gelte auch für die besorgten Leserbriefschreiber.