Full-Reuenthal Schon 4,7 Millionen Klicks: Ein alter Panzersimulator aus dem Militärmuseum wird zum Youtube-Star Ein Video aus dem Zurzibiet begeistert auf Youtube. Im Mittelpunkt: Ein rund 50-jähriger Panzersimulator, der im Militär- und Festungsmuseum in Full-Reuenthal steht. Der Simulator ist der einzige weltweit, der noch in Betrieb ist. Was ihn so besonders macht. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 04.11.2022, 18.20 Uhr

Instruktor Gerold Handschin verursacht per Knopfdruck ein Problem mit dem Getriebe, das Fahrer Noelias Battilana im grünen Panzer-Fahrsimulator (im Hintergrund) lösen muss. Alex Spichale

Im vierten Gang rast der englische Youtuber und Komiker Tom Scott mit dem Panzer 68 über eine Strasse in Full-Reuenthal. «Das fühlt sich plötzlich ganz schnell an», ruft er aus. Dann fährt er über eine Reihe von Baumstämmen – und wird richtig durchgeschüttelt. Der Engländer steuert aber keinen echten Panzer der Schweizer Armee, sondern mit Hilfe eines Simulators ein rund ein Zentimeter grosses Fahrzeug in einer Miniaturwelt, die sich im Militär- und Festungsmuseum befindet.

Der Mini-Panzer ist über eine Kamera und verschiedene Sensoren mit dem Panzercockpit verbunden, in dem Scott sitzt. Dort verfolgt er die Liveübertragung seiner Fahrt vor sich auf einem Bildschirm.

Seine Spritztour im analogen Simulator aus den 70er-Jahren – der wohl einzige der Welt, der noch funktioniert – hat Tom Scott mit einem Kamerateam festgehalten. Innert zwei Wochen ist das Video bereits über 4,7 Millionen Mal auf Youtube angeklickt worden. Und hat das Zurzibieter Museum mit rund 15’000 Museumsbesuchern jährlich über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht.

Das Video wurde bereits über 4,7 Millionen Mal auf Youtube angeklickt. Youtube

Im Video begleitet Noelias Battilana Youtube-Star Tom Scott als Instruktor bei seiner Fahrt mit dem Panzer-Fahrsimulator. Für das BT setzt sich der 17-jährige Tegerfelder selbst ins Cockpit, das in fast drei Metern Höhe über eine Treppe erreichbar ist. «Du kannst den ersten Gang einlegen und auf die Strasse fahren», sagt Gerold Handschin, Chef Gebäudetechnik und Elektronik, über den Motorenlärm hinweg ins Mikrofon, das sich vor ihm auf einem Pult unterhalb des Simulators befindet.

Er übernimmt heute die Funktion des Instruktors. Der Instruktor kann mit zahlreichen Knöpfen Treibstoffmangel verursachen, simulieren, dass eine Kette reisst oder dass es Nacht wird. «Die Soldaten werden auf die Abläufe gedrillt – der Instruktor kontrolliert, ob sie diese auch einhalten», erklärt er.

Mit Hilfe von Monitoren kann er die Sicht des Fahrers einnehmen oder die zwölf Meter lange und drei Meter breite Miniaturwelt in der Vogelperspektive überblicken. Auf anderen Röhrenbildschirmen sieht er in die Fahrerkabine oder auf einer groben Karte, wo sich der Panzer auf dem Modell befindet.

Noelias Battilana sitzt ins Cockpit, eine Nachbildung des Panzers 68. Alex Spichale Vor sich hat er verschiedene Bildschirme. Darauf sieht er, wie sich der Panzer auf dem Miniatur-Modell bewegt. Alex Spichale Gerold Handschin hat verschiedene Knöpfe vor sich, mit denen er etwa Störungen simulieren kann. Alex Spichale Noelias Battilana setzt sich ins Cockpit, Instruktor Gerold Handschin unterstützt ihn bei der Fahrt. Alex Spichale

«Du bist aber zügig unterwegs», sagt Gerold Handschin». «Ich fahre immer schnell», antwortet Noelias Battilana. Per Knopfdruck verursacht der Instruktor ein Getriebeproblem. «Du kannst nun die Zusatzpumpe einschalten. Weisst du, wie?» Der Fahrer bejaht.

Dass seine Stimme trotz Motorenlärm hörbar ist, macht das Kehlkopfmikrofon möglich, das eng am Hals anliegt. Im Raum nebenan fährt der kleine Panzer, der von weitem wie der Fuss einer Nähmaschine aussieht, über eine Strasse.

Der Panzer startet vom Parkplatz aus. Alex Spichale Der Panzer sieht einem Nähmaschinen-Fuss ähnlich. zvg Die Miniaturwelt enthält verschiedene Schweizer Landschaften. Alex Spichale Unter anderem Teerstrassen und Feldwege. Alex Spichale Das Modell mit verschiedenen Geländen befindet sich in einem weiteren Raum. Alex Spichale zvg

Was die Museumsbesucher in Staunen versetzt, hat rund 30 Jahre lang Tausende von Schweizer Soldaten auf ihre Aufgabe als Fahrer des Panzer 68 vorbereitet. Als eine französische Firma den Simulator in den 70er-Jahren entwickelte, konnte man noch keine virtuelle Welt mit Computern generieren. Also wurde alles analog umgesetzt.

Typische Schweizer Landschaften

Im Falle des Simulators in Full-Reuenthal wurden typische Schweizer Landschaften nachgebaut: Felder, Wiesen, Teer- und kurvige Passstrassen, schnee- und eisbedeckte Wege. Nebst der Kamera, welche die Fahrt begleitet, übermitteln Fühler unter dem Panzer Informationen an die Hydraulik, die sich unter der Kabine befindet. Sie sorgen für die realistischen Bewegungen des Cockpits, lassen es quietschen, rasseln und schütteln den Fahrer durch.

Aktuell ist die Hydraulik aber ausser Betrieb wegen Renovationsarbeiten, die jeweils im November zu Beginn der Winterpause stattfinden. «Bis zur Museumseröffnung im kommenden April ist die Anlage wieder betriebsbereit», versichert Gerold Handschin.

Für das BT demonstrieren Gerold Handschin und Noelias Battilana, wie der Simulator funktioniert. Zurzeit ist aber die Hydraulik ausser Betrieb, die das Cockpit jeweils richtig durchschüttelt. Stefanie Garcia Lainez

Bis 2004 trainierten die Soldaten mit acht solcher Simulatoren im Ausbildungszentrum in Thun. Als der Panzer 68 ausgemustert wurde, bedeutete dies auch das Ende der Fasip, wie dieser Simulator im Militärjargon heisst.

Das Militärmuseum rettete eine solche Anlage vor der Verschrottung. Einige Jahre funktionierte der Simulator und zahlreiche Besucherinnen und Besucher konnten ihn ausprobieren. Als die 50 Jahre alten Rechner und Teile der Elektronik kaputt gingen, musste der Betrieb jedoch eingestellt werden.

Im Fasip, wie der Simulator im Militärjargon heisst, trainierten die Soldaten bis 2004. Alex Spichale / ZUR Ein Panzer 68 in Reih und Glied mit anderen Panzern. Alex Spichale / ZUR Der Fahrsimulator ist einem Panzer 68 nachgebildet. Alex Spichale / ZUR

Bis 2019, als Gerold Handschin das Militärmuseum besuchte und an einer Führung teilnahm. «Es hiess damals, sie hätten keinen Elektroniker, der die Anlage flicken könne», erinnert sich der 56-jährige Sissacher. Der Hypnosetherapeut, der auch Elektroniker und Informatiker ist, entschied sich kurzerhand, dem Verein beizutreten und den Simulator wieder zum Laufen zu bringen.

Das Steuerungssystem musste ersetzt werden

Rund ein Jahr dauerte es, bis er und sein Team alle Defekte und Fehler aufspürten und die kaputten Komponenten durch modernes Material ersetzen konnten. Das grösste Problem: Der rund ein Meter grosse und rund 45 Zentimeter breite Hauptrechner aus den 70er-Jahren war defekt – Ersatz gibt es dafür keinen mehr. «Einen solchen Rechner hatte auch das Spaceshuttle-Programm der USA eingesetzt», erklärt Gerold Handschin.

Das Steuerungssystem musste komplett ersetzt werden – mit dem sogenannten Raspberry Pi wurde ein neuer Hauptrechner konfiguriert, eingebaut und die in Papierform vorhandenen Daten in mühsamer Arbeit eingelesen. «Wir halten damit Industriegeschichte am Leben und können diese an jüngere Generationen übermitteln», sagt Gerold Handschin.

Noelias Battilana ist unterdessen fast 3,5 Kilometer mit dem Panzer gefahren. Das entspricht in etwa derselben Strecke, die Tom Scott zurücklegte und die auch alle Gäste des Museums absolvieren können – entweder auf Voranmeldung oder an einzelnen Tagen auch spontan an der Kasse buchbar. Gerold Handschin rollt seinen Stuhl vor das Mikrofon und gibt seine letzte Anweisung: «Du kannst nun zurück auf den Parkplatz fahren und parkieren.»

