Full-Reuenthal Das letzte Wort zur Badi hat das Volk: Gemeinderat will die Perle am Rhein bewahren – für 335'000 Franken Die Fuller Badi wurde 1952 von der Musikgesellschaft und vom Schützenverein von Hand ausgehoben, 1972 auf die heutige Grösse erweitert. Nun muss das in die Jahre gekommene Schwimmbad erneuert werden. An einer Informationsveranstaltung stellte sich der Gemeinderat klar hinter das Vorhaben – und erntete Applaus. Louis Probst 12.05.2021, 17.53 Uhr

m vergangenen Jahr verlor die Badi Full täglich bis zu 40 Kubikmeter Wasser.

Alex Spichale /Archiv

«Wir wollen unsere Perle am Rhein bewahren, und das sollte uns etwas wert sein», sagte Gemeindeammann Gerhard Hauser an der Informationsveranstaltung über die Sanierung des Schwimmbades und den nötigen Kredit von 335'000 Franken. «Wir können bei unserer finanziellen Situation nicht viel machen. Aber wir können die Badi erhalten. Die Sanierung ist eine gute Lösung für die Zukunft. Der Gemeinderat steht hinter dem Projekt.» Der starke Applaus auf diese Worte sagte alles: Die Badi liegt der Bevölkerung in Full-Reuenthal am Herzen.