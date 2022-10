Fünf Ausbrecher-Fälle Dieser Kosovare aus dem Aargau ist schon seit zwölf Jahren auf der Flucht – wie es zum tödlichen Drama von Zurzach kam Häftlinge, die aus einem Gefängnis ausbrechen oder flüchten, sorgten in der Vergangenheit mehrfach für Schlagzeilen. In Baden seilten sich Häftlinge mit Leintüchern ab, in Zurzach flüchtete einer beim Besuch des Zahnarztes. Ein anderer wurde auf der Flucht von einem Polizisten erschossen. Philipp Zimmermann Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Am Dienstag machte sich ein Häftling beim Bahnhof in Aarau bei einem Gefangenentransport aus dem Staub. Der 34-jährige Tunesier befand sich in Ausschaffungshaft und sollte zum Migrationsamt gebracht werden. Trotz sofortiger Fahndung ist er seitdem wie vom Erdboden verschluckt.

In den letzten Jahren gelang mehreren Häftlingen die Flucht aus den Bezirksgefängnissen in Baden und Bad Zurzach. Der bekannteste Fall mit Aargauer Bezug betrifft einen Kosovaren aus Klingnau.

Veton Kastrati: Mit diesem Bild fahndete die Polizei nach dem Ausbruch nach ihm. Bild: zvg

April 2010: Veton Kastrati flüchtet in Willisau

Veton Kastrati brach im April 2010 als 20-Jähriger mit zwei anderen Häftlingen aus dem Gefängnis in Willisau LU aus. Das Trio überwältigte einen Gefängniswärter.

Einer der Ausbrecher wurde schon bald in Luzern geschnappt, der zweite rund ein Jahr später in Albanien festgenommen. Von Veton Kastrati dagegen, heute 32 Jahre alt, fehlt jede Spur. Er ist immer noch flüchtig, wie es auf Anfrage bei der zuständigen Luzerner Polizei heisst.

Kastrati kam schon früh mit dem Gesetz in Konflikt: Mit 17 wurde er wegen Raubes zu acht Monaten Jugendhaft verurteilt. Im selben Jahr 2007 kam es am Winzerfest in Döttingen zu einer folgenreichen Auseinandersetzung mit Altersgenossen. Kastrati und sein älterer Bruder verletzten drei andere junge Männer mit einem Messer und einem Drehmomentschlüssel schwer.

Veton Kastrati kassierte wegen versuchter Tötung drei Jahre, sein erwachsener Bruder sieben Jahre. Kurz vor der Verhandlung am Bezirksgericht Zurzach war er aus der Erziehungsanstalt ausgebrochen und beging einen weiteren Raubüberfall. Für diesen wurde er im März, nur zehn Tage vor dem Ausbruch in Willisau, zu weiteren 14 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

2011 und 2016: Flucht in Baden dank Leintüchern

Kreativ erwies sich ein Diebes-Trio im Januar 2011 im Untersuchungsgefängnis Baden. Ein Kosovare, Moldawier und Rumäne bastelten aus einem Fensterscharnier einen Schraubenzieher. Dann wuchteten sie eine massive Türe auf und seilten sich mit Leintüchern aus einem Fenster 15 Meter tief ab. Das Fenster lag 18 Meter über dem Boden.

Im Juli 2016 gelang auch zwei damals 39- und 33-jährigen Rumänen die Flucht aus dem Badener Gefängnis. Die Zellengenossen knüpften Leintücher zusammen und seilten sich über das Gefängnisdach ab. Der jüngere Rumäne wurde im folgenden Februar in Dänemark verhaftet, als er versuchte, mit falscher Identität ins Land einzureisen.

«Der damals entwichene Rumäne hatte später in Frankreich verhaftet werden können», sagt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei. «Er war 2019 in die Schweiz zurückgeführt worden. Nachdem er seine Strafe abgesessen hatte, war er letztes Jahr ordnungsgemäss entlassen worden.»

Mai 2016: Flucht beim Zahnarzt in Bad Zurzach

Für Aufsehen sorgte die Flucht eines Häftlings im Mai 2016 in Bad Zurzach: Ein 33-jährige Kosovare flüchtete beim Zahnarztbesuch. Vier Stunden später allerdings war die Flucht zu Ende: Ein Werkhofmitarbeiter stellte den Häftling, immer noch in Handschellen. Als dieser davonrannte, stellte ihm ein anderer Passant das Bein. Gemeinsam hielten sie ihn fest, bis die Polizei übernahm.

Das einstige Bezirksgefängnis Zurzach befand sich im Dachgeschoss des heutigen Rathauses. Bild: Sandra Ardizzone

April 1983: Tödliche Flucht in Zurzach

Tragisch endete die kurze Flucht eines fast 19-jährigen Häftlings in Zurzach Ende April 1983. Der junge Räuber, wenige Tage zuvor vom Bezirksgericht zu neun Monaten verurteilt, stieg an einem Donnerstag um 23.30 Uhr aus dem Zellenfenster im dritten Stock. Er hatte das massive Gitter mit einem Eisenstück aus der Arretierung des Klappbetts aufgewuchtet und das Fenster aufgeschraubt, wie das «Aargauer Tagblatt» berichtete.

Ein Anwohner sah ihn auf dem Dach und alarmierte die Polizei. Diese umstellte das Gebäude und suchte mit Handscheinwerfern nach dem Geflohenen. Der 49-jährige Ortspolizist entdeckte den jungen Mann auf dem Dach eines Nachbargebäudes.

Auf Warnrufe reagierte der fast 19-Jährige nicht. Aus ungefähr zehn Metern schoss der Polizist auf ihn – mitten ins Herz. Der stürzte aus sieben Metern Höhe auf die Strasse. Ein Arzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Der Dorfpolizist wurde suspendiert. Der Gemeindeammann sagte über ihn: «Er ist das pure Gegenteil eines schiesswütigen Lokalsheriffs.»

