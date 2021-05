Fisibach Trotz Platzmangel in der Verwaltung: Das Stimmvolk sagt Nein zum Umbau des leerstehenden Belchen-Schulhauses Auf der Fisibacher Verwaltung wird der Platz knapp. Dennoch lehnt die Sommergmeind den Kredit über 1,054 Millionen Franken für den Umbau des Schulhauses Belchen ab, in das die Gemeindeverwaltung hätte einziehen sollen. Stefanie Garcia Lainez 27.05.2021, 15.10 Uhr

In das Schulhaus Belchen in Fisibach hätte die Verwaltung einziehen sollen. Louis Probst

Innerhalb von zehn Jahren stieg die Bevölkerungszahl in Fisibach um 40 Prozent – von 386 Personen auf 543 per Ende 2020. Bald sollen noch mehr Zuzüger folgen, sobald die aktuellen Bauprojekte fertiggestellt sind. Die Folge: Die Arbeitslast nahm zu, auf der Verwaltung wurde es eng. Nicht zuletzt auch, weil Fisibach das Steueramt und die Bauverwaltung wieder selbst führt. Für 1,05 Mio. Franken wollte der Gemeinderat das grösstenteils leerstehende Schulhaus Belchen umbauen, damit die Verwaltung einziehen kann. Doch die Gemeindeversammlung hat am Mittwoch den Kreditantrag abgelehnt – mit 35 Nein- gegenüber 23 Ja-Stimmen. Von den 292 Stimmberechtigten waren 58 anwesend.