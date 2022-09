Würenlingen: So reagieren Unternehmen und PSI auf teuren Strom

Energie Strompreis verdoppelt sich in Würenlingen: Was bedeutet das für grosse Unternehmen und das Paul Scherrer Institut? Für Haushalte erhöht sich der Strompreis um über 100 Prozent, für kleinere und mittlere Unternehmen bewegt sich der Anstieg im ähnlichen Rahmen. Wie Energie-Grossbezüger damit umgehen. Stefanie Garcia Lainez Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Das Industriegebiet in Würenlingen: Im Hintergrund befindet sich der Kunststoffhersteller Rotho. Alex Spichale / BAD

Von 19.37 auf 39.13 Rappen: In keiner anderen Gemeinde im Ostaargau steigen die Strompreise so stark an wie in Würenlingen. Diese Verdoppelung spüren nicht nur Haushalte, sondern auch ein Teil der rund 300 im Handelsregister eingetragenen Unternehmen im Dorf. Zwar zahlen die KMUs nicht gleich viel wie Privatpersonen. Dennoch leiden auch sie unter der Preisexplosion: Je nach Stromverbrauch müssen sie zwischen 75 und 133 Prozent mehr hinblättern im nächsten Jahr.

Im Gegensatz zu kleineren und mittleren Unternehmen mit weniger Energieverbrauch können grosse Firmen seit 2009 den Strom auf dem freien Markt selbst einkaufen, wenn ihr Jahresverbrauch höher als 100'000 Kilowatt pro Stunde ist.

So beispielsweise Kunststoffhersteller Rotho, der in Würenlingen 320 Mitarbeitende beschäftigt. An sieben Tagen die Woche stellt das Unternehmen Kühlschrank-Behälter, transparente Mehrzweckboxen oder Produkte zur Aufbewahrung von Hundefutter her. In diesem Jahr stammt 40 Prozent des Materials aus recyceltem Kunststoff. Die hier hergestellten Produkte werden nach eigenen Angaben in Millionen von Haushalten in der Schweiz und weltweit genutzt.

Als Energie-Grossbezügerin habe sich die Rotho Kunststoff AG vor einigen Jahren entschieden, die Energie am freien Markt einzukaufen, bestätigt Geschäftsführer Andreas Ernst. Rotho verbraucht jährlich mehr als zehn Gigawattstunden elektrische Energie. Diese bezieht das Unternehmen zu 100 Prozent als zertifizierte Energie aus Schweizer Wasserkraftwerken, weitere Primärenergie wie Öl oder Gas werde keine genutzt.

Bis 2030 will Rotho CO 2 -neutral produzieren. «Natürlich sind wir auch im freien Markt von starken Preissteigerungen betroffen. Grundsätzlich gibt es aber für Energie einen Marktpreis und somit sind sämtliche Marktteilnehmer davon betroffen.»

Rotho investiere zudem seit vielen Jahren in Massnahmen bezüglich Energie-Effizienz. «So wird beispielsweise seit über 20 Jahren die Abwärme des Produktionsprozesses für die Beheizung sämtlicher Gebäude am Standort genutzt», sagt Andreas Ernst weiter. In den vergangenen Jahren seien auch die Erzeugung der Prozesskälte, die gesamte Beleuchtung oder die Antriebe der Produktionsmaschinen optimiert worden.

Ausserdem ist seit Anfang August auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage in Betrieb. Dadurch könne der Einkauf von Strom leicht reduziert und der Effekt der steigenden Energiekosten ebenso leicht abgemindert werden. Eine Weitergabe von Material- oder Energiepreiserhöhungen sei nur in Einzelfällen möglich und stark an die Entwicklungen in den Absatzkanälen und -märkten gekoppelt.

PSI verbraucht im Schnitt 126 Gigawattstunden Strom

Wie Rotho kauft auch das Paul-Scherrer-Institut (PSI) die Energie als Grosskunde selbst ein. «Auf die allgemeine Steigerung der Energiepreise haben wir frühzeitig reagiert und unsere Einkaufsstrategie angepasst», teilt Pressesprecherin Martina Gröschl mit.

Auf der linken Seite auf Villiger Boden befindet sich das Areal PSI West, ennet der Aare in Würenlingen liegt das Areal PSI Ost. Maja Reznicek

Der Stromverbrauch des Instituts, dessen Areal PSI Ost auf Würenlinger Boden und das Areal PSI West ennet der Aare in Villigen liegt, betrug im Schnitt der vergangenen fünf Jahre 126 Gigawattstunde pro Jahr. Der durchschnittliche Wärmeverbrauch betrug etwa 13 Gigawattstunden, wobei davon rund 7 Gigawattstunden aus der Abwärme der eigenen Anlagen gedeckt wurden.

Denn: Das PSI generiert mehr als die Hälfte der Wärmeenergie aus der Wärmerückgewinnung der Grossforschungsanlagen, den Rest der Heiz- und Warmwasserenergie bezieht das PSI von der Regionalen Fernwärme Unteres Aaretal (Refuna), welche die Abwärme des AKW Beznau nutzt. «Damit hat der Strompreis keinen direkten Einfluss auf die Wärmeenergie am PSI», sagt Martina Gröschl.

Nicht konkret äussern will sich die Holcim (Schweiz) AG. Ihr 1912 eröffnetes Zementwerk Siggenthal ist mit 900'000 Tonnen Zement pro Jahr eines der grössten Werke der Schweiz.

Vor 110 Jahren wurde das Zementwerk in Siggenthal eröffnet. Alex Spichale / BAD

Pressesprecherin Vanessa Arber teilt mit: «Holcim hat verschiedene Massnahmen getroffen, um sich auf eine mögliche Energieknappheit und steigende Strompreise vorzubereiten.» So etwa Investitionen in energieeffizientere Anlagen und eigene erneuerbare Energie, wie zum Beispiel die Fotovoltaikanlagen in Siggenthal.

Grossverteiler Coop ist in Würenlingen mit dem Einkaufszentrum Aarepark, einer Tankstelle mit Shop und dem Baumarkt Jumbo präsent. Das Unternehmen teilt mit, dass für den Grossverteiler die aktuellen Preissteigerungen spürbar seien. «Coop setzt auf eine langfristige Beschaffung von Strom sowie Gas», sagt Mediensprecherin Melanie Grüter.

Der Aarepark vor dem Umbau. Valentin Hehli / ZUR

Dem Unternehmen sei es zudem wichtig, in der aktuellen Situation seinen Beitrag zu leisten. Seit September hat der Grossverteiler verschiedene freiwillige Energiesparmassnahmen umgesetzt.

So werden in Verkaufsstellen alle Leuchtreklamen und Innenbeleuchtungen umgehend bei Ladenschliessung ausgeschaltet, die Innentemperaturen um zwei Grad gesenkt und auf Weihnachtsbeleuchtung verzichtet.

