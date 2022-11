Endingen/Döttingen Der Verein war sogar älter als der Bundesstaat: Nach über 170 Jahren traf sich der Männerchor zum letzten Mal 1848 wurde der Männerchor Endingen gegründet. Im selben Jahr wurde mit der neuen Verfassung die Schweiz vom Staatenbund zum Bundesstaat geeint. Nun ist die letzte Generalversammlung des Chors Geschichte – und damit auch der Verein. Daniel Weissenbrunner 13.11.2022, 16.00 Uhr

Ein letztes Gruppenfoto: Männerchor Endingen-Döttingen vor dem Restaurant Hirschen in Endingen mit den letzten vier Vereinspräsidenten Louis F. Keller, Walter Foletti, Dominique Chappuis und Ernst Hausherr (vorne von links). Daniel Weissenbrunner

Die 174. Generalversammlung am Samstag war auch die letzte in der Geschichte des Männerchors Endingen. Am Mittag trafen sich die Mitglieder im Restaurant Hirschen im Surbtaler Dorf zum Essen, geselligen Zusammensein und zum Abarbeiten der Traktanden.

Es war im Jahr 1848, als die neue Verfassung den Grundstein für den Bundesstaat legte, welcher den bisherigen Staatenbund der Kantone ablöste. Und es war im selben Jahr, als ein paar Unentwegte in Endingen zur Pflege des Liedes einen Männerchor gründeten, wie in der Vereinschronik steht. Das genaue Datum ist nicht bekannt.

«Man stützt sich auf eine später eingetragene Protokollnotiz», sagte Louis F. Keller im Frühling gegenüber der AZ. Auch die Namen der Gründer seien nicht mehr zu ermitteln gewesen.

Der Männerchor Endingen 1997, anlässlich des Bettagskonzerts. zvg

Keller war seit über 60 Jahren mit dem Männerchor Endingen eng verbunden. Als Sänger, als Dirigent und über 20 Jahre als Präsident. Er hat die Höhen und Tiefen über all die Jahre miterlebt. Auch den letzten schmerzlichen Akt in der Vereinshistorie: Im März haben die verbliebenen Mitglieder die Auflösung des ältesten bis dato noch aktiven Männerchors im Aargau beschlossen. Am Samstag fand nun der letzte Anlass statt. Als finale Handlung stimmten die neun anwesenenden Aktivmitglieder, sieben davon über 80 Jahre alt, zu, das verbliebene Vermögen dem Jugendchor Surbtal zukommen zu lassen.